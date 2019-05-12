Такое впечатление, что Украина не уважает ни себя, ни своих граждан - Игорь Кондратюк

ИГОРЬ КОНДРАТЮК - один из самых узнаваемых в Украине людей. Этому продюсер и телеведущий обязан поистине легендарному проекту "Караоке на Майдане", месту за судейским столом топовых талант-шоу страны и любви миллионов. На сегодняшний день от продюсерской деятельности Кондратюк отошел, в этом году "свернули" и его 20-летнее детище. Вместо этого он все чаще становится гостем эфиров и передач, не имеющих отношения к шоу-бизнесу.

"Апостроф.Лайм" встретился с Игорем Кондратюком с целью разузнать, чем он занимается сегодня и правда ли то, что "Караоке" может получить вторую жизнь. Почему ведущий все чаще говорит о политике и что думает о нынешней ситуации в Украине. Новая работа Кондратюка, Евровидение-2019, отношения Украины с Россией и победа Владимира Зеленского на выборах. Об этом и многом другом мы и поговорили с Кондратюком.

- Давайте начнем вот с чего: как человек шоу-бизнеса вы очень легко согласились на интервью...

- Вам повезло, что сейчас у меня есть больше времени, чем, скажем, 5 лет назад (улыбается). Однако и пять лет назад нашел бы для вас время, разве что не сразу. После окончания передачи "Караоке на Майдане" у меня единственная работа - часовая программа на Первом городском радио, в которой я общаюсь с коллегами и теми, с кем мне интересно общаться. Жанр интервью - новый для меня, и это при том, что я сам дал их, пожалуй, сотни.

Одна журналистка недавно поблагодарила меня - сказала, что так называемые звезды перед выборами не хотели давать интервью и выражать свою точку зрения на выборы. Морозились почти все! Может потому, что многим Вова Зеленский позволял получать телеэфиры, приглашая выступать в программах "Квартала". Но мой статус - незаангажированного и свободного художника - позволяет выражать свои мысли, даже испытывая критику. Статистика, скажу я вам, такова: если 40 человек меня где-то обругали за мои посты о выборах, то 400 сказали "спасибо за вашу позицию". Не имеет значения, за какую. Просто за понятную позицию. Нет смысла быть страусом, если хочешь лучшего для страны и ее граждан.

- Как показывает практика, это может сегодня не каждый. Особенно, если речь идет о Зеленском. Я так понимаю, дело в том, что это все один круг общения и мало кто решается говорить открыто.

- Нет, главное нежелание звезд комментировать - это то, что шоу-бизнес является абсолютно аполитичной категорией людей. Аполитичной до идиотизма. То, что некоторые наши художники, как и в высоком смысле этого слова, так и какие-то временщики, заняли определенную позицию относительно войны на востоке или аннексии Крыма, это уже шаг вперед в их сознании, и прозрение от очевидного. В целом это абсолютно аполитичная публика, у которой реально в голове сидит необходимость, желание и единственная возможность существования через самовыражение на сцене. И хотеть от них каких-то политических или социальных откровений... это тяжело. Хотя пример того же Зеленского говорит, что к мнению известных людей прислушиваются, особенно - молодежь.

А Зеленский, кстати, для всей шоу-бизнес тусовки абсолютно нормальный парень. Я с ним почти не пересекался в жизни, но как профессионала могу охарактеризовать его только с суперпозитивных сторон. В сфере телевизионного и шоу-бизнеса он один из самых крутых и продуктивных. Однако я его безосновательного желания занять высший государственный пост в стране так и не понял. И критиковал его, как мог. Но сейчас уже все - народ его избрал. Ждем первых, надеюсь - умных, шагов. С надеждой, и немного - со страхом.

- К этой теме мы еще вернемся. Сначала хотелось бы больше о вас, потому что в последнее время все чаще слышу вопрос - где вообще Игорь Кондратюк и чем он занимается? Насколько знаю, вы давно уже не продюсируете.

