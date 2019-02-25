Оскар-2019: онлайн-трансляция кинопремии

В ночь с 24 на 25 февраля в Голливуде состоится 91-я церемония вручения наград кинопремии "Оскар". Традиционно награждение будет проходить в театре "Долби".

"Апостроф.Лайм" проведет текстовую трансляцию церемонии награждения. Начало церемонии в 03:00 по киевскому времени.

Отметим, что в этом году организаторы изменили правила. Так, из-за падения рейтингов трансляции, проведение мероприятия теперь будет длиться не более трех часов. Кроме того, впервые за 30 лет "Оскар" пройдет без ведущего - его роль будут выполнять приглашенные гости.

В этом году награды раздадут в 24 категориях. Все номинанты были официально объявлены 22 января 2019 года.

Лидерами по числу номинаций стали сразу две картины - "Рома" и "Фаворитка". Эти фильмы заявлены в 10 категориях. В восьми номинациях представлены киноленты - "Звезда родилась" и "Власть". 7 категорий у комедийного кинофильма "Черный клановец", 6 - "Богемская рапсодия" и "Зеленая книга", а четыре статуэтки могут получить фильмы "Мэри Поппинс возвращается" и "Человек на Луне".

Кадр из фильма "Рома"



Кадр из фильма "Фаворитка"

Напомним, что в прошлом году в главной категории победила картина "Форма воды".