Протест евробляхеров в Киеве: как это происходило, фото

Утром, 15 мая, сотни владельцев автомобилей на еврономерах пикетировали правительственный квартал. По этой причине, проезд в центре Киева был затруднен. "Евробляхеры" хотели выбить у властей еще немного времени для того, чтобы успеть растаможить свои автомобили по новому закону и не получить штраф.

Как известно, с 25 мая в Украине вступит в силу целый ряд ограничений и штрафов для владельцев автомобилей с европейской регистрацией. В частности, полиция будет останавливать транспортные средства на еврономерах. В случае нарушения сроков ввоза, первый штраф в размере 8,5 тыс. грн наложит полиция прямо на дороге. Второй контакт с полицией обойдется уже в 17 тыс. грн, а также приведет к лишению прав на год и конфискации "евробляхи" по которым истекли сроки ввоза.

Информацию о нарушениях полицейские будут находить в таможенных базах, доступ к которым им открыт с 1 мая. Таможенные органы также будут штрафовать лиц, которые нарушили предельные сроки временного ввоза.

Предполагается, что акция "евробляхеров" продлится 2 дня. В среду, 15 мая они намерены стоять до 14:00, то есть до начала работы Регламентного комитета ВР, который должен рассмотреть интересующий их законопроект.

Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1

Вместе с тем, в Раде рассматривают возможность введения своеобразных льгот для тех водителей, которые не имеют финансовой возможности растаможить автомобиль по новым законам, но в целом принятые правила отменять не собираются. А это значит, что штрафов нарушителям избежать не удастся.