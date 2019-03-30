Воробей, а не дятел и пингвин: какие схемы используют кандидаты, чтобы не молчать в день тишины

Накануне каждых выборов в Украине, ровно за сутки до открытия избирательных участков в стране наступает день тишины. Это день, в течение которого запрещена любая агитация за кандидатов, чтобы украинцы спокойно и без агрессивного информационного давления смогли окончательно определиться и утвердиться в своем выборе. Впрочем, абсолютно на всех выборах политики обходят закон и стараются напоминать о себе даже тогда, когда по закону это запрещено. Президентская кампания 2019, конечно же, не является исключением. К каким уловкам и схемам прибегают политики, чтобы в день тишины было громко, разбирался "Апостроф".

Что говорит закон

Согласно статье 57 закона Украины "О выборах президента Украины", кандидат на высший государственный пост в стране имеет право начинать свою предвыборную агитацию на следующий день после регистрации в ЦИК. Завершиться агитация должна в последнюю пятницу перед днем выборов ровно в 00:00. Таким образом, в субботу, ну и, конечно же, в сам день голосования, никаких плакатов, листовок, выступлений на ТВ, фотошопленных лиц политиков на бигбордах быть не должно.

Аналогичные нормы прописаны во всех без исключения законах Украины, которые касаются выборов: в парламент и местные советы. Кроме того, за два дня до выборов запрещается публиковать любые результаты соцопросов населения, связанные с выборами.

В МВД уже предупредили, что в субботу, 30 марта, готовы реагировать на все нарушения избирательного законодательства, составлять административные протоколы на нарушителей и информировать ЦИК. Тем не менее, украинские политики не любят день тишины, наверное, так же, как дети в детском саду не уважают тихий час, соответственно, каждый раз пытаются всячески обойти данную норму закона.

Схемы в печати

Большой сегмент предвыборной агитации по традиции занимает разнообразная печатная продукция: листовки, брошюры, партийные газеты, которые раздаются в палатках, наружная реклама. И если убрать палатки и заставить агитаторов спрятать партийные газеты в мешок для полиции дело нескольких минут, то с наружкой все сложнее. Дело в том, что бигбордов с политической рекламой в стране так много, что оперативно убрать их за один день практически невозможно.

Фото: Евгений Котенко

Впрочем, например, в столичном КП "Киевреклама" "Апостроф" уверили, что в субботу и воскресенье коммунальщики работают в усиленном режиме и следят за тем, чтобы обещаний лучшей жизни на бигбордах и ситилайтах не осталось.

"Суббота и воскресенье у нас рабочие дни. Наши сотрудники постоянно на связи, - говорит "Апострофу" пресс-секретарь КП "Киевреклама" Елизавета Романенко. – Но дело в том, что за сам рекламный сюжет отвечает рекламный оператор. Мы отвечаем за конструкции. Если у нас будет заявка, что в день тишины до сих пор размещены предвыборные плакаты, или, как часто бывает, сами люди, а не операторы, наклеивают на щиты агитацию, мы будем информировать операторов. К счастью, все операторы у нас ответственные, и они выезжают со своими рабочими и демонтируют такую рекламу. Так было, например, на прошлых выборах".

Но украинские политики, конечно, не вчера родились, поэтому стараются всячески оставить упоминание о себе в наружной рекламе даже в день тишины. Причем подготовились заблаговременно. Для этого на рекламных площадях размещают плакаты без прямого упоминания имени и фамилии кандидата, но с использованием дизайнерской стилистики его предвыборной кампании. Формально нарушения нет, но ведь очевидно, если что-то летает как воробей, чирикает как воробей и выглядит как воробей, то, скорее всего, это и есть воробей, а не дятел или пингвин.

Речь идет, например, о бигбордах, где значится всего одно слово – "Думай". Рекламный сюжет оформлен в стилистике предвыборной кампании Петра Порошенко, но, конечно же, утверждать, что это реклама именно действующего гаранта невозможно. Или, например, плакат с надписью: "Президент – слуга народа" с намеком на известный телесериал с Владимиром Зеленским в главной роли.

Закон "О выборах президента Украины" определяет предвыборную агитацию как "осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины". Но, по формальным признакам, например, слово "Думай" на плакате сложно расценить как призыв голосовать за Порошенко. А тот факт, что рекламный сюжет выполнен в стилистике партии президента… ну это так совпало.

