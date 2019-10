Уже яблоко, но еще не Apple: как Зеленский уговаривал инвесторов вложиться в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 октября, выступил в Мариуполе во время инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.

Во время своей речи он практически прямым текстом намекал инвесторам, что сейчас у них есть шанс вложиться в Украину и хорошенько заработать в будущем. Тем же, кто свой шанс проспит, потом придется кусать локти. Оно и не мудрено, Зеленский уверен, что Украина – это зародыш Apple.

"Апостроф" приводит главные мысли из выступления Зеленского. Цитаты выделены курсивом.

Украина – это где-то между Google и Apple



Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или потеряли возможность приобрести WhatsApp за небольшую сумму. Украина – это страна возможностей.

Он отметил, что сегодня эти возможности стучат в вашу дверь, а второго такого шанса не будет.



Поэтому не упустите возможности, пожалуйста. "Не проспите" Украину.

При этом он выразил мнение, что вера инвесторов в Украину может привести к процветанию страны, а неверие – к краху.



Мы – Apple, начинающая свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что на смену самой темной ночи непременно приходит очень яркий рассвет.

Зеленский объяснил, что Украина становится "стабильным и предсказуемым рынком", который дает инвесторам значительные возможности.

Он также назвал выигрышные стороны Украины: благоприятный климат, выгодное географическое положение, неисчерпаемый сельскохозяйственный и индустриальный потенциал. "Досталось" и украинцам, которые, по словам Зеленского, трудолюбивые и талантливые люди.



Все это – наши ответы на один вопрос: Why should you invest in Ukraine (Почему нужно инвестировать в Украину? – "Апостроф")?

Зеленский также заявил, что хотел бы, чтобы история экономического чуда Украины была написана в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура.

Магниты для инвесторов

Во время спича президент также анонсировал презентацию "инвестиционного меню", в котором будут так называемые проекты-магниты.



Государство обеспечит их полную поддержку на уровне президента и премьер-министра, защитит от коррупции и предоставит пиар на государственном уровне.

Напомнил Зеленский и о готовящейся земельной реформе, с которой новая власть хочет получить средства для госбюджета.



В наших приоритетах – земельная реформа. Некоторые обвиняют нас в поспешном принятии решений, называя это турборежимом. Я очень рад. Лучше поспешные решения. Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору. Я уверен, что мы стоим на пороге экономического прорыва.

Некоторые признаки прорыва, судя по всему, уже видны. Вот что говорит Зеленский.



Во втором квартале мы продемонстрировали 4,6% роста реального ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы по экономическому росту Украины в следующем году. Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business. Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на "стабильный" и "позитивный.

А уже в ближайшее время бизнес в Украине сможет расправить крылья.



Мы уменьшаем роль государства в экономике там, где оно не является эффективным. Приватизация, дерегулирование, "Государство в "смартфоне" – все эти инициативы позволят бизнесу расправить крылья и дышать полной грудью.

Мир на Донбассе через рост экономики

Зеленский признал, что война на Донбассе путает карты власти.



Наша страна движется вперед, но эти шаги не уверенные, потому что мы имеем бремя – это война. Прекращение войны и возвращения пленных – это наша главная цель. Это возможно только дипломатическим путем.

Однако мир без экономической стабильности – невозможен.



(Рост ВВП – "Апостроф") 5-7% ежегодно – это амбициозная задача, для ее решения нужны масштабные инвестиции. Этот форум станет отправной точкой процесса. Присутствующие на форуме и все неравнодушные могут стать участниками восстановления Донбасса.

Также Зеленский напомнил, что в Украине не за горами большая приватизация.



В ближайших планах – большая приватизация десятков инвестиционно привлекательных объектов. Мы должны создать эффективные правила работы на энергетических рынках и упростить ведение бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала.

"ПриватБанк" – наш

Развеял Зеленский и одно из главных опасений Запада, о том, что Украина вернет "ПриватБанк" бывшим владельцам. Судя по всему, не бывать такому. Он отметил, что с рынка было выведено около сотни банков, в частности "Дельта Банк", "Надра Банк", "Финансы и кредит", национализирован "ПриватБанк".



В каждом из этих дел, я еще раз говорю, я буду защищать только интересы государства Украина. Интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет налогоплательщиков. Это очень важный месседж, и я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки, – нет, это неправда.

Перед законом – все равны

Президент отметил и еще одну важную цель – настоящая реформа судебной системы, которая позволила бы бизнесу чувствовать себя защищенным.



Коррумпированные суды пугают инвесторов не меньше, чем взрывы и выстрелы. Осознавая это, мы, наконец запустили работу Высшего антикоррупционного суда, начали очищение Верховного суда и всей судебной системы. К активному участию в этом процессе привлечены не только наши специалисты, но и международные эксперты.

Правила игры на рынке, по уверению Зеленского, также будут одинаковыми для всех.



Равные и единые правила игры для всех. Для крупного, среднего и малого бизнеса. Украинского и международного. За 28 лет это стало своеобразным украинским НЛО - все об этом говорят, но никто этого не видел. Мы изменим это, ведь прекрасно понимаем, что только честная конкуренция позволяет строить процветающую экономику, процветающую Украину.