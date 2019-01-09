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Казачьи бои в Запорожье и звездочеты во Львове: как украинцы праздновали Рождество

Как праздновали Рождество в Киеве, Львове и других городах

Дарья Давыденко среда, 9 января 2019, 17:02

В Украине 7 января отмечали один из главных церковных праздников страны - Рождество Христово.

Традиционно в рождественские дни принято наряжаться в яркие костюмы и ходить по домам, распевая колядки.

"Апостроф" собрал самые яркие фотографии празднования Рождества в разных уголках Украины.

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В частности, во Львове состоялось шествие звездочетов, а в Запорожье казаки отметили Рождество по-боевому.

Также смотрите фотографии празднования Рождества в Киеве, Чернигове, Полтаве и в Ивано-Франковской области.

  • 7 января 2019Шествие звездочетов во Львове.
    7 января 2019
    Фото: EPA/UPG
  • 7 января 2019 "Рождество в роще" во Львове.
    7 января 2019
    Фото: Евгений Кравс / УНИАН
  • 7 января 2019"Казацкое Рождество" в Запорожье.
    7 января 2019
    Фото: Александр Прилепа / УНИАН
  • 7 января 2019Гуцульская коляда в Криворивне (Верховинский район Ивано-Франковской области).
    7 января 2019
    Фото: Ирина Пустынникова / УНИАН
  • 7 января 2019Колядники в Национальном музее народной архитектуры и быта в Киеве.
    7 января 2019
    Фото: Алексей Иванов / УНИАН
  • 7 января 2019Фестиваль вертепов в Чернигове.
    7 января 2019
    Фото: Владимир Коваль / УНИАН
  • 8 января 2019"Рождественская феерия" в Полтаве.
    8 января 2019
    Фото: Анна Чапала / УНИАН

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