Безвиз, лоукостеры, экзотика: что украинцам готовит новый курортный сезон

В Украине скоро начнется сезон отпусков. "Апостроф" выяснил, где наши сограждане собираются отдыхать нынешним летом, и какие зарубежные направления могут оказаться наиболее привлекательными для украинцев.

Украинцы постепенно выходят из зимней спячки и уже с нетерпением ждут прихода настоящего тепла. Этой встряске в определенной мере способствует достаточно "горячая" избирательная кампания, но в большей степени она обусловлена естественными причинами – весна, все-таки.

"Свято наближається"

В конце апреля украинцев ожидают длинные выходные – пасхальные празднования плавно перейдут в советско-майские. Традиционно это – время неофициальных каникул и отпусков, которые многие наши сограждане предпочитают проводить за границей.

Безвизовый режим с европейскими странами, входящими в Шенгенскую зону, дает украинским гражданам хорошую возможность самостоятельно выбирать маршруты путешествий, а приход в нашу страну долгожданных лоукостеров, таких, например, как ирландская авиакомпания Ryanair и отечественная SkyUp, позволяют сделать их относительно недорогими. Однако до пасхально-майских праздников осталось не так много времени, да и цены в это время традиционно поднимаются, поэтому тем, кто решил в это время съездить за границу, стоит поспешить.

Для примера, можно сравнить "праздничные" цены на рейсы Ryanair "Киев-Афины" с аналогичными предложениями непосредственно перед Пасхой. Разница, как говорится, налицо.

У других перевозчиков та же тенденция.

Так, SkyUp предлагает рейс в полюбившийся украинцам Тбилиси по цене от 1435 гривен 16 апреля и обратный - за 1910 гривен 26 апреля, тогда как тот же рейс с вылетом 28 апреля будет уже стоить как минимум 3724 гривны, а, если возвращаться в Киев 3 мая, то тариф составит аж 4239 гривен.

Летний отпуск

Однако тем, кому не удастся насладиться зарубежным отдыхом в грядущие праздничные дни, расстраиваться не нужно. Ведь традиционно украинцы массово уходят в отпуска летом.

И авиакомпании к этому уже успели подготовиться. SkyUp с конца апреля открывает навигацию в Неаполь, а в июне - в два других итальянских города: Римини и Катанию. Ветеран лоукост-движения на украинском рынке – венгерская авиакомпания Wizz Air с конца мая открывает сообщение из Киева в греческие Афины и Салоники.

Изменения в соглашение об авиасообщении с Францией позволило зайти на украинский рынок французскому перевозчику Aigle Azur, который с 18 апреля начал выполнять рейсы между Киевом и Парижем. А с 11 июня между столицами двух стран начнут летать самолеты SkyUp. С 12 июня национальный лоукостер будет совершать полеты еще и в Ниццу, что стало возможным также благодаря либерализации украинско-французского соглашения.

Кстати, Международные авиалинии Украины (МАУ), которые до недавнего времени были единственным перевозчиком от Украины (от Франции таким эксклюзивным перевозчиком была Air France), также не сидит, сложа руки – уже с 27 апреля авиакомпания запускает новый рейс в Ниццу.

В популярную у украинцев Турцию, если речь идет о морских курортах, наши граждане в основном летают чартерными рейсами. Однако в июне турецкий лоукостер Pegasus Airlines начнет полеты в Бодрум. Рейсы будут выполняться три раза в неделю в ночное время, что достаточно неудобно, хотя, следует признать, чартеры также летают зачастую поздно вечером, ночью или рано утром.

Так что, как видно, вариантов для отдыха у украинцев предостаточно.

Туроператор в помощь

Планирование путешествия, в том числе и за границу, - достаточно сложное, трудоемкое дело, и далеко не все готовы тратить на это свое время. В этом случае на помощь придет туроператор.

По словам генерального директора туристического оператора KOMPAS Анны Соловьевой, топ самых популярных у наших соотечественников направлений пляжного отдыха традиционно возглавляют Турция и Египет. Также, по ее словам, ближе к лету, помимо чартерных рейсов в эти страны, увеличится количество рейсов из Украину в Испанию, Грецию (острова Родос и Крит), Черногорию, Болгарию, Хорватию и некоторые другие страны. "Благодаря довольно большой частоте заявленных рейсов туристы смогут планировать путешествия как на 7-10-14 ночей, так и короткие туры на уикенд, - сказала Соловьева в комментарии "Апострофу". - К слову, в последнее время короткие туры на несколько дней все более популярны, так как большинство людей стараются по-максимуму использовать возможность провести официальные праздники и выходные у моря".

