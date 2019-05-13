Ликвидация депутатов и коралловые трамваи: самые странные петиции украинцев

В Харькове на днях много шуму наделала петиция о частичной отмене декоммунизации. В петиции под названием "Верните харьковчанам историю" предлагается вернуть станции метро "Дворец спорта" и проспекту Григоренко имя маршала Жукова. Всего за один день предложение набрало более 5,5 тысяч подписей (из 5 тысяч необходимых), и теперь вопрос придется рассмотреть местным властям первой столицы Украины. Кстати, городской глава Харькова Геннадий Кернес поддержал инициативу, но это еще не значит, что Жуков вернется в топонимы города, ведь закон о деккомунизации никто не отменял. С какими еще необычными, а порой и скандальными, просьбами обращаются жители украинских городов к местным властям, узнавал "Апостроф".

Харьков: коты и неофолк

Кроме инициатив, частично отменяющих декоммунизацию, жители Харькова предлагают и совсем уж необычные топонимы, например, переименовать улицу Героев Сталинграда в честь Дугласа Пирса. А кто это? Википедия уверяет, что Дуглас Пирс – английский музыкант, основоположник жанра неофолк, фронтмен группы Death in June. Казалось бы - где Харьков, а где - Дуглас Пирс? Спокойно! Автор петиции утверждает, что такой топоним первой столице жизненно необходим.

Википедия уверяет, что Дуглас Пирс – английский музыкант, основоположник жанра неофолк, фронтмен группы «Death in June» Фото: miss-goodwrong.livejournal.com

"Дуглас Пирс поддерживает европейские ценности, а также проевропейский выбор украинского народа. Он неоднократно выступал в Украине, даже дал концерт для украинских воинов в Мариуполе, а в последнем альбоме выпустил песню Snipers of the Maidan, посвященную жертвам Революции достоинства", - отмечается в тексте петиции.

Некоторые предложения харьковчан звучат как откровенный крик души. Например, ликвидировать "наливайки", заставить владельцев собак убирать за своими животными, или… запретить вывозить мусор по ночам.

"Почему вывоз мусора в жилых кварталах производится ночью? Машины шумят на весь район, будят жителей, а чад от их двигателей отравляет воздух на всю ночь", - жалуется автор петиции.

Находятся и гуманные предложения, например, признать бродячих котов частью экосистемы города.

"Харькову следует взять пример с европейских городов и позволить кошкам свободно жить в подвалах и на чердаках, поскольку кошки приносят горожанам огромную пользу, уничтожая грызунов", - уверяет инициатор петиции.

Одесса: увольнение депутатов и запрет на пиар

В Одессе придумали оригинальный способ борьбы с аварийностью на дорогах: автор одной из петиций предлагает возле школ и учебных заведений города рисовать на дорогах не обычные зебры, а пешеходные переходы. На самом деле, эта идея далеко не новая, и уже используется в некоторых европейских городах. Суть ее состоит в том, чтобы сделать разметку зебры с эффектом 3D-иллюзии. В теории, завидев "парящие" над дорогой балки, водитель непременно снизит скорость перед пешеходным переходом, что позволит избежать ДТП.

Суть петиции состоит в том, чтобы сделать разметку зебры с эффектом 3-D иллюзии Фото: bbuilding.org.ua

Также в приморском городе активисты решили бороться с пиаром депутатов горсовета за бюджетный счет. Так, местные жители подали петицию с требованием запретить избранникам размещать свои имена и названия партий на каждой поставленной лавочке или дорожной латке.

"Благоустройство территории за деньги бюджета города - это не персональная благотворительность, а работы, которые проводятся за счет средств налогоплательщиков", - возмущается автор петиции. Однако это предложение, к сожалению, не собрало достаточного количества подписей.

Кстати, своих, местных депутатов одесситы вообще не очень любят, иначе не подали бы петицию об их тотальном увольнении.

"Местные депутаты не всегда слышат одесситов и являются, на наш взгляд, лишним звеном коммуникации между жителями и мэром города", - уверяет автор петиции. А решать все вопросы, касающиеся жизнедеятельности города, активисты предлагают с привлечением специалистов на свободном рынке труда.

Днепр: тонущий Филатов

Не особо жалуют своих чиновников и жители Днепра. В акватории городского речного порта пришвартован старый прогулочный катер, который практически ушел под воду, однако часть палубы до сих пор возвышается над водной гладью. Старое судно облюбовали любители экстремальных прогулок, местные бездомные и наркозависимые. Однако жители Днепра предлагают не списывать со счетов такой бесценный "туристический" объект.

Необходимо присвоить полузатонувшему катеру в речном порту города Днепр статус городской достопримечательности Фото: opentv.media

"Необходимо присвоить полузатонувшему катеру в речном порту города Днепр статус городской достопримечательности, и имя этой достопримечательности должно стать "Борис Филатов" (мэр Днепра, - "Апостроф") - для увековечивания успехов в истории и привлечения благодарных туристов. Прошу поддержать эту народную инициативу в этот непростой предвыборный период", - иронизирует автор петиции.

Кстати, в 2016 году именно после соответствующей петиции лишился звания почетного гражданина Днепра нардеп Александр Вилкул. Теперь Вилкул не может бесплатно ездить в городском электротранспорте, не имеет льгот на оплату услуг ЖКХ, а о бесплатных билетах в театр и похоронах за счет местного бюджета нардепу также придется забыть.

Тернополь: шумные молитвы и проклятия

В "файнім місті" своеобразные проблемы. Например, местные жители требовали от чиновников выставить полицейское оцепление… вокруг дворца бракосочетаний. Все дело в том, что брачующихся на выходе из здания каждый раз донимают попрошайки, которые организовали на этом целый бизнес.

"Под дверями дежурят бабушки, которые своим навязчивым пением портят, наверное, самый счастливый день в жизни молодой пары. На просьбы родителей жениха и невесты они не реагируют, и только деньги могут их утихомирить. Цыгане дежурят под этими же стенами, окружают невесту со словами "невеста, дай денюжку, а то прокляну", и не дают прохода молодой паре", - жалуется автор петиции.

Еще одна тернопольская проблема – трансляция церковных богослужений через громкоговорители. С одной стороны, не нравится – не слушай, но, если трансляцию начинают в 8 утра, да еще и в выходные дни, местным жителям не остается ничего, кроме как идти в сеть и писать гневные петиции.

"Жители домов, которые размещены рядом, не имеют возможности в выходные дни отдохнуть. Есть люди, которые приходят с ночной смены и вынуждены просыпаться вместе со службой", - отмечает автор петиции.

На это обращение местным властям пришлось дать ответ, так как петиция собрала 330 подписей из 300 необходимых. Но чиновники отреагировали в своем стиле: пообещали создать специальную комиссию горсовета "с привлечением представителей религиозных общин, органов власти, с привлечением городского отдела государственного учреждения "Тернопольский областной лабораторный центр МЗ Украины", чтобы определиться, действительно ли священники слишком громко молятся, или проблемы нет.

Киев: коралловые трамваи

Жителей столицы, в принципе, беспокоят те же проблемы, что и жителей других городов: дороги, транспорт, бюджет, медицина, но попадаются и очень оригинальные обращения.

Например, перекрасить столичные трамваи в коралловый цвет или спрятать все контактные линии города под землю, чтобы не портить вид столицы.

Кроме того, горожане предлагают перестать дублировать на английском языке объявление остановок в столичном коммунальном транспорте, мол, в Европе этого никто не делает. "В Японии вообще нет ни одной надписи, ни одной вывески на английском - только на государственном языке", - уверяет автор петиции.