Кто заказал Гандзюк: месть чиновника или политические игрища

Накануне президентских выборов правоохранители наконец-то решили ответить на неудобный для власти вопрос, который тянется еще с лета прошлого года: кто заказал Екатерину Гандзюк? 11 февраля Генпрокуратура сообщила о подозрении в организации убийства главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Сам чиновник уверяет, что активистку не знал, но готов сотрудничать со следствием в полной мере. Между тем, в лагере "Батькивщины", куда ранее входил Мангер, заявили о политических мотивах преследования главы облсовета. Так ли это - в перипетиях дела разбирался "Апостроф".

Цена жизни

Чтобы рассказать, в чем именно подозревают Владислава Мангера, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко собрал брифинг и назвал херсонского чиновника "вершиной" преступной схемы.

По словам Луценко, расправиться с Гандзюк Владислав Мангер задумал еще в начале июля прошлого года. Для этого он обратился к своим знакомым: Алексею Левину (Москаленко) и Игорю Павловскому. Первый – личность для Херсона известная. Вместе со своим отцом Левин был неоднократно судимым за организацию убийств, разбои и грабежи на территории региона.

Примечательно, что если Мангера в ГПУ называют "вершиной" преступной схемы, то Левин, по версии следствия, "ключевая фигура". Однако после задержания первых подозреваемых в деле Гандзюк Левин покинул Украину, соответственно добраться до "вершины" без него будет крайне проблематично.

Что касается Игоря Павловского, то он - экс-помощник нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Местные активисты из Херсона также приписывают Павловскому причастность к криминальному миру.

По версии следствия, Мангер пообещал Левину и Павловскому за организацию убийства Гандзюк 5 600 долларов. В свою очередь Левин и Павловский обратились за помощью в совершении преступления к Сергею Торбину. Тот привлек еще четверых человек: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича и Никиту Грабчука.

После посягательства на жизнь активистки, Левин и Павловский передали Сергею Торбину 4000 долларов, а тот заплатил с этой суммы своим подельникам по 500 долларов.

В сухом остатке за организацию преступной схемы Владислав Мангер может получить пожизненное заключение, так как в ГПУ чиновнику инкриминируют часть 2 статьи 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Кто такой Мангер

Владислав Мангер – типичный представитель региональной, так называемой "элиты" Херсонской области. До своего назначения главой областного совета чиновник успел поработать директором нескольких частных предприятий, а с 2006 года перебрался в Крым, где занимал руководящие должности в налоговой системе.

В 2007 году Мангер становится главным налоговиком Херсона, а уже в 2012 занимает пост первого зама начальника Госинспекции сельского хозяйства в Херсонской области. Спустя год Мангера назначают директором ГП "Водэксплуатация" Госагенства водных ресурсов, но на этой должности чиновник долго не продержался и переехал в Одессу, заняв кресло начальника Госинспекции сельского хозяйства региона.

Яркий факт биографии Владислава Мангера – работа помощником у экс-нардепа от "Партии регионов" Алексея Журавко, который сейчас живет в Москве, но за плечами имеет уголовное дело по статье "Финансирование терроризма".

В тексте подозрения, врученном Владиславу Мангеру, значится, что мотивом для расправы над Гандзюк стала "личная неприязнь" к девушке.

"Но я бы не назвал его мотивы корыстными, скорее честолюбивыми. Также присутствует мотив мести, - поясняет "Апострофу" журналист из Херсона и друг Екатерины Гандзюк Сергей Никитенко. – Екатерина мешала ему. Он очень хотел быть мэром, но проиграл выборы – Екатерина вела кампанию действующего мэра, а у Мангера были амбиции захватить власть в городе. Я думаю, что больше всего она бесила его своими постами в социальных сетях. А такие люди очень болезненно воспринимают критику в свой адрес".

По мнению Никитенко, Владислав Мангер будет делать все, чтобы затянуть дело против себя. "Все идет к тому, чтобы максимально затянуть дело до выборов", - отметил Никитенко.

Косвенно слова журналиста подтверждаются тем фактом, что после вручения подозрения Мангера не задержали, а лишь пригласили в суд, где ему должны избрать меру пресечения. Юрий Луценко оправдывался, мол, согласно статье 208 уголовно-процессуального кодекса, без решения следственного судьи человека можно задержать только во время совершения преступления (покушения на его совершение), или в том случае, если непосредственно после преступления очевидцы или жертва указывают на преступника. А так как покушение на Гандзюк было совершено давно, то Мангера могут только пригласить в суд.