Но даже если пожаловаться в полицию, по мнению юриста, эксперта Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека Михаила Каменева, это не будет иметь никакого смысла.

"Даже если полиция составит протокол об административном правонарушении, его все равно будет рассматривать суд, и в суде нужно будет установить, что это действительно агитация. А это максимально сложно. Например, что мне мешает повесить плакат с надписью "Думай", - говорит "Апострофу" юрист.

Еще одна распространенная схема агитации в день тишины – спам почтовых ящиков рекламой кандидатов: газетами, календарями, листовками. Фишка такой агитации в том, чтобы убрать из рекламной печатной продукции все исходные данные: информацию о типографии, которая напечатала агитки, тираж, ответственного за выпуск и так далее. Таким образом, кандидат и его команда снимают с себя любую ответственность за нарушение закона. Ведь всегда можно заявить, что листовки напечатали и распространили неизвестные, а политик не имеет к ним никакого отношения.

Схемы на ТВ

Обойти норму закона на ТВ немного сложнее, но не невозможно. Например, настоящий скандал на днях разгорелся вокруг телеканала "1+1", который в день тишины решил транслировать телепрограммы, к которым в качестве актера или продюсера приложил руку Владимир Зеленский и его студия "Квартал 95". Более того, на этом канале 30 марта выходит даже документальный фильм, озвученный Зеленским, о президенте США Рональде Рейгане, который, напомним, также был актером.

В группе "1+1 медиа" утверждают, что закон не нарушают "показывая господина Зеленского - актера, так же, как и каналы группы 1+1 медиа или другие телеканалы могут транслировать события с участием президента во время исполнения его обязанностей как главы государства, например, международных встреч", - отмечается в тексте заявления.

"Конечно, это притянуто за уши, но опять-таки в судах не будет шансов доказать, что это агитация. Это тот случай, когда все всё понимают, но ничего сделать не могут", - добавил Михаил Каменев.

Фото: Евгений Котенко

Но удобнее всего "шуметь" в день тишины, конечно же, президенту, который имеет возможность агитировать за себя просто, выполняя свои профессиональные обязанности. По информации СМИ, у действующего гаранта и кандидата в президенты Петра Порошенко на 30 марта запланирован ряд медиа-активностей, например, участие в первом запуске нового ночного поезда в Мариуполе. Очевидно, что информационные каналы не обойдут своим вниманием эту рабочую поездку президента.

"Формально это не нарушение, но тут вопрос в том, что кандидат и политическая сила все же должны отказываться от технологий, которые позволяют им формировать информационные поводы. Поэтому было бы уместно, чтобы в день тишины президент также не проводил мероприятий, которые могли бы активно освещаться в СМИ", - говорит "Апострофу" генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Интернет без схем

Социальные сети в последнее время становятся одним из наиболее действенных инструментов агитации политиков, но отследить выполнение закона в сети практически невозможно. Это признают даже правоохранители, поэтому кандидаты успешно пользуются юридической неподконтрольностью социальных сетей. Ведь даже никаких особых схем здесь придумывать не нужно, достаточно просто активизировать сторонников, завалив Facebook и Twitter сотнями агитационных постов.

Правда, специально можно даже ничего не писать. Особая примета президентской гонки 2019 – рамки для аватарок в Facebook, выполненные в стилистике избирательной кампании кандидатов. Например, в этой соцсети рамку со словом "Думай" распространяет официальная страница Петра Порошенко.

В таком случае, если день тишины в реальности не работает и политики с легкостью обходят закон, не лучше было бы вообще его отменить?

"Такие ограничения являются не совсем актуальными на нынешнем этапе развития общества, и ограничения свободы выражения взглядов можно считать неконституционными. Норма закона должна быть либо отменена, либо сужена. Лучше всего к этой проблеме подошли в США, где суд постановил, что радиусе 100 шагов от избирательного участка агитации быть не должно", - уверяет Михаил Каменев.

Однако Алексей Кошель отмечает, что вообще убрать день тишины — это не совсем правильно.

"Поскольку в Украине, в отличие от европейских государств, мы наблюдаем огромное количество политической рекламы. Во многих европейских странах существуют либо существенные ограничения политической рекламы, ли вообще полный запрет на политическую рекламу", - резюмировал эксперт.

Кроме того, день тишины - отличный индикатор, который позволяет избирателям определиться в своем выборе. Ведь если политик, который в теории должен стоять на защите законов, пытается их обойти, то, действительно, нужно подумать, а стоит ли голосовать за такого политика?