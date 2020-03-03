Антирейтинг глав ОГА: кого больше всех ругают СМИ в регионах

По итогам 2019 года эксперты Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) в партнерстве с редакцией "Апострофа" традиционно подготовили "Рейтинг инициативности глав ОГА", который наглядно демонстрирует, чем и как занимались руководители ОГА на своих должностях. Одним из составляющих указанного "Рейтинга" стал Индекс медиа-восприятия инициатив губернаторов, результаты которого оказались плачевными для многих глав областей. "Апостроф" предлагает вниманию читателей информацию о ТОП-5 губернаторов, набравших самые низкие показатели в этом Индексе.

Средства массовой информации давно превратились в мощный инструмент формирования общественного мнения. Украинцы уже не раз видели, что отдельный телеканал может как сделать из популярного комика - президента, так и беспощадно снизить рейтинги оппонентов владельцев медиа. Потому-то для любого политика очень важно его "медиа-отображение". Не исключением являются и главы облгосадминистраций, которых назначил президент Зеленский. Из проведенного ранее МЦПИ исследования можно увидеть, кого из действующих руководителей ОГА местные СМИ не восприняли, а к кому - отнеслись, "как к родному".

Отметим, что подавляющее большинство глав ОГА, включенных в "Рейтинг", имеют серьезные проблемы с коммуникацией. Часто их действия просто не находят понимания в местных СМИ. А иногда пресса их в буквальном смысле "медийно уничтожает". В результате в Индексе медиа-восприятия они получают не просто низкие положительные, но отрицательные баллы (сам Индекс рассчитывается как среднее значение разницы между процентом положительных и негативных публикаций в местных СМИ о персоне главы ОГА, - ред.). ТОП-5 таких губернаторов мы решили объединить в своеобразный антирейтинг.

Юрий ГУСЕВ, Херсонская ОГА

"Победителем" в антирейтинге по "Индексу медиа-восприятия местными СМИ" становится Юрий Гусев, глава Херсонской ОГА, получивший минус 4,4 балла.

Из 3275 публикаций в Интернет-изданиях о Юрие Гусеве более 180 демонстрируют негативное отношение к его губернаторской деятельности в целом. Наибольшее количество статей с критикой в сторону Гусева опубликовывали издания "Херсон стиль" (40) и "Херсонщина 24" (33).

Местные СМИ обвиняют Юрия Гусева в раздаче земель Херсонщины депутатам облсовета для оздоровительных целей и назначении на должности только своих "избранных" людей. Гусеву приписывают причастность к незаконной продаже Херсонского завода карданных валов, борьба за ликвидацию которого, напомним, продолжается еще с 2014-го года.

Имитируя бурную деятельность в регионе, Гусеву не всегда точно удается пошутить. После публикации в своем Facebook информации о совместных мероприятиях Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора на Херсонщине, в которой председатель ХОГА попросил жителей "содействовать работе правоохранительных органов и сохранять спокойствие, если вы не причастны к преступлениям, конечно", журналисты обвинили Гусева в противоправности съемки мест размещения военной техники и правоохранителей. Шутка не удалась, а только возмутила все информационное поле региональных СМИ.

Кроме того, херсонцы остались без 5 км дороги М-14, известной в народе как трасса через Олешковский лес или путь к Азовскому морю. Все из-за того, что Гусев снял с тендера ремонт этого участка дороги, якобы для использования этих денег на ремонт другой. Однако, как говорят в Херсонской области, "от перестановки губернаторов сумма обещаний не меняется".

В противовес негативным публикациям, в местных СМИ была напечатана 41 статья о Юрие Гусеве с позитивной окраской, в основном касающиеся его номинации на звание "Региональный лидер года" в общенациональной программе "Человек года-2019". Кроме того, позитивный окрас имели публикации, о том, как херсонцы выражают поддержку новому губернатору области. Речь в них шла о том, что общественность города собрались у стен администрации, чтобы оказать поддержку Гусеву, так как люди уверены, что именно этот человек способен развивать область. Но статьи подобного содержания были опубликованы лишь в начале деятельности председателя Херсонской ОГА в июле 2019 года.

Александр Стадник, Николаевская ОГА

"Серебряную медаль" в антирейтинге получает Александр Стадник, глава Николаевской ОГА с минус 3,5 баллами по Индексу медиа-восприятия местными СМИ.

Всего 3273 публикаций в Интернете было сделано о новом губернаторе Николаевщины: 204 негативной тональности и 89 - положительной. Наибольшее количество негатива опубликовано газетой "НикВести", интернет-изданием "Мой город" и "Имею право".

В начале деятельности Александра Стадника на посту председателя Николаевской ОГА местные СМИ писали о нарушениях им законодательства из-за его намерения закрыть от СМИ встречу с нардепами, о чем заявили в "Комитете избирателей". А заголовок "Губернатор Стадник не обсуждал с Зеленским решение работать с чиновниками, которых президент сравнил с бандитами" однозначно критикует намерения губернатора.

