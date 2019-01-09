Казачьи бои в Запорожье и звездочеты во Львове: как украинцы праздновали Рождество

В Украине 7 января отмечали один из главных церковных праздников страны - Рождество Христово.

Традиционно в рождественские дни принято наряжаться в яркие костюмы и ходить по домам, распевая колядки.

"Апостроф" собрал самые яркие фотографии празднования Рождества в разных уголках Украины.

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В частности, во Львове состоялось шествие звездочетов, а в Запорожье казаки отметили Рождество по-боевому.

Также смотрите фотографии празднования Рождества в Киеве, Чернигове, Полтаве и в Ивано-Франковской области.