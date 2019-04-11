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​Нестабильная весна: украинцев предупредили о новых дождях и заморозках

четверг, 11 апреля 2019, 12:46

В ближайшие дни в Украине атмосферные фронты и циклоны обусловят периодические дожди, а в начале следующей недели - возможны заморозки.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в своем блоге на opinionua.

"Дожди будут чередоваться с прояснениями, выпадать по летнему типа - местами и от небольших до умеренных за короткий срок.

11-12 апреля наиболее холодно будет на западе и севере Украины - днем +8 +13 градусов, а вот на востоке, юге и в большинстве центральных областей градуса напоминать о лете - +16 +22 градуса. И именно в этих теплых регионах и вероятные грозы", - сообщила метеоролог.

На выходных, 13-14 апреля, по словам Диденко, прохладная погода с запада распространится на большую часть территории Украины. Однако дожди останутся лишь 13 апреля в восточной части, а 14 апреля - в южной. Значительная же часть Украины будет находиться в сухой воздушной массе.

Синоптик отметила, что в начале следующей недели, 15 и 16 апреля, в ночные часы в западных областях Украины и на севере местами возможны заморозки. В общем будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха в пределах +10 +14 градусов.

В понедельник и вторник пройдут на востоке и юге Украины пройдут дожди.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху.

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