Выступления Стадника на русском языке и просьбы Николаевской парторганизации "ДемАльянса" говорить на украинском тоже стали обсуждаемыми темами в местных СМИ. Еще больше масла в огонь добавила критика Стадника в адрес николаевских СМИ (одного из журналистов, задавшего вопрос Зеленскому о губернаторе, он назвал "необразованным").

Часто статьи касались описания политического влияния Стадника на народных депутатов и увольнение Виктора Москаленко с должности председателя областного совета. В этом контексте описывалось вмешательство "группы Стадника" в работу органа местного самоуправления - Стадник, якобы, предложил 1,2 млн гривен за поддержку этого решения. Это привело к появлению ряда статей с названиями вроде "Стадник VS Москаленко".

В позитивном ключе издания писали о проведении Стадником ревизии местного овощного рынка и его комментариях о развитии области с желанием "войти в историю". Что же, посмотрим, как это ему удастся.

Максим Куцый, Одесская ОГА

На третьем месте антирейтинга – председатель Одесской ОГА Максим Куцый с минус 2,8 баллами.

Больше всего о Максиме Куцом писали: "Одесский Наблюдатель", "Трибуна", "IVASI.NEWS". Общее количество публикаций составляет 1678, из которых 65 негативных и 18 положительных.

Несмотря на то, что новый руководитель области был представлен как человек честный и с незапятнанной репутацией, количество критики в сторону Максима Куцего говорит само за себя.

Негатив в местных СМИ Одессы чаще всего касался обвинения губернатора в потере миллионов бюджетных средств из-за "бездействия губернатора". К тому же, в конце года Одесса стала самым обсуждаемым городом из-за трагических событий с пожарами в общественных местах – и здесь не обошлось без упоминания Куцего: "по вине главы Одесской ОГА многие социальные объекты региона остаются без системы противопожарной безопасности". Затонувший танкер на берегах Одесской области также не прошел мимо местных СМИ, которые критиковали ОГА за то, что там "не знают", когда с пляжей уберут этот танкер. И, напоследок, чиновников ОГА обвиняют в присвоении 1,6 млн бюджетных средств, задавая вопрос "где деньги?".

Игорь Сопел, Тернопольская ОГА

Предпоследнее, четвертое место занимает Игорь Сопель, губернатор Тернопольской области, получивший минус 1,4 балла.

Общее количество публикаций о Сопеле составляет 412 штук, 6 из которых имеют отрицательную тональность.

Меньше, чем через месяц после начала управления Тернопольской областью, местные СМИ обвиняли председателя ОГА в том, что он начинает свою работу с того, что не сдержал слово. Председатель общественной организации "ЕКОАЛЬЯНС" Александр Филь договорился провести встречу с Сопелем для рассмотрения проблемных экологических вопросов, но последний не выполнил свое обещание, так как просто не включил данный вопрос в повестку.

Еще одна статья тернопольского издания "Новая Тернопольская газета" с заголовком "Кто такой Игорь Сопель: феномен или случайный человек с улицы?" развернуто анализирует деятельность новоназначенного главы ОГА, описывая его путь к руководству областью и отмечает, что "про человека, которого президент Владимир Зеленский недавно назначил на высшую руководящую должность в области, миллионное население Тернопольщины почти ничего не знает".

Интернет-портал новостей "Взгляд" критикует губернатора за неспособность влиять на процессы в подконтрольном ему ведомстве, а новостной портал "За Збручем" публикует статью, ссылаясь на депутата Тернопольского областного совета от ВО "Свобода" Василия Чашку, с заголовком "Проект бюджета Тернопольской ОГА - провальный для нашей области".

Александр Бондаренко, Днепропетровская ОГА

Закрывает пятерку антирейтинга губернаторов по медиа-восприятию Александр Бондаренко, председатель Днепропетровской ОГА, получив минус 1,2 балла.

Из 1243 публикаций в Интернете о Бондаренко было напечатано 41 с отрицательным окрасом и 26 с положительным. Примерно одинаковое количество статей (по 4) было опубликовано изданиями "Наш город", "События Днепропетровска" и "Dnepr.info".

Критика губернатора Днепропетровщины началась с его личной жизни: жена Бондаренко оказалась гражданкой РФ. Последующие статьи описывают нехватку денег на развитие инфраструктуры в регионе и закрывание на это глаз главы ОГА, который "ставит регион на колени".

Следующим погружением в прошлое и личную жизнь руководителя областью стали публикации об участии Александра Бондаренко в российской передаче "Давай поженимся", что породило много насмешек и обсуждений в Интернете над "губернатором-женихом". Также со ссылкой на собственные источники местные СМИ и вовсе назвали его "свадебным генералом президента Зеленского".

Положительные публикации о новом главе Днепропетровской ОГА чаще повторялись с тематикой об обеспечении вакцинами против дифтерии, а Бондаренко на собственном примере, сделав прививку, побудил жителей защититься от болезни.