Казачьи бои в Запорожье и звездочеты во Львове: как украинцы праздновали Рождество

В Украине 7 января отмечали один из главных церковных праздников страны - Рождество Христово.
Традиционно в рождественские дни принято наряжаться в яркие костюмы и ходить по домам, распевая колядки.
"Апостроф" собрал самые яркие фотографии празднования Рождества в разных уголках Украины.
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В частности, во Львове состоялось шествие звездочетов, а в Запорожье казаки отметили Рождество по-боевому.
Также смотрите фотографии празднования Рождества в Киеве, Чернигове, Полтаве и в Ивано-Франковской области.
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7 января 2019Шествие звездочетов во Львове.Фото: EPA/UPG
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7 января 2019 "Рождество в роще" во Львове.Фото: Евгений Кравс / УНИАН
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7 января 2019"Казацкое Рождество" в Запорожье.Фото: Александр Прилепа / УНИАН
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7 января 2019Гуцульская коляда в Криворивне (Верховинский район Ивано-Франковской области).Фото: Ирина Пустынникова / УНИАН
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7 января 2019Колядники в Национальном музее народной архитектуры и быта в Киеве.Фото: Алексей Иванов / УНИАН
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7 января 2019Фестиваль вертепов в Чернигове.Фото: Владимир Коваль / УНИАН
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8 января 2019"Рождественская феерия" в Полтаве.Фото: Анна Чапала / УНИАН