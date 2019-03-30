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Выживет только один: появилась яркая фотожаба на президентские выборы в Украине

суббота, 30 марта 2019, 05:34

В сети опубликовали яркую фотожабу, посвященную предстоящим выборам президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Изображение было опубликовано в Facebook на странице "Процишин офіційний".

В подписи к фотожабе говорится: "Кандидатов много, остаться должен только один". На самой картинке изображен воин с мечом в руках.

Пользователи в комментариях активно обсуждают фотожабу.

"Остальных расстрелять", "Намек на то, что остальным поотрубывают головы?", "Это же прямая агитация за Безсмертного", - пишут пользователи.

Напомним, что в сети появились яркие фотожабы кандидатов в президенты Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети активно обсуждают сравнение крупнейших производителей самолетов Boeing, Airbus и "Антонов".

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