Выживет только один: появилась яркая фотожаба на президентские выборы в Украине

В сети опубликовали яркую фотожабу, посвященную предстоящим выборам президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Изображение было опубликовано в Facebook на странице "Процишин офіційний".

В подписи к фотожабе говорится: "Кандидатов много, остаться должен только один". На самой картинке изображен воин с мечом в руках.

Пользователи в комментариях активно обсуждают фотожабу.

"Остальных расстрелять", "Намек на то, что остальным поотрубывают головы?", "Это же прямая агитация за Безсмертного", - пишут пользователи.

Напомним, что в сети появились яркие фотожабы кандидатов в президенты Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети активно обсуждают сравнение крупнейших производителей самолетов Boeing, Airbus и "Антонов".