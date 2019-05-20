"Терминатор" среди нас: в Украине создали нового боевого робота

Украинские специалисты создали нового колесного боевого робота для огневой поддержки подразделений в бою, а также для транспортировки боеприпасов и раненых. С очередным отечественным "гаджетом" познакомился "Апостроф".

Новый боевой робот был представлен на выставке, которую организовала "Лига оборонных предприятий Украины". Эта выставка прошла 16 мая в Броварах под Киевом. Отметим, что "Лига" была создана в 2016 году. Сейчас она объединяет более 50 частных предприятий, работающих в сфере ОПК.

Очередной отечественный "гаджет" создан запорожским предприятием "Инфоком ЛТД". Он представляет собой небольшой бронированный автомобиль, построенный на раме квадроцикла. Официальное название машины - "Беспилотная роботизированная платформа "Ласка 2.0".

Как и большинство устройств, созданных частными предприятиями, "Ласка" разрабатывалась в инициативном порядке. "Это многофункциональная платформа - она может быть как боевой, так и транспортной, выполнять функции разведки, защиты периметра, перевозить боеприпасы и раненых", - пояснил "Апострофу" руководитель департамента по беспилотным технологиям Сергей Румянцев.

Перевозить что-либо "Ласке" позволяет конструкция корпуса - "крыша" у аппарата совершенно плоская, а боевые функции выполняются при помощи 7,62-мм пулемета ПКМ. Создатели позиционируют свое устройство, как средство огневой поддержки на уровне взвод-рота-батальон. По словам Сергея Румянцева, "Ласка" перемещается с помощью обычного двигателя внутреннего сгорания, однако электронное оборудование - средства связи, радары и видеокамеры, благодаря которым робот может "видеть" окружающую обстановку, а также дистанционно управляться оператором, запитываются от аккумуляторов.

Перевозить что-либо роботу позволяет совершенно плоская "крыша" Фото: Денис Попович / Апостроф

Дистанционное управление роботом осуществляется с помощью WiFi на расстоянии до 2 км. Выполнять свои задачи в автономном режиме машинка может в течение суток.

Как рассказал Сергей Румянцев, "Ласка" уже проходила испытания на танковом полигоне. До конца года планируются следующие испытания, после которых разработчики рассчитывают на заинтересованность со стороны военных. К слову, запорожское предприятие строит еще одного робота под названием "Скорпион". В отличие от "Ласки", "Скорпион" будет на гусеничном ходу, а предназначаться примерно для таких же целей, как и его колесный собрат. "Сейчас "Скорпион" находится в процессе сборки. "Надеемся, что мы успеем его показать на выставке "Оружие и безопасность" в 2019 году", - пояснил Сергей Румянцев.

Ожидая заинтересованности со стороны военных, разработчики "Ласки" и "Скорпиона" больше рассчитывают на внешний рынок. Их вдохновляет пример беспилотного миниБТР "Фантом", созданного предприятиями госконцерна "Укроборонпром", который, по некоторым данным, вызвал интерес в арабских государствах. Сейчас "Фантом" существует уже в нескольких модификациях, предусматривающих установку даже ракетного вооружения.

В частных беседах, представители "Укроборонпрома" рассказывали "Апострофу", что рекомендовали специалистам "Инфокома" остановиться на транспортном варианте "Ласки". Проблема заключается в том, что наземным боевым беспилотным системам, в отличие от воздушных, пока не нашлось постоянного места в боевых порядках большинства армий мира. Опытный солдат на поле боя все еще более изобретателен и эффективен, чем управляемый на расстоянии аппарат.