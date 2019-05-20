"Терминатор" среди нас: в Украине создали нового боевого робота

Украинские специалисты создали нового колесного боевого робота для огневой поддержки подразделений в бою, а также для транспортировки боеприпасов и раненых. С очередным отечественным "гаджетом" познакомился "Апостроф".
Новый боевой робот был представлен на выставке, которую организовала "Лига оборонных предприятий Украины". Эта выставка прошла 16 мая в Броварах под Киевом. Отметим, что "Лига" была создана в 2016 году. Сейчас она объединяет более 50 частных предприятий, работающих в сфере ОПК.
Очередной отечественный "гаджет" создан запорожским предприятием "Инфоком ЛТД". Он представляет собой небольшой бронированный автомобиль, построенный на раме квадроцикла. Официальное название машины - "Беспилотная роботизированная платформа "Ласка 2.0".
Как и большинство устройств, созданных частными предприятиями, "Ласка" разрабатывалась в инициативном порядке. "Это многофункциональная платформа - она может быть как боевой, так и транспортной, выполнять функции разведки, защиты периметра, перевозить боеприпасы и раненых", - пояснил "Апострофу" руководитель департамента по беспилотным технологиям Сергей Румянцев.
Перевозить что-либо "Ласке" позволяет конструкция корпуса - "крыша" у аппарата совершенно плоская, а боевые функции выполняются при помощи 7,62-мм пулемета ПКМ. Создатели позиционируют свое устройство, как средство огневой поддержки на уровне взвод-рота-батальон. По словам Сергея Румянцева, "Ласка" перемещается с помощью обычного двигателя внутреннего сгорания, однако электронное оборудование - средства связи, радары и видеокамеры, благодаря которым робот может "видеть" окружающую обстановку, а также дистанционно управляться оператором, запитываются от аккумуляторов.
Дистанционное управление роботом осуществляется с помощью WiFi на расстоянии до
Как рассказал Сергей Румянцев, "Ласка" уже проходила испытания на танковом полигоне. До конца года планируются следующие испытания, после которых разработчики рассчитывают на заинтересованность со стороны военных. К слову, запорожское предприятие строит еще одного робота под названием "Скорпион". В отличие от "Ласки", "Скорпион" будет на гусеничном ходу, а предназначаться примерно для таких же целей, как и его колесный собрат. "Сейчас "Скорпион" находится в процессе сборки. "Надеемся, что мы успеем его показать на выставке "Оружие и безопасность" в 2019 году", - пояснил Сергей Румянцев.
Ожидая заинтересованности со стороны военных, разработчики "Ласки" и "Скорпиона" больше рассчитывают на внешний рынок. Их вдохновляет пример беспилотного миниБТР "Фантом", созданного предприятиями госконцерна "Укроборонпром", который, по некоторым данным, вызвал интерес в арабских государствах. Сейчас "Фантом" существует уже в нескольких модификациях, предусматривающих установку даже ракетного вооружения.
В частных беседах, представители "Укроборонпрома" рассказывали "Апострофу", что рекомендовали специалистам "Инфокома" остановиться на транспортном варианте "Ласки". Проблема заключается в том, что наземным боевым беспилотным системам, в отличие от воздушных, пока не нашлось постоянного места в боевых порядках большинства армий мира. Опытный солдат на поле боя все еще более изобретателен и эффективен, чем управляемый на расстоянии аппарат.