- 20 января вышла последняя передача "Караоке на Майдане", а на сегодня у меня только одна постоянная работа - та самая программа на радио ("Звездный час с Игорем Кондратюком"). Мне как-то предложили, я согласился. Это еще в декабре было. А почему отказываться? Встречаюсь с приятными людьми, общаюсь. По крайней мере, пока меня это не тяготит.

- То есть это не столько о прибыли, сколько вам просто по кайфу?

- Ну пока это мне по кайфу, я пытаюсь разобраться с таким жанром как интервью. Это новый опыт. У меня было очень много профессий, но такой не было (улыбается). Гонорар получаю, если вас так интересует.

- Как оно было - после 20 лет закрыть "Караоке"? Видимо, как оторвать от сердца.

- Когда я в 2017 году заключал последний контракт, уже тогда Бородянский (экс-председатель правления канала СТБ, - "Апостроф") мне говорил, что еще год и все. Я его уговорил, чтобы это был год и еще три передачи, чтобы отметить 20-ю годовщину программы в эфире СТБ, но по сути было очевидно, что "Караоке" на СТБ больше не будет. Сказать, что я в отчаянии... нет (пожимает плечами). Это такой огромный этап жизни, я иногда даже удивляюсь, сколько он продолжался. Жизнь без "Караоке" существует, хотя каждое воскресенье я уже утром не езжу на Крещатик.

- О "Караоке" и его влиянии на развитие культуры, шоу-бизнеса в Украине говорили много. Давайте перечислим три основные причины лично от вас, почему проект был нужен Украине.

- Первое. Это была абсолютно честная и открытая игра, и таких я до этого не видел. В качестве примера, я выходец клуба "Что? Где? Когда?", но это такое вечернее, элитарное в определенном смысле шоу, где люди в смокингах, оно закрытое и с точки зрения производства, и с точки зрения участия: туда нельзя просто так зайти с улицы и посмотреть, что там и как. А "Караоке" мы разворачивали прямо на улице. И с помощью вас же, простых людей, выбирали лучшего народного певца. Доверие было 100%. Во-вторых - мы с Андреем Козловым придумали ивент, в котором участвовали все: прохожие, те, кто умел и не умел петь. Каждый мог быть экспертом, считать деньги... такой возможности никто не предоставлял. Абсолютно мирное положительное собрание. За 20 лет ни одного эксцесса или проявления агрессии. Ну а в-третьих... (задумался). Это первое украинское талант-шоу. Самая массовая украинская программа современности. Мы как-то прикинули, что за 20 лет "Караоке" посетили около миллиона человек. А это - 100 аншлагов в киевском Дворце спорта!

- Правда ли, что проект может вернуться и вы сейчас об этом ведете переговоры с рядом каналов?

- Все время идут переговоры. Не скажу, что они очень активные, и это каналы не первого эшелона, но общаемся. Пока не сложилось. Но в целом я уверен, что такая телепрограмма может существовать и сегодня. Может - с другим ведущим, или ведущими. Около 5 лет назад, к слову, я хотел заменить себя на нового ведущего. На Александра Скичко, который тогда стал звездой шоу "Україна має талант!", и искал себя как телеведущий.

- Считаете, это была бы удачная замена? Учитывая годы существования проекта...

- Бородянский мне тоже сказал, что "Караоке на майдане", по его мнению - авторская программа, и без меня она становится бессмысленной и устаревшей. Я не совсем согласен с ним, и с удовольствием посмотрел бы, что такое "Караоке на Майдане" с другим ведущим - младшим, поющим, мультиинструменталистом, танцующим.

- Недавно вы снялись в фильме "Dzidzio Контрабас"...

- Это была такая себе мгновенная "хотелка" Дзидзьо. Хотя и не мгновенная, он мне об этом минимум трижды говорил. Я ему сказал, что он генерирует очень много идей, но некоторые из них просто на голову не налезают (улыбается). Это тоже был интересный опыт, я сыграл почти камео. То есть себя самого. Хотя и в монашеской рясе. Реакция зрителей на премьере была неплохой, она и мне понравилась.

