Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

В Мариуполе в среду, 30 октября, проходит "Форум единства", который открыл президент Украины Владимир Зеленский.

В отличие от инвестфорума RE:think. Invest in Ukraine, во время которого он говорил об экономических перспективах, в этот раз внимание президента было обращено к вопросу мира и единства украинцев.

В частности, он назвал свои главные цели по Донбассу и намекнул, что Украине не подходит ситуация, когда на Донбассе воцарится мир, но он все еще будет вне власти Киева.

"Апостроф" приводит главные мысли из выступления Зеленского. Цитаты выделены курсивом.

Прогулка по Донецку и украинский Крым

Свою речь Зеленский, в свойственной ему манере, начал с визуализации, предложив залу представить летнюю прогулку в сине-желтой футболке, укрывшись украинским флагом по Донецку (зачем одно сине-желтое накрывать вторым сине-желтым – непонятно, - "Апостроф"), а также услышать как вся "Донбасс Арена" поет гимн Украины.



Картина, которая еще 7 лет тому была реальностью – сегодня, вы видите, выглядит фантастически.

Он отметил, что главная цель форума – начать поиск ответа на самые сложные, самые болезненные и неудобные вопросы, которые стоят перед каждым из нас и Украиной.

Также он предложил визуализировать и другую картину. Что любой украинец может сесть в Киеве на самолет и приземлиться в Симферополе, который опять стал частью Украины.



Бесспорно, война на востоке Украины и аннексия Крыма в результате российской агрессии – это самый большие вызовы, которые выпали на долю нашей страны в 21 столетии.

Вместе с тем Зеленский отметил, что на форуме будут обсуждаться не оборонные стратегии, а вопросы дипломатии.



Нам нужен мир на наших условиях. Для этого у Украины должна быть сильная позиция, которая возможна в случае сохранения санкций.

Именно поэтому, как отметил Зеленский, важны переговоры в Минске и Нормандский формат.



Мы должны решать вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза.

Украинцы в Донецке, Луганске и Крыму

Но пока, отмечает Зеленский, Украина должна поставить себе целью экономическое развитие, а также – борьбу за сознание украинцев на оккупированных территориях. Для этого крайне важны информационная и гуманитарная политика по Донбассу и Крыму. Он считает, что жители Донецкой и Луганской областей должны не только знать об улучшении жизни в Украине, но и чувствовать это на себе.



Информационная политика – наш общий вызов и общая ответственность. Власти, СМИ и каждого пользователя соцсетей. Да, каждого!

Он считает, что оккупированный Крым сегодня, и это правда, вообще отсутствует в больших масс-медиа. Он исчез из информационной повестки СМИ.

Якобы украинские СМИ пишут о жителях Крыма только в контексте войны, а наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым ДНР и ЛНР, без исключения всех называют сепарами.

Он пожаловался, что и сама власть называет их жителями оккупированных территорий, но не называет гражданами Украины.



Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать.

Зеленский заявил, что информационное поле Украины заминировано фейками, агрессией и риторикой ненависти.

Нужно глубоко вдохнуть-выдохнуть и поговорить спокойно … без лишних эмоций и лозунгов.

Три этапа на пути к миру

Он отметил, что международный опыт вооруженных конфликтов и войн давно показал, что для достижения мира нужно пройти три этапа. И в Украине их должны пройти все: от власти до каждого гражданина.

Первый этап – свернуть горячую фазу конфликта и перестать стрелять.



Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим.

Второй этап – примирение людей и поиск консенсуса.



Это очень сложный и очень чувствительный, нейрохирургический процесс. Это, как держать спички у открытой канистры с бензином.

Сорвать примирение, уверен Зеленский, может любое неаккуратное заявление или публикация СМИ.

Третий этап – реальная реинтеграция.



Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить, а также произошло частичное примирение. И не произошло главного: возвращение территорий. Они остались в другом статусе и, к сожалению, не вернулись в состав того или иного государства. Устраивает такой вариант Украину? Я думаю, что нет. Но вопрос - риторический.

Стратегия мира

Он добавил, что Украине нужна государственная стратегия пути к миру, которая будет состоять из четырех составляющих.

Власть должна быть прозрачной в своих намерениях и должна организовать национальный диалог. Это первое.



Мы должны слышать друг друга, а все острые вопросы – решать с холодной головой и без политики.

Второе – консенсус. Украинскому обществу нужно договориться между собой. В частности и о том, как именно должны вернуться в состав Украины Донбасс и Крым. Сейчас, по мнению Зеленского, нахождению консенсуса мешает страх предоставления амнистии боевикам, возвращения оккупированных территорий на условиях России, что приравнивается к капитуляции, агрессивного навязывание вопросов культуры и языка…

Он считает, что медиа должны активнее работать ради установления мира.

Третье – реализм. Зеленский предлагает осознать, что и Крым, и Донбасс будут возвращаться очень долго и не по мановению волшебной палочки. Нужно прагматично подойти к вопросу возвращения территорий и понять, что есть главная цель Украины и на какие компромиссы мы готовы.

Четвертое – имплементация всего того, что власть поставила себе за цель. Реальные шаги и реальны результаты, а не посты об успехах в Facebook…



Мы можем принять хоть десять стратегий национального единства, но без реальных действий мы никогда ни одной из них не достигнем ...

