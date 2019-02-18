Нацисты-агитаторы и "орден Иуды" для президента: как боевики на Донбассе рассказывают о выборах в Украине

Горячая предвыборная пора в Украине находит свое отражение в легендах и мифах "древней Новороссии". Чем ближе к дате президентских выборов, тем активнее пропагандисты Донбасса тиражируют фейки об Украине и избирательном процессе, приправляя свои истории отборными страшилками. Последние тренды сепаратистской пропаганды проследил "Апостроф".

Агитаторы-нацисты

Практически все информационное внимание сепаратистов обращено в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко.

Это на территории свободной Украины общественные организации, которые следят за ходом избирательного процесса, еще сомневаются, происходит ли подкуп избирателей или пока нет, прямой он или не прямой. А на оккупированных территориях уже давно "доказали": Порошенко ведет нечестную кампанию, используя самые грязные и циничные приемы агитации, которые только можно придумать.

Так, по версии боевиков так называемой ЛНР, в качестве эксклюзивных агитаторов, действующий президент выбрал "нацистов". Оказывается, военнослужащие батальона "Донбасс" и полка "Азов" гастролируют предприятиями свободного Донбасса и убеждают начальство агитировать своих сотрудников голосовать за Порошенко. Если руководители предприятий отказываются это делать, их ждут погромы и даже физическая ликвидация. Вот уж действительно голос ради будущего.

Кстати, погромы, если что, уже начались. Об этом гордо рапортуют сепаратистские СМИ так называемой ЛНР. По их версии, "нацисты" из "Азова" жестоко избили владельца продуктового магазина в поселке Луганское Бахмутского района. Упертый предприниматель наотрез отказывался вешать на фасаде магазина баннер с агитацией, за что и поплатился здоровьем.

Кстати, за несколько дней до этого, в городе Счастье "каратели" изувечили еще одного продавца в магазине. С выборами это никак не связано, просто в магазине играла музыка в исполнении российских артистов, а когда "нацисты" слышат российскую музыку, кулаки как-то сами собой поднимаются.

"Боевики, угрожая погромами и физической расправой, принуждают руководителей предприятий проводить агитацию сотрудников и размещать агитационные материалы только за действующего президента", - отметил так называемый и.о. начальника управления фейковой народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

То есть, даже появление на рабочем месте в ярко-синей шапке с бубоном уже может расцениваться как агитация за другого кандидата, а так и до погрома рукой подать.

По мнению Филипоненко, творческий союз с "нацистами" вполне объясним, ведь пока украинский "дуче" при власти, "фашисты чувствуют себя как сыр в масле".

"В случае прихода к власти человека, заинтересованного в становлении Украины, их беспределу придет конец, а оставшиеся дни своей никчемной жизни им придется гнить в тюрьме", - экспрессивно заключил Филипоненко.

Михаил ФилипоненкоФото: Стоп-кадр из видеосюжета

Но распоясались не только "нацисты", а даже командование ВСУ. Как утверждают боевики, украинские генералы угрожают снять со своих подчиненных все премии и надбавки к зарплате, если те 31 марта сделают неправильный выбор.

При этом, логика террористов явно хромает. По их словам, если украинские военные все же сделают неправильный выбор, и Порошенко потерпит на выборах поражение, то их командиры, несмотря на все боевые заслуги, будут уволены.

А вот и вишенка на торте: в так называемой ДНР решили изготовить для действующего президента эксклюзивную "награду": "Орден Иуды". Отлить "награду" боевики намерены из осколков снарядов, "выпущенных силовиками Киева по населенным пунктам республики".

Примечательно, что материалы для "награды" боевики планируют собирать в течение всей предвыборной президентской кампании в Украине, с тем, чтобы до 31 марта вручить "Орден Иуды" Петру Порошенко. Ход, безусловно, сильный, вот только как именно сепаратисты собираются передать ценную "награду" боевики пока не решили, ведь "Укрпочта" на оккупированных территориях не работает. Остается только один вариант: передать с водителем рейсового автобуса "Донецк – Киев". Правда, это достаточно рискованно, ведь "орден" запросто могут отобрать СБУ на линии разграничения, соответственно, его нужно получше спрятать между банками с соленьями и колбасой.

Старая песня

Но не выборами едиными. Удивительно, но тема химической атаки ВСУ на неподконтрольные города Донбасса, до сих уверенно держится в топах информационного дискурса сепаратистов. Сначала "каратели" якобы планировали взорвать химзавод "Стирол" в районе оккупированной Горловки, потом на картонных макетах отрабатывали химатаку в Донецке, консультировались с британскими инструкторами, хотели даже отравить "ополченцев" по сирийскому сценарию. Но каждый раз планы ВСУ разбивались о находчивость разведки так называемой ДНР, которая проникала в темные кабинеты Генштаба армии и вытаскивала на свет потенциальные пакости "карателей", где они сгорали без остатка под испепеляющим солнцем правды.

Но "каратели" на то и "каратели", чтобы так просто не отказываться от задуманного. На сей раз, по версии террористов, рабочие группы СБУ стали наведываться на химпредприятия Донбасса вблизи линии разграничения и расспрашивать руководителей, а что же будет, если, например, подорвать вон ту цистерну с аммиаком.

"Цель их визита – оценка запасов находящихся там химикатов, а также возможных последствий техногенных катастроф после проведения украинскими спецслужбами диверсий на этих объектах", - заявил уже известный нам официальный "представитель трамадола" на Донбассе, так называемый замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард БасуринФото: Стоп-кадр из видеосюжета

Кстати, от планов взорвать "Стирол" ВСУ очевидно также не отказались. Например, недавно в ДНР рассказали, что в район химзавода прибыла комиссия службы радиационной, химической и биологической защиты штаба группы "Север".

"Цель работы комиссии – проверить готовность подразделений к выполнению задач в условиях химического заражения местности", - сообщают в сепаратистских СМИ.

В ВСУ все плохо

Ну и, конечно же, излюбленный жанр фейков, который не умрет, пока существуют так называемые Л/ДНР, называется "как все плохо в ВСУ". Информационные дрова в эту тему необходимо подбрасывать постоянно, чтобы свои "ополченцы" не задавали лишних вопросов.

Итак, в ВСУ все настолько плохо, что солдаты стали продавать собственное оружие. Делают они это, конечно же, потому, что премии за убитых сепаратистов Порошенко вовремя не уплачивает (наверняка прокручивает на депозитах), вот и приходится военным продавать гранаты и автоматы местному населению.

В ВСУ все настолько плохо, что даже наркотики "каратели" употребляют некачественные. Так, террористы на днях рассказали историю о том, как "один военнослужащий" купил наркотики у своего командира… и отравился.

В ВСУ все настолько плохо, что военные грабят местных жителей, забирая у них продукты питания. Например, на рынке в Станице Луганской "каратели" сколотили рэкет-бригаду и терроризируют местных продавцов, забирая квашеную капусту, а если кто отдавать не хочет – прикладом по голове.