- Несмотря на возраст и отсутствие крупных проектов вы снялись бесплатно. Почему?

- Разве в жизни все делается за деньги??? Дзидзьо сразу сказал, что гонорара не будет. Для меня это не проблема и не принципиальная вещь в деле, которое делают друзья. У нас были и еще будут другие договоренности! Дзидзьо после этого тоже кое в чем пошел мне навстречу. А с другой стороны, он бесплатно дал мне возможность попробовать себя в маленькой роли. Наука чего-то стоит? Все относительно.

- Вот уже 20 минут мы разговариваем с вами на темы шоу-бизнеса, проектов в нем... как так случилось, что сегодня вас чаще зовут говорить на темы, не касающиеся шоу-бизнеса? Вы дискутируете о войне, политике, отношениях с Россией.

- Я всегда был сознательным гражданином. Мне достаточно немало лет и я не боюсь высказывать свою точку зрения. Посмотрите мою страницу в Facebook: я там пишу все, что хочу выразить. У людей есть понимание, что я не нем. Я не согласен с ситуацией, сложившейся в Украине уже не первый год, и что делать? Можно молчать, но тот же Facebook для меня - это определенная открытая площадка, куда я могу выйти и что-то сказать. Насколько такие посты нужны мне имиджево, уместно ли так рефлексировать, - я как-то даже не очень задумываюсь. Последствия постов на много шагов заранее не анализирую. Зачем? Я глупостей не пишу, неучем себя не выдаю. Кому не нравятся мои мысли - дискутируйте со мной, или читайте другие. И если ваши коллеги обращаются прокомментировать то или иное событие - я не отказываю. Я уважаю коллег. Не всех, но - большинство.

- Вам такое изменение ракурса нравится?

- Ну, я и раньше был замечен в критике того, что вижу: я ведь был судьей в "Х-факторе" и "Україна має талант!", И всегда готов выражать свое видение. Но - здесь вы правы - ранее о политике меня не спрашивали. Сейчас почему-то захотели. Это как о нынешнем отборе на Евровидение - все почему-то хотели получить от меня комментарий. Почему?

- Тоже есть несколько вопросов по Евровидению, если уж вспомнили. Не будем возвращаться к общей оценке случившегося в феврале, но вот что интересно. Вы были противником отказа Украины от участия в конкурсе...

- Сейчас в Израиле уже идут репетиции. Вы что-то читаете на украинских новостных сайтах, вы что-то об этом видите в теленовостях? Нет! Кто-то хотел, чтобы украинцы не отвлекались от пережевывания результатов выборов президента? Тогда это был далекий расчет, и он сработал. Да, я был и являюсь противником неучастия Украины в Евровидении, тем более - когда таким ярким и громким был Нацотбор. Скажу вам откровенно, после отказа Maruv отказ других конкурсантов, занявших места за ней, я так и не понял. Говорят о какой-то "внутренней этике". Для меня это какой-то бред. Вот Злата Огневич сказала мне: "Разве вам не понятно, почему они отказались? По условиям, должен был поехать только первый". Прекрасно, но от нашего государства не будет участника, и мы как зрители никого из наших не поддерживаем вообще. Неважно, как он там поет. Хотя нужно заметить, что, конечно, Евровидение - далеко не первая проблема Украины сегодня.

Несколько лет подряд все шло успешно, а в этом году было сделано, на мой взгляд, как-то глупо и безграмотно. Но я был за то, чтобы Украина ехала. Даже когда все участники отказались, надо было хоть спросить, кто хочет поехать на Евровидение.

- То есть вы не согласитесь с тем, что после отказа Maruv НОТУ просто пытались закрыть этот вопрос любым другим артистом? Как по мне, то группы были пробкой, которой пытались закрыть дыру, образовавшуюся прежде всего, из-за путаницы, созданной самой же НОТУ.

