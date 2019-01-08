СССР идет на дно: появились смешные фото празднования Рождества в Крыму

Жители аннексированного Крыма развеселили абсурдными фото с празднования Рождества.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником Roksolana Today & Крым на странице в Twitter.

Евпатория. Моржи приплыли рождественские, - говорится в подписи к фото.

На снимках можно увидеть людей, выходящих из воды в странной одежде, обвязанные гирляндами.

В сети тут же стали комментировать увиденное.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Российской Федерацией Крыму на пасхальные праздники неизвестные спилили болгаркой православный крест на вершине горы Чатыр-Даг. Также в сети показали новый снимок из аннексированного Россией Симферополя, на котором показано, вот что из года в год превращается полуостров. Кроме того, в сети поднялась истерика вокруг фото "елки победы" у оккупантов в Крыму.