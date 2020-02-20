Рейтинг самых инициативных: кто лучший из глав ОГА

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) в партнерстве с интернет-изданием "Апостроф" подготовили "Рейтинг инициативности губернаторов" . О том, кто в Украине наиболее активный из глав областных государственных администраций, читайте в этой публикации.

Рейтинг инициативности глав ОГА

Приход к власти команды Владимира Зеленского сопровождался установлением президентской вертикали власти в ключевых государственных органах, а также на региональном уровне. В рамках реализации региональной политики Офиса президента, был предпринят ряд кадровых назначений в областные государственные администрации. Президент формировал некоторые точечные задачи, которые должно выполнить новое руководство ОГА, но реальная ставка со стороны ОП была сделана именно на собственную инициативность руководителя и умение организовать работу в подчиненном ему ведомстве. Последние изменения в рядах руководителей ОГА свидетельствуют, что Офис президента проводит ревизию своей кадровой региональной политики, приобретает дополнительную актуальность в контексте предстоящих местных выборов.

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) в партнерстве с интернет-изданием "Апостроф" создали "Рейтинг инициативности губернаторов", который отражает фактическую деятельность руководителя ОГА на занимаемой им должности, позволяет проанализировать приоритеты в деятельности руководителя ОГА, уровень сотрудничества с соответствующим областным советом, а также реакцию на инициативы главы ОГА со стороны местных СМИ. Преимуществом данного рейтинга является то, что он анализирует именно деятельность нового руководителя облгосадминистрации, не касается его предшественников. Поэтому место председателя ОГА в рейтинге детерминировано именно его деятельностью и исключает возможность оправдываться наследием предшественников.

Методология исследования

Основной метод исследования - сбор и анализ открытой и достоверной информации о деятельности председателей областных государственных администраций, их взаимодействие с областными советами и отражения деятельности председателя ОГА в местных СМИ. Для анализа использовались количественные и качественные показатели деятельности руководителей областных государственных администраций, которые отражаются в трех ключевых индексах, сумма которых и определяет место в рейтинге главы ОГА.

1. "Индекс инициативности" - это показатель, который рассчитывается как средневзвешенное количество инициатив главы ОГА за один месяц. Инициативы губернаторов анализировались по 11 показателям, которые включают: привлечение инвестиций в регион, развитие промышленности, внедрение инноваций на территории области, развитие инфраструктуры, деятельность в социально-гуманитарной сфере, стимулирование процесса децентрализации, развитие бизнеса, медиация в трудовых отношениях (в частности, преодоление задолженности по выплате заработных плат работникам бюджетных учреждений), осуществление деятельности по внедрению инструментов по обеспечению энергоэффективности, развитие туристического потенциала региона и мероприятия в рамках молодежной политики. Каждая из перечисленных инициатив оценивалась как один рейтинговый балл, за исключением привлечения инвестиций в регион, внедрения инноваций на территории области и развития бизнеса, за которые начислялись 1,33 балла. Данные показатели индексировались из-за того, что они являются универсальными и одинаково важны для всех областей Украины, несмотря на различия в социально-экономических состояниях и развитии регионов. 2. "Индекс взаимодействия с облсоветами" - это показатель, который рассчитывается как средневзвешенное количество принятых решений областным советом в месяц, которые вносились областными государственными администрациями. Данный показатель отражает уровень сотрудничества между областной государственной администрацией и областным советом в развитии регионов. Конструктивное сотрудничество между данными органами является необходимым условием для осуществления эффективной региональной политики. 3. "Индекс медиа-восприятия инициатив ОГА" - рассчитывается как среднее значение разницы между процентом положительных и негативных публикаций в местных СМИ о персоне главы ОГА. Данный показатель позволяет понимать, как местные СМИ относятся к личности руководителя ОГА и его деятельности, что также влияет и на отношение к главе облгосадминистрации местных жителей. Данный индекс может иметь как положительное, так и отрицательное значение, в зависимости от того, публикации какой тональности (положительные или отрицательные) превалируют в местных СМИ.

