В Украине разрабатывают новый миномет: что известно об оружии, фото

В Украине разрабатывается новый 120-мм миномет. Его создатели учли некоторые недостатки, которые были присущи скандально известному миномету "Молот" и готовы предложить более совершенный продукт. С новинкой познакомился "Апостроф".

Новый 120-мм миномет получил название "Бучарда". Он разработан на Старокраматорском машиностроительном заводе. Изделие было представлено на выставке, организованной общественным союзом "Лига оборонных предприятий Украины", 16 мая в Броварах под Киевом. Отметим, что "Лига" была создана в 2016 году. Сейчас она объединяет более 50 частных предприятий, работающих в сфере ОПК.

Если 120-мм миномет "Молот" (М120-15), созданный на киевском заводе "Маяк", является практически точной копией советского миномета 2Б11, то "Бучарда" это уже самостоятельный продукт. Как сообщил "Апострофу" заместитель технического директора Старокраматорского механического завода Сергей Одаренко, в отличие от "Молота", из нового миномета можно вести стрельбу на 360 градусов, не вынимая орудие из плиты.

В отличие от "Молота", из нового миномета можно вести стрельбу на 360 градусов, не вынимая орудие из плиты Фото: Денис Попович / Апостроф

"Усовершенствован ряд механизмов – теперь они не замерзают в зимних условиях, что является "болезнью" всех существующих минометов. Разработан и новый колесный ход, который позволяет вести огонь, не отстегивая сам миномет", - пояснил Сергей Одаренко.

По его словам, материалы ствола также украинские. "У нас есть давно проверенные марки стали высочайшего качества, с которыми работает одно из крупнейших украинских металлургических предприятий "Энергомашспецсталь", - сообщил Одаренко.

Государственные испытания "Бучарды" запланированы на осень. Как отметил Сергей Одаренко, на создание нового миномета существовал "общественный запрос".

Очевидно, этот запрос был сформирован многочисленными проблемами, которыми сопровождалась эксплуатация "Молотов". С 2016 года, когда М120-15 начал поступать в войска, произошло, как минимум, девять случаев разрыва ствола этого миномета, вследствие двойного заряжания или нештатного срабатывания взрывателя мины. Эти инциденты приводили к человеческим жертвам. Последний такой случай произошел 23 сентября 2018 года. А в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" на Ривненском полигоне 6 июля 2018 года, погибли три человека и 9 получили ранения. Всего, вследствие этих чрезвычайных ситуаций погибли 13 человек.