- Будет странно, если эти самые люди будут и в следующем году проводить Евровидение. Ну, окей, Maruv отказалась - и что? Предположим, что она подписала бы договор, но у нее после победы на Нацотборе просто изменились какие-то жизненные обстоятельства? Что дальше? Это никто не продумал, это не было прописано. Условно говоря, если ты, Maruv, отказываешься ехать, мы передаем этот контракт другим участникам, и они должны об этом знать. А если они отказываются ехать без победы на Нацотбора, тогда просто стоило отменить финал Нацотбора и объявить, что все участники - это люди, которые пришли сюда просто, чтобы получить бесплатный эфир на СТБ. Что у них нет желания, ресурсов или менеджмента, чтобы выступить на Евровидении.

Короче говоря, это детали, которые нужно обсуждать на оргкомитете следующего Нацотбора. Просто до этого им везло, что то СТБ помогал, то Джамала привезла Евровидение в Киев - были обстоятельства, которые их расслабили. Такое бывает. Например, когда политики расслабляются и делают вид, что армия стране не нужна, у страны забирают Крым и Донбасс. Это абсолютно логичные вещи.

- Я так понимаю, не согласитесь и с тем, что так как первоочередная ошибка здесь была со стороны НСТУ, представители которой допустили к участию Maruv несмотря на ее заигрывания с Россией, то надо было искать компромисс, но отправлять на Евровидение именно ее?

- Нет, не соглашусь. Главная их ошибка в том, что после того, как отказался первый участник, далее возникла жопа, простите. Вот в этом я их не понимаю. Хотя да, не понимаю и того, как можно было допустить к участию певицу, которая ездит в Россию. Зачем вообще было ее включать? Я бы не включил. Но думать - не для всех...

- Как вернуть доверие зрителя к Нацотбору в следующем году?

- Думаю, организаторам необходимо будет обратиться к людям с каким-то вступительным предложением. Условно говоря: "Извините за ту лажу, которая вышла в прошлом году. Вы наголосовали там полмиллиона голосов - и вот куда пошли эти деньги..." Добавить, что люди решают сами, голосовать в этом году или нет, но отбор проходит. И обязательно все его участники должны быть ознакомлены со всеми правилами, по которым они будут действовать дальше.

- Как считаете, с отказом от Евровидение Maruv больше потеряла или приобрела?

- Maruv получила рекламу, и она ей как артистке - в плюс... Но она выиграла бы намного больше, если бы поехала на Евровидение, потому что есть мнение экспертов, подозрение, что ее выступление было бы очень трендовым. Хотя я лично считаю, что на Евровидении нужно демонстрировать, в том числе и голос. Таким образом, ее менеджмент проявил, мягко говоря - глупость. Напомню для тех, кто "на бронепоезде", что это - исключительно мое мнение.

- В одном из интервью вы говорили, что гастроли украинских артистов в России - это исключительно о деньгах.

- 95% - деньги, 5% - аудитория. А что же еще? Не идеология же!

- То есть в целом у нас все прочие условия для артистов не хуже чем в России? Дело только в гонорарах?

- Нет, у нас условия гораздо хуже, потому что наш рынок раз в пять-десять меньше, чем российский. Я говорю в основном о артистах, поющих на русском. Но, по-моему, нет смысла говорить о деньгах, которые зарабатываются в государстве-агрессоре! Украина должна была за пять лет войны законодательно запретить гражданам любой контакт с Россией. Почему не запретили? Не знаю. Такое впечатление, что государство себя и своих граждан не уважает. Я, например, за полный разрыв контактов с Россией. За введение визового режима, за общение с Россией через третью страну - желательно через ту, на которую Россия имеет наименьшее влияние. Иначе - это некая гибридность. Для меня неестественно общаться со своим насильником, для некоторых украинских политиков - естественно. Почему? Спросите у них.

- Это довольно популярный вопрос - у вас тоже неоднократно спрашивали - как быть с артистами, которые гастролируют на территории страны-агрессора. Но как быть с их аудиторией в Украине? Это десятки, иногда сотни тысяч людей, которых не волнует равнодушие артистов к ситуации в стране. То же голосование за Maruv в Нацотбора - оно было вполне сознательным.