С каждым годом география путешествий расширяется, и туроператоры работают над новыми направлениями. "Имея опыт операторской деятельности на рынках Казахстана, Украины и Беларуси, смело могу сказать, что одним из самых перспективных новых направлений является остров Хайнань (Китай). Мы довольно успешно работаем с ним на других рынках, и отмечу, что туры на этот экзотический остров пользуются повышенным спросом. Самый оптимальный вариант путешествия на Хайнань - перелет из Киева в Санью, что позволит туристам отдыхать на основных курортах острова, не прибегая к длительным трансферам, а сразу прилетая на юг острова", - рассказала гендиректор KOMPAS. Она уточнила, что по состоянию на сегодня еще нет заявленных прямых рейсов Киев-Санья. "Надеюсь, что в скором времени украинцам станет доступна такая опция", - добавила Соловьева.

Коммерческий директор компании TEZ TOUR в Украине Аркадий Маслов также отмечает, что самыми востребованными у украинцев странами для отдыха являются Турция и Египет. "В объеме продаж компании TEZ TOUR в Украине они занимают порядка 90%", - сказал он изданию. Этому, по его словам, способствует безвизовый режим, развитая инфраструктура на курортах и в отелях, высокий уровень сервиса, разнообразные экскурсии, приемлемые цены.

"Особенно привлекательны эти страны для отдыха с детьми, в том числе и маленькими. Практически в каждом отеле Турции дети разных возрастов найдут себе занятия по душе в компании других детей, под присмотром аниматоров или нянь для самых маленьких. Некоторые отели предлагают няню по уходу за детьми до года на протяжении целого дня, с дневным сном и питанием. Почти каждый турецкий отель имеет в своем ассортименте детское питание, в том числе и для грудничков", - рассказывает Маслов.

Следом за Турцией и Египтом по популярности идут Греция, Болгария, Испания и Италия.

Уже не кризис

"Прошлый год показал очень хорошую динамику, цифры стремительно растут, приближаясь к докризисному периоду. Статистические данные за 2018 год показали рост среднего чека и востребованность в более высоких классах отелей и курортов", - отметил представитель туроператора.

По его словам, в 2018 году TEZ TOUR запустил два новых направления: полуостров Пелопоннес в Греции и город Анкона в Италии, организовав эксклюзивные чартерные рейсы из Киева. "Мы получили отличные результаты, отправив из Украины в Грецию более 9000 туристов, в Италию - более 6000. Поэтому в нынешнем году мы приняли решение расширить ассортимент предложений рейсами из Днепра на Пелопоннес и из Киева на Родос, а также увеличили объемы перевозки на Крит. Предвидя высокий спрос на греческие курорты, TEZ TOUR анонсировала новое направление для отдыха в Греции – остров Родос, с вылетом из Киева", - рассказал Маслов, добавив, что восточный берег Родоса идеален для семейного отдыха, а западный - славится неспокойным морем, идеальным для серфинга.

Чартерная программа на Родос из Киева стартует 31 мая и продлится до 27 сентября. Стоимость отдыха начинается от 380 евро на человека за 7 ночей на базе питания "завтрак-ужин". Программа TEZ TOUR на Крит начнется 28 апреля и продлится до 13 октября, на полуостров Пелопоннес - с 1 июня до 21 сентября.

В планах TEZ TOUR за сезон 2019 года отправить на курорты Греции более 15 тысяч туристов из Украины.

Маслов также рассказал, что прошлым летом настоящим открытием для массового туриста стала Италия. В частности, большим спросом пользовались комбинированные программы пляж+экскурсии. "Благодаря выгодному расположению курорта Марке (область в Италии на Адриатическом море, административный центр – город Анкона, – "Апостроф") и предложениям нашего принимающего офиса, туристы, отдыхающие здесь, могут с комфортом посещать богатые достопримечательностями близлежащие города", - сказал он.

Компания также намерена развивать и испанское направление.