Политические игрища перед выборами

Обвинения Мангера в организации убийства Гандзюк возмутили "Батькивщину" и ее лидера Юлию Тимошенко. Произошедшее она назвала "беспределом" и политическим заказом перед президентскими выборами.

"Очевидно, что это политическая провокация. Очевидно, что это грязная борьба Порошенко за власть. Очевидно, что делается все, чтобы вывести БПП из-под удара и прилепить в это ужасное убийство "Батькивщину". Через прокуратуру переводят стрелки на человека, который твердо заявляет о своей непричастности и готов доказывать это в суде", - говорится в сообщении политика на странице в "Фейсбук".

Вместе со своей командой Тимошенко детально проанализировала подозрение Мангеру. "Только домыслы прокуратуры. Так же, как когда-то было в деле против Юрия Луценко, кстати...", - сравнила лидер партии.

Тем не менее, 8 февраля партия исключила Мангера, который сам за неделю до этого приостановил свое членство, и рекомендовала уволить его с должности председателя облсовета.

"Люди не глупые, они видят, как мы быстро на все отреагировали. Реакция партии - это самый главный момент", - прокомментировал "Апострофу" депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев.

Больше всего его, как и Тимошенко, волнует то, что ни один представитель БПП на данный момент не считается причастным к убийству. Хотя, как говорилось выше, фамилии, связанные с этой партией, звучали неоднократно.

Игорь Луценко, член фракции "Батькивщины" и ее представитель во временной следственной комиссии по убийству Гандзюк, рассказал "Апострофу, что ему известно о двух версиях СБУ об убийстве Екатерины Гандзюк. В одной из версий Мангер фигурирует, а в другой - нет.

"И та версия, в которой он есть, возникла не так давно", - сообщил Луценко.

Он также уверен, что поданная информация генпрокурором больше напоминает политическую расправу и намерение одних прикрыть, а других сделать виноватыми.

В связи с этим в Раде не спешат заслушать отчет ВСК по делу Гандзюк и других нападений на активистов. Планировалось прочесть его в стенах парламента 6 или 7 февраля. Но этот вопрос так и не был решен, поэтому отчет перенесли предварительно на 26 февраля.

"Я думаю, что нам не дадут выступить. Потому что в нашем отчете фамилия Мангера не вспоминается", - акцентирует нардеп Луценко.

Пока же партии и Тимошенко лично остается надеяться, что эта история не отразится на лидерских позициях Юлии Владимировны в президентском рейтинге.

"Я не думаю, что она много потеряет от этого скандала. У ее избирателя на это выработался своеобразный иммунитет", - уверен политолог Петр Олещук.

В пример он приводит случай накануне президентских выборов 2010 года. Тогда некоторых депутатов "Блока Юлии Тимошенко" обвинили в педофилии и развращении детей в лагере "Артек". Скандал вызвал резонанс в обществе, но сразу же после выборов дело развалилось, а в 2011 году его закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

"Сейчас происходит подобное. Из-под удара пытаются вывести Порошенко и перенести все на Тимошенко", - продолжает эксперт и добавляет, что значительного роста рейтинга Петру Алексеевичу это не даст.

Несмотря на это, команда президента получила два козыря: генпрокурор от БПП, якобы, раскрыл резонансное дело, в котором сам "Блок Петра Порошенко" не замешан. Эти два тезиса они будут максимально доносить до избирателя. А после выборов дело, скорее всего, закроют, считает Олещук.

Утверждать, действительно ли Мангер является заказчиком Гандзюк, будет трудно даже после реально весомых доказательств следствия. Власть в регионах значительно отличается от той, которую мы видим в Киеве. Если в парламенте политики между собой могут без остановки воевать, то в регионах они в состоянии подстроиться под любые условия, под любую власть. У них могут быть общие интересы, даже не смотря на разные политические лагеря. Не исключено, что в деле Гандзюк замешаны разные политические силы. Но цель у них была общая: не позволить кому-то им помешать. А в таких вопросах мало кто брезгует союзом против общего врага.