- А что вы можете сказать об аудитории, которая любит петь песни на Марсе? Ничего. Просто нужно было вывести в ноль такое понятие, которая гастроли в РФ! Гастролирует - плати большие штрафы, или теряй гражданство. Мой преподаватель по философии в университете говорил: "Нельзя говорить о белой обезьяне более пяти минут". Потому что дальше вы начинаете говорить категориями обычных обезьян, которых вы знаете. Выведите эти категории из понятия и их не будут поддерживать. Если бы они не допустили Maruv, никто бы за нее не голосовал. Этот вопрос постановки вопроса.

- Существует мнение, что шоу-бизнеса в украинской политике сегодня больше, чем политики в шоу-бизнесе. Как его прокомментируете?

- Победа Володи Зеленского - это победа шоу-бизнеса над политикой. Я бы даже сказал больше - он таким образом хакнул слабую украинскую демократию. Показал, что возможно конвертировать телевизионную популярность в политические дивиденды, имея нулевое понятие о политике и нулевой политический опыт. Насколько это безопасно и правильно для этой страны сейчас - покажет время. Но да, это был шоу-бизнес. И довольно дешевый, как по мне. Дешевый по качеству, но, простите, имеем, что имеем.

- Видите ли вы "новые лица", которыми так активно аргументировал свою позицию электорат Зеленского?

- Я не увидел ни одного нового лица, которое бы меня обнадеживало на прогресс в стране, и в этом большая печаль. Еще скажу, если бы Володя показал мне десять или хотя бы пять таких лиц, пять новых политиков с положительным бэкграундом - пусть даже небольшим, - я бы увидел реальный подход. И испытывал бы надежду, что эти люди мыслят иначе, чем та масса, которая сидит сейчас в Верховной Раде, и которой никогда нет на работе в пятницу, как мы неоднократно видели. А пока пришел немного нервный Владимир Александрович, и его команда, в которой кроме непонятного Разумкова - кто еще? А за спиной Зеленского маячит Коломойский. А, забыл, еще одно новое лицо - охранник нового президента. Я этого всего не понимаю. Но я так обучен, что если не понимаешь - ставь вопрос и говори об этом. Напомню, мы обсуждаем не новый фильм или телепрограмму от студии "Квартал-95", а судьбоносные выборы президента в воюющей с агрессором стране.

Мне кое-кто пишет: "Тебя жаба давит". Она может и давила бы, если бы я был кандидатом в президенты, и проиграл. Но дело не в этом. Или мы с вами открыто общаемся, и вы или пытаетесь понять мои аргументы, или - не идите на мою страницу в Facebook. Ну, или я вас забаню. Человек 200 уже забанил за маты и неадекватность в мою сторону из-за того, что я поддерживал Пороха. Хотя я уже устал говорить, что я никогда в жизни не голосовал за него, кроме вот последнего второго тура.

- То есть это был голос не "за", а "против"?

- Против Зеленского. Да, он сделал шоу-бизнес, но пока не сделал никаких политических потуг. Но хорошо, если он действительно сделает что-то героическое, это будет лучшее, что сделал Вова Зеленский. Я не зритель "Квартала" и других его шоу. Но как президенту готов буду отдать должное. Потому что Украина сейчас - превыше всего!

- Раньше вы говорили, что в целом не против Зеленского, но "он должен доказать, что хочет и может быть в политике"...

- У меня в самом начале просто было подозрение, что он сделает хайп и потом откажется. Но... вскоре уже месяц после выборов, а они молчат (пожимает плечами). Не знаю, что они там делают. Его жена, правда, заявила, что он учит украинский язык... хотя это очень странно, как можно закончить школу в Украине и не знать государственного языка? Но это опять - об отсутствии нормальности в этом государстве.

- Как насчет фразы "я никому ничего не должен"?

