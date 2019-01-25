Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

После длительного судебного процесса Оболонский райсуд Киева все-таки признал Виктора Януковича виновным в государственной измене, а также преступлениях против мира и пособничестве в ведении войны против Украины, приговорив его к 13 годам заключения. О том, почему приговор был оглашен сейчас, а также почему в будущем Европейский суд по правам человека может признать незаконным решение украинских судов по сбежавшему экс-президенту, узнавал "Апостроф".

13 лет лишения свободы – таков приговор экс-президенту Виктору Януковичу. Больше полтора года длился заочный судебный процесс по делу беглого Виктора Федоровича, которого обвиняют в государственной измене. Будучи на тот момент главой государства он обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину для предотвращения "гражданской войны" в Украине, что в итоге привело к аннексии Россией Крыма, а также к началу военных действий на Донбассе.

На самом суде Янукович, сбежавший из Украины еще в феврале 2014 года, конечно же, не присутствовал. Независимо от приговора его адвокаты уже настроены бороться за права своего подзащитного. Но не в России, куда сбежал Виктор Федорович, а в Европе, от которой он так стремился убежать, отказавшись в ноябре подписать договор об Ассоциации с ЕС в Вильнюсе в ноябре 2013 году.

24 января Оболонский районный суд Киева приступил к прочтению приговора Януковичу. Все могло случиться и раньше, в декабре 2018 года. Процесс упирался в последнее слово Януковича, которому предоставили возможность выступить по видеосвязи. Дата несколько раз менялась, но в итоге видеоконференция не состоялась якобы из-за травмы, которую экс-президент получил во время игры в теннис. Выходить на связь с судом из больницы он не захотел, заявив, что там нет такой возможности.

"Янукович сообщил о желании свидетельствовать в суде. С учетом этой информации, я подал в суд ряд ходатайств. Прошу приостановить производство против Виктора Федоровича, ходатайствую о допросе врача из Израиля, который может рассказать некоторые обстоятельства болезни Януковича", - выступил адвокат подсудимого Александр Горошинский. Но суд отказался давать теннисисту-неудачнику еще один шанс.

Судьи потратили 8 часов на оглашение приговора, делая время от времени 15-минутные перерывы. За день до заседания суда возникали сомнения, что судьи успеют справиться, - уж слишком много материалов дела.

Суд признал экс-президента Януковича виновным в совершении госизмены и приговорил к 13 годам лишения свободы Фото: УНИАН

По мнению политического эксперта Петра Олещука, оттягивать вынесение приговора было бы невыгодно нынешней власти, которая имеет рычаги влияния на судебную систему. Суд над одиозным экс-президентом, считает эксперт, будет использован в предвыборной кампании Петра Порошенко в ходе президентской кампании.

"Будет доноситься мысль, что многолетняя плодотворная работа дала свои результаты. Но чтобы были приговоры по всем остальным виновным в кровавых событиях в Украине, нужно сохранить нынешнее политическое руководство. Потому что его смена может нести угрозу для развития подобных дел", - рассказал "Апострофу" логику Банковой политолог, отметив, что задача власти заключалась в том, чтобы приговор был оглашен до 18-20 февраля - годовщины трагических событий на Майдане.

За эйфорией вокруг окончания суда над Януковичем скрываются и неприятные моменты. Это – сам процесс заочного осуждения, который был внедрен в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) в течение 2014-2017 годов Верховной Радой. Он предусматривал как процедуру досудебного преследования подозреваемых без их личного участия, так и судебного процесса, для проведения которого достаточно уведомить подозреваемых соответствующей повесткой по адресу жительства.

"По этому закону могут быть осуждены только те, кто украл миллиарды, кто убил людей, кто предал государство и совершил другие особо тяжкие преступления и не менее шести месяцев скрывается за границей", - пафосно рассказывал генпрокурор Юрий Луценко после принятия изменений в УПК.

Но законодательство о заочном осуждении не дает ответы на многие вопросы. Например, недостаточно точно сформулированы права и полномочия сторон, четкая процедура подобного судебного дела. Это может сыграть против Украины, в случае обращения адвокатов Януковича с иском в Европейский суд по правам человека.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк рассказал "Апострофу", что такие намерения у них есть. Но все зависит "от решения клиента", то есть экс-президента-беженца. Но для этого для начала нужно пройти все судебные инстанции в Украине - апелляцию и кассацию. А это может затянуться надолго.

По мнению экспертов, в будущем у экс-президента, обитающего сейчас в России, есть серьезные шансы выиграть суд против Украины. Вся причина - в неточностях законодательства, считает адвокат "Небесной сотни" Павел Дикань.

Экс-президент Виктор Янукович и его адвокат Виталий Сердюк Фото: GettyImages

"Я бы поставил ответчиками нардепов. И в случае проигрыша суда, пускай, они из собственного кармана платят компенсацию Януковичу. Потому что к ним неоднократно обращались адвокаты и юристы с критикой уголовного законодательства и предложениями. Но за 5 лет сделано очень мало для гармонизации уголовно-процессуального законодательства", - рассказал "Апострофу" Дикань.

Согласно закону, у адвокатов Януковича есть 30 дней на подачу апелляции на решение Оболонского райсуда. После чего в случае проигрыша приговор окончательно вступит в силу. Впрочем, задержать беглого президента будет сложно. Как известно, он находится на территории России, которая отказывается выдать его Украине. Разыскивает ли Януковича Интерпол? В 2017 году в организации заявили, что не занимаются этим вопросом. А вот в Генпрокуратуре настаивают, что это неправда и Интерпол не исключил из своей базы политика. Кому верить - большой вопрос.

Поэтому похоже, что единственная возможность отправить экс-президента отбывать реальный срок в тюрьме – это дождаться, когда он окажется в Украине. Но это вряд ли произойдет. На Рублевке, в купленной за 70 миллионов долларов вилле, Януковичу явно комфортней, нежели в местах не столь отдаленных...