Финальный балл, который определяет место руководителя ОГА в рейтинге, складывается как сумма "Индекса инициативности", "Индекса взаимодействия с облсоветами" и "Индекса медиа-восприятия инициатив ОГА".

В рейтинг были включены председатели ОГА, которые находятся в должности не менее 3 месяцев. Поэтому в рейтинг вошли 13 руководителей ОГА: Владислав Скальский (Винницкая ОГА), Александр Бондаренко (Днепропетровская ОГА), Денис Шмыгаль (Ивано-Франковская ОГА), Алексей Чернышев (Киевская ОГА), Александр Стадник (Николаевская ОГА), Максим Куций (Одесская ОГА), Виталий Коваль (Ровенская ОГА), Игорь Сопель (Тернопольская ОГА), Виталий Туринок (Запорожская ОГА), Алексей Кучер (Харьковская ОГА), Виталий Бунечко (Житомирская ОГА), Юрий Гусев (Херсонская ОГА) и Андрей Прокопенко (Черниговская ОГА ).

ТОП-3 самых инициативных губернаторов

№1 Владислав Скальский

Первое место в рейтинге занимает руководитель Винницкой ОГА Владислав Скальский. За период с начала его назначения (18 сентября 2019 года) на эту должность насчитывается 159 инициатив, в расчете на один месяц составляет немногим больше 42 (42,2) инициатив с участием руководителя Винницкой ОГА. Наибольшее количество инициатив (50) касалось социально-гуманитарной сферы, как открытие больниц, амбулаторий, школ или обеспечение потребностей социально уязвимых слоев населения. На втором месте в приоритетах у Владислава Скальского - молодежная политика, в рамках которой было осуществлено 26 инициатив. На третьем месте - деятельность в рамках стимулирования процесса децентрализации в Винницкой области, соответствующих инициатив было 19. Положительным также является уделение внимания Владиславом Скальским вопросам привлечения инвестиций (17) и развития бизнеса (13), которые являются приоритетом для всех регионов Украины. Однако, негативом является то, что было полностью проигнорировано вопрос внедрения инновационных технологий на территории области. Тем не менее, в пересчете количества инициатив на 1 месяц работы Владислав Скальский получает наибольший балл (42,2) среди своих коллег, вошедших в рейтинг. Именно этот показатель и определил первое место руководителя Винницкой ОГА в данном рейтинге.

Учитывая опыт работы в системе органов местного самоуправления Владислава Скальского, взаимодействие между Винницкой ОГА и областным советом происходит достаточно эффективно, но не достаточно часто. По "Индексу взаимодействия с облсоветами" Владислав Скальский имеет 3,5 балла, что соответствует среднему количеству принятых решений в облсовете по инициативе облгосадминистрации в месяц.

Деятельность руководителя Винницкой ОГА Владислава Скальского преимущественно нейтрально воспринималась со стороны местных СМИ. В общем, за время пребывания Скальского в должности в ОГА было опубликовано 988 публикаций с упоминаниями об этом, 961 из них - нейтральной тональности. Относительно баланса позитива и негатива, то у Владислава Скальского только на одну положительную публикацию больше, чем негативных сообщений (14 против 13 соответственно). Таким образом, руководитель Винницкой ОГА получил 0,1 балла по "Индексу медиа-восприятия инициатив ОГА". Также стоит отметить, что Владислав Скальский один из трех руководителей ОГА, которые имеют положительное значение в данном индексе (Андрей Прокопенко - 0,87 и Алексей Кучер - 0,78).

Таким образом, суммарный балл Владислава Скальского по трем показателям составляет 45,8 балла.

