Назревает скандал из-за переименования проспекта в Харькове: заявление Вятровича и Кернеса

В Харькове назревает громкий скандал в связи с переименованием проспекта Петра Григоренко в проспект Георгия Жукова.

Об этом в Facebook глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, такое переименование противоречит нормам закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий".

"В случае совершения Харьковским городским советом или любыми должностными лицами органов местного самоуправления г. Харькова действий или принятия решений о присвоении имени Георгия Жукова любым объектам права собственности (объектам топонимики) г. Харькова Украинский институт национальной памяти будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины о признании соответствующих действий неправомерными и отмене соответствующих решений в порядке и привлечения виновных лиц к ответственности", - отметил он.

При этом, Вятрович уточнил, что нарушение соответствующего закона влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В свою очередь, городской голова Харькова Геннадий Кернес настаивает на переименовании, ссылаясь на петицию харьковчан, желающих видеть в Харькове проспект в честь маршала Жукова.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вятрович пояснил, что не так с выходным 9 мая.