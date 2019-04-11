Три волны холода и майская жара: синоптик рассказал о погоде до конца весны

После теплых весенних дней в Украину пришло незначительное похолодание. Впрочем, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, через пару дней в Украину снова вернется теплая погода. Синоптик рассказал "Апострофу", какую погоду украинцам ждать на Пасху, майские праздники и до конца весны.

"В ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Но эта волна пройдет через пару дней. Она не всю Украину захватит, а только северные области. Дотянется хвост и до Киева", - рассказал Горбань "Апострофу".

Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье будет ветрено и прохладно.

"Будет понижение температур до 9-11 градусов тепла. И, что характерно, просчитывается восточный ветер – так называемый суховей. Будет больше жаркого сухого ветра, нежели дождливого западного", - сказал синоптик.

Он подчеркнул, что суховей захватит восточные и южные области.

"Есть опасность высыхания поверхностного слоя земли, что очень сильно повлияет на урожай", - говорит Горбань.

Пасха

Традиционно после Пасхи будет три волны похолодания – на 9-й, 17-й и 33-й день после праздника.

"Какого бы числа Пасха не была, а эти волны похолодания мы наблюдаем каждый год. Это так называемый планетный расчет. Самая сильная волна похолодания наблюдается на 9-й день после Пасхи", - отметил Горбань.

Народный синоптик добавил, что заморозки в первую волну похолодания после Пасхи могут захватить половину Украины.

Что касается погоды на Пасху, то просчитывается теплая температура – 21-23 градуса выше нуля.

"Даже по северным областям просчитывается такая погода", - подчеркнул Горбань.

Во вторую половину пасхального воскресенья возможен небольшой тучевой дождь, который, правда, пройдет не во всех регионах страны. Также дождь просчитывается и 29 апреля.

Май

Начало мая будет умеренным, а после 9 числа просчитывается резкий взлет температуры – до 28-30 градусов.

"Май будет с высокими температурами и практически без дождей. Дожди просчитываются на 2, 8-9 мая, а потом аж на конец месяца", - рассказал синоптик.

Он добавил, что в середине месяца западные дожди могут достать до Львовской и Волынской областей, а на востоке и юге Украины будет сухо.

Леонид Горбань также предупредил, что из-за суховея просчитывается снижение урожая на 30-35 процентов.

"Суховей захватит юг Украины, Полтавскую, Черкасскую области, которые дают нормальный хлеб", - подытожил народный синоптик.