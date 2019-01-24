Суд в Киеве огласил приговор Януковичу: сколько лет тюрьмы ему дали

Суд заочно признал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне.

Приговор в четверг объявила коллегия Оболонского райсуда Киева.

"Назначить Януковичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы", – заявил судья Владислав Девятко.

В то же время, суд отклонил статью "пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы", которую также инкриминировали Януковичу.

В этом судьи признали экс-президента невиновным, потому что не увидели убедительных доказательств, свидетельствующих, что Янукович был проинформирован об окончательной цели незаконных действий россиян – аннексии Крыма.

Также суд постановил, что прокуратура не предоставила доказательств того, что Янукович действовал с целью изменения границ Украины. В его высказываниях суд не установил призывов к таким действиям.

Защита экс-президента настаивала на его невиновности и утверждала, что к аннексии Крыма якобы привели действия не Януковича, а активистов Евромайдана и новой власти.

Заочное осуждение предусматривает, что Януковича арестуют для отбывания наказания в том случае, если удастся его задержать.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Виктора Януковича доставили в клинику в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и колена.