- Ну... это фраза не политика. Это фраза человека из шоу-бизнеса. Скоро он поймет, что эти слова ему в качестве эпитафии могут написать на могиле, пусть дает Бог ему здоровья на сто лет. Но это точно фраза не политика.

- Почему, по вашему мнению, этой победе так обрадовались в России?

- В России обрадовались бы любой победе, кроме Порошенко. России не удалось с Порошенко "порешать" все, чему они стремились: умолчать аннексию Крыма, добиться невведения санкций, "новороссийские" метастазы. И надо отдать должное - он жестко поставил корпус в вопросе отношений с Россией. Не абсолютно жестко, потому что можно было бы жестче. Я бы полностью отказался контактировать с Россией, как я уже говорил. А когда мне говорят, что там 3 миллиона "заробитчан", то извините, здесь 45 миллионов граждан.

Контактируя с Россией, мы уничтожаем мораль наших детей. Они знают, что агрессия и насилие над гражданами нашей страны при определенных условиях могут быть... А это неправильно! Это называется модным словом "гибридность". В России, видимо, думали, что Порошенко был недоразумением, а уже в Зеленского можно будет вытереть ноги. Но они будут глубоко разочарованы, потому что я не верю, что Зеленский захочет изменить вектор развития Украины. Да и кто ему даст это сделать в Украине?

- Несмотря на фразы вроде "я никому ничего не должен", какие ваши три основных требования сегодня к новому президенту?

- Это правовая, судебная реформа. Чтобы через пять лет мы поняли, что Зеленский пришел к власти для того, чтобы в этой стране закон стал равным и справедливым для всех. Второе - курс на ЕС и НАТО, и полный разрыв отношений с Россией, пока она не вернет Крым, не перестанет вести гибридную войну на востоке. Третье требование - экономическое развитие страны, привлечь к управлению страной максимальное количество технарей и иностранных специалистов, которые действительно являются специалистами.

- Блиц напоследок. Отвечать можно коротко. Часто ли вам говорят, что вы не выглядите на свой возраст?

- Часто, очень часто. Даже слишком часто. Такая у меня генетика, спасибо моим родителям. И я веду умеренный как для "звезды" образ жизни. И не забывайте - я двадцать лет в "Караоке на Майдане" работал на свежем целебном украинском воздухе!

- По закону, через несколько лет уже пенсия. Думаете о ней?

- Даже после закрытия "Караоке на Майдане" я не думаю о пенсии. Я думаю больше о том, чем бы еще себя - и может не только себя - удивить.

- Хобби, на которое тратите много свободного времени?

- Смотрю футбол.

- Ставки на футбол?

- Нет, мне все равно.

- Плохая привычка, от которой хотели бы избавиться.

- Жена мне постоянно говорит, что я слишком много сижу в компьютере, в частности - в социальных сетях. И это, наверное, правда. Не знаю, насколько это критично.

- В большинстве проблем украинцы обычно обвиняют президента, власть в целом. Есть ли что-то такое, что люди должны в корне изменить в себе?

- Ответственность. И этот вопрос - и к рядовым украинцам, и тем, кто сейчас на высоких должностях. Очень много безответственных людей. Тех, кто живет под слоганом "я никому ничего не должен". На самом деле это путь в никуда.

- Знаете человека, который реально может изменить сегодня страну?

- Сейчас за это взялся человек по имени Владимир Зеленский. Сможет ли? Покажет время.

- Стоит ли Вакарчуку идти в политику?

- Учитывая эту историю с Зеленским, ему стоило идти для того, чтобы потеснить нынешних, а особенно - пророссийских политиков. Преимущество Вакарчука для меня как для избирателя в том, что он на 100% украинский изнутри, украиноязычный продукт. Конвертировать его популярность можно было бы. Эта страна до сих пор рождается.

- Ваше личное предчувствие: в ближайшие пять лет Украину ждут позитивные изменения или испытания?

- Уже 28-й год я жду только позитивных изменений. Последние пять лет, если бы не война, считаю годами более успешными, чем предыдущие. Я только за позитивные изменения, надеюсь, нам всем удастся дожить до них...