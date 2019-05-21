Преступления без наказаний: что творится на оккупированном Донбассе

В то время как Европа, похоже, забыла об одной из самых больших угроз безопасности на своих восточных рубежах со времен холодной войны, Украина по-прежнему заточена в тлеющем конфликте, от которого никуда не деться. Несмотря на то, что число жертв значительно снизилось, бесконечный поток ужасающих историй продолжает расходиться с востока по всей Украине. На границах "просвещенной" Европы мужчины и женщины каждый день подвергаются пыткам и прочим бесчеловечным практикам.

Так, украинские СМИ опубликовали очередную серию подобных историй – историй, в которых женщины делятся леденящими кровь обстоятельствами того, как их мужей захватили в плен, пытали и приговорили к 10, 15 или даже 20 годам лишения свободы на оккупированных территориях.

Эти откровения читаются как мрачные, сюрреалистические рассказы, которые больше имели место быть в сталинской России, нежели в современном, почти европейском обществе. Международное гуманитарное право здесь не имеет силы.

Не имеет, хотя должно. Женевские конвенции четко устанавливают правила поведения во время войны, но обе стороны конфликта их игнорируют. Одним из решающих факторов в применении Женевских конвенций является определение конфликта как внутреннего или международного. Несмотря на очевидные доказательства обратного, ситуация на востоке Украины формально всё ещё определяется как внутренний вооруженный конфликт. А значит, к нему применима только 3 статья Женевской конвенции.

Убийство, нанесение увечий, жестокое обращение, пытки, посягательство на личное достоинство, взятие заложников, вынесение приговора и приведение его в исполнение без надлежащей процедуры - все эти действия нарушают данную статью. И все перечисленные преступления в настоящее время совершаются на востоке Украины, не вызывая никаких международно-правовых последствий. Так, появляются истории о мужчине, которому во время избиений переломали ребра, уговаривая того признаться в сотрудничестве с СБУ. Суд над этим мужчиной - посмешище для демократии: отсутствовали прокурор для расследования дела, беспристрастные слушания и надлежащая защита.

Шокирует то, что за последние пять лет ни одно нарушение еще не расследовалось Международным уголовным судом (МУС), который обладает юрисдикцией для рассмотрения подобных дел, когда национальная система явно неэффективна.

Еще более шокирующим является тот факт, что вина в данном случае лежит на украинском правительстве, которое до сих пор не ратифицировало Римский статут, что означает, что Украина не является государством-участником МУС и не может обратиться в суд с просьбой начать разбирательство в Украине. В настоящее время прокурор МУС начал собственное, крайне объемное расследование. Оно продолжается уже почти пять лет, все еще не имея обозримого конца.

Более того, украинское правительство до сих пор не включило нарушения гуманитарного права в Уголовный кодекс страны. За пять лет конфликта украинские политики не нашли возможности решить данный вопрос, что, по меньшей мере, является весьма халатным.

Чтобы эффективно справиться с нынешним конфликтом и ради будущего постконфликтного урегулирования, а также правосудия во время переходного периода, для Украины безмерно важно действовать сейчас и выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву. Необходимо внести соответствующие правовые изменения, дабы гарантировать, что те, кто совершил военные преступления, будут нести ответственность за свои действия - будь то на национальном или международном уровне.