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Украина отказалась от Евровидения: опубликовано заявление

среда, 27 февраля 2019, 18:28

Национальная общественная телерадиокомпания заявила, что Украина отказывается от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Об этом говорится на сайте НСТУ.

Сообщается, что в связи с отказом певицы MARUV подписывать договор, в НСТУ рассматривали кандидатуры не из числа участников Национального отбора, но потом изменили решение.

"Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявших второе и третье место по результатам Национального отбора", - отметили в НСТУ.

Но, как известно, группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019.

В компании отметили, что для украинского общества является чрезвычайно важным аспект связей артистов с государством-агрессором, так НСТУ в дальнейшем будет отталкиваться от этого, избирая кандидата на "Евровидение".

"Но Национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлемый, в остальной части вызывает возмущение и неприятие", - отметили в НСТУ.

Итак, в НСТУ заявили, что отказываются от участия в международном песенном конкурсе.

"В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещаним, а также в условиях чрезмерной политизации течения национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - заявили в компании.

Напомним, ранее от участия в Евровидении от Украины отказалась победительница Нацотбора MARUV. Следом за ней аналогичные решения приняли группы Freedom-jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes.

В этом году главное музыкальное состязание Европы пройдет в Тель-Авиве (Израиль).

Мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv. Полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, а финал, в ходе которого определится победитель, прогремит 18 мая.

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