№2 Денис Шмыгаль

На втором месте рейтинга располагается бывший руководитель Ивано-Франковской ОГА и действующий вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль, общий балл которого в рейтинге - 42,3. Такой результат обусловлен относительно высоким "Индексом инициативности" экс-руководителя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля. Так, по этому индексу Денис Шмыгаль имеет 37,9 балла, что равняется второму результату по этому показателю после Владислава Скальского, а также это первый результат в абсолютных величинах - 215 инициатив за период работы Шмыгаля в ОГА. Как и Владислав Скальский, Шмыгаль больше внимания уделял социально-гуманитарной сфере, в которой насчитывается 64 активности тогда еще руководителя Франковской облгосадминистрации. На втором месте в приоритетах деятельности Дениса Шмыгаля был вопрос развития инфраструктуры (35), а на третьем - децентрализация, которой было посвящено 26 активностей. По направлениям деятельности губернаторов, которые по данной методологии получают дополнительные баллы, то о привлечении инвестиций в Ивано-Франковскую область говорилось в 24 инициативах Шмыгаля. Вопрос развития бизнеса нашел свое отражение в 13 инициативах экс-руководителя Ивано-Франковской ОГА и только одна - касалась внедрения инновационных технологий на территории региона.

За "Индекс взаимодействия с облсоветом" Денис Шмыгаль получил 4,7 балла, что означает, что в среднем за один месяц Ивано-Франковский областной совет голосовал за почти 5 (4,7) решений, которые направлялись туда из государственной администрации. Поэтому, можно утверждать, что Денис Шмыгаль имел довольно конструктивные отношения с областным советом, но в основном рассчитывал на собственные силы.

Денис Шмыгаль единственный из топ-3 руководителей ОГА в нашем рейтинге, который имеет отрицательный баланс положительных и негативных публикаций в СМИ. Так, по "Индексу медиа-восприятия инициатив ОГА" Денис Шмыгаль получил - 0,28 балла, то есть показатель по данному индексу небольшой, и способствовал уменьшению его финального бала в рейтинге. За период пребывания Шмыгаля в должности было опубликовано 1755 публикаций в нейтральной тональности, положительной - 14 и отрицательной - 19.

№3 Андрей Прокопенко

Со значительным отставанием от лидеров рейтинга замыкает топ-3 инициативных губернаторов Андрей Прокопенко, который не так давно, с 31 октября, возглавляет Черниговскую облгосадминистрацию. Андрей Прокопенко набрал 29,4 балла, что существенно меньше, чем у Владислава Скальского (45,8) или Дениса Шмыгаля (42,3), но другие набрали еще меньше. Ближайший "преследователь" Прокопенко - Алексей Кучер из Харьковской ОГА, который получил 26,9 рейтинговых балла.

В целом, начиная с 31 октября 2019 и до 1 февраля 2020, Андрей Прокопенко был инициатором 59-ти активностей, которые в соответствии с их тематикой зачислялись в наш рейтинг. В среднем, Андрей Прокопенко был инициатором почти 22 (21,9) активностей в месяц. Больше всего внимания Андрей Прокопенко, как остальные лидеры рейтинга, уделял социально-гуманитарной сфере. За три месяца работы Андрея Прокопенко таких инициатив было 21. Вторым в приоритетах Андрея Прокопенко был вопрос развития бизнеса, чему было посвящено 13 активностей, за каждую из которых было начислено 1,33 балла. Другие же сферы деятельности руководителя Черниговской ОГА не добрали и до десятка активностей, вероятно, из-за нехватки времени в должности. Вопросу привлечения инвестиций в Черниговскую область было посвящено 5 инициатив Андрея Прокопенко, внедрению инновационных технологий - 2.

Местные СМИ почти не публиковали против Андрея Прокопенко негативные публикации, только одна из них содержала негатив в отношении руководителя Черниговской ОГА. Зато положительных публикаций было 9, что и стало причиной положительного значения по "Индексу медиа-восприятия инициатив ОГА", равный 0,87 рейтинговых баллов. Кстати, по этому индексу Андрей Прокопенко является лидером среди своих коллег, вошедших в данный рейтинг. Поэтому, Андрей Прокопенко по третьему показателю нашего рейтинга сумел получить дополнительные баллы, в отличие от 9 других руководителей ОГА, которые теряли баллы из-за большего количества негатива в отношении них в публикациях местных СМИ.