"В 2019 году мы прогнозируем рост туристического потока TEZ TOUR на 50% за счет увеличения объемов по всем массовым направлениям, при этом особый рост мы ожидаем по европейским курортам. Объемы туристов в Европу за прошлый год изменились несущественно, это был год "раскачки", основной рост мы прогнозируем на 2019 год", - говорит представитель туроператора. По его словам, общие цифры еще далеки от показателей докризисного 2013 года, но "тенденция радует". "Ранее украинцев останавливали от поездок сложности с открытием виз, оформлением биометрических паспортов и финансовые возможности. У наших туристов появилась свобода выбора и свобода передвижения, а также сократилось время для принятия решения о поездке в Европу - теперь тур можно купить за 1-2 дня до вылета", - резюмировал Маслов.

Такой разный безвиз

Совсем недавно Украина получила безвиз с еще одной страной - с 14 апреля украинские граждане получили право посещать Таиланд без оформления краткосрочных виз (срок пребывания ограничен 30 днями). Эта страна уже давно популярна среди украинцев, и ранее считалась условно визовой – разрешение на въезд можно было получить по прилету, однако оно выдавалась всего на 15 дней.

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) намерено воспользоваться новыми правилами въезда и предлагает украинцам новые возможности и преимущества этой страны, сказал "Апострофу" глава ТАТ в Украине Николас Димитрофф. По его словам, ТАТ намерен представить Таиланд как круглогодичный курорт. "В "Стране улыбок" (как часто называют Таиланд) есть, что посмотреть и чем заняться и в так называемый низкий сезон - с мая по октябрь. Это могут быть экскурсионные и йога-туры в северной части страны, которая еще мало знакома украинским туристам. Особый акцент мы делаем на Чанг Рай - самый северный и самый прохладный из всех туристических регионов Таиланда, который славится своими дворцами и храмами, а также девственной природой и экопоселениями. Умиротворяющая атмосфера Чанг Рая отлично подходит для занятий йогой и медитаций", - отметил он.

Не будут обделены и любители пляжного туризма. ТАТ предлагает им расширить географию отдыха в Таиланде посещением живописных островов Сиамского залива - Самуи, Ко Панган, Ко Тао, которые славятся своими бескрайними пляжами, дайвингом и незабываемыми пляжными вечеринками. "Островной климат также подходит для отдыха в летние месяцы", - уточнил Димитрофф.

Он также сообщил, что авиакомпания МАУ поддержала инициативу ТАТ и с 24 апреля по 5 мая проводит промо-акцию в поддержку низкого сезона в Таиланде. "В рамках акции можно будет приобрести билеты на май в Бангкок и обратно по цене всего 450 долларов на человека", - рассказал Димитрофф.

Тонкости страхования

Независимо от того, собираются ли граждане путешествовать самостоятельно или с помощью туристических операторов, в зарубежной поездке им понадобится страховой полис на случай болезни или получения травмы.

"Купить полис за границей нельзя, надо это делать в пределах Украины", - говорит директор департамента личного страхования компании "АХА Страхование" Сергей Срибный. В разговоре с "Апострофом" он отмечает, что, покупая полис для выезда за рубеж, следует добавить несколько дней к фактическому пребыванию, "поскольку что-то может случиться в последний день поездки, и потребуется время на лечение".

По его словам, в Европе сумма покрытия необходима на уровне 30 тысяч евро, в США и Канаде желательно иметь покрытие на 50 тысяч долларов.

"Если что-то случилось, помните, что обращаться нужно в ассистанс (ассистанс-компании являются посредниками между страховыми компаниями и их компаньонами – туристическими, транспортными фирмами, медцентрами, – "Апостроф"). Не в саму страховую компанию, а именно в ассистанс – некоторые клиенты путают эти опции и начинают набирать компанию, так, что вся процедура по оказанию помощи занимает больше времени. Контакты ассистанса обязательно указываются в страховом полисе.Телефон ассистанса надо всегда иметь при себе, например, предварительно сфотографировав всю информацию из полиса. Желательно сохранить несколько вариантов контактирования с ассистансом – Viber, телефон, Skype, Callback", - рассказал специалист.

Страховой полис можно оформить онлайн - на сайте компании "AXA Страхование", например, это займет всего несколько минут. По словам Сергея Срибного, приобрести страховой полис можно "хоть в день до путешествия, стоя в аэропорту, но многие предпочитают все же делать это за пару дней, для собственного спокойствия".

Если человек собирается за границей заниматься спортом или отдыхать "активно", это обязательно нужно указать в заявке на полис. "Это предотвратит риск возможного отказа в выплате при наступлении страхового случая", - предупредил представитель страховой компании.