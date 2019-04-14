​В сети показали тяжелое видео к годовщине начала войны на Донбассе

В сети появился ролик, который напомнил украинцам, как начиналась оккупация россиянами восточной Украины и война на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовали в сообществе "Вернись живым" в Facebook.

"В этот день пять лет назад мы оказались в другой реальности. 14 апреля 2014 года в Украине официально объявили о начале антитеррористической операции. Колонны военной техники с украинскими флагами выехали на восток, где уже царили террористы. Затем были ожесточенные бои, горькие потери , "котлы", отвоеванные территории - страшные и тяжелые для нас пять лет", - подписано видео.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали неопубликованные ранее снимки "киборгов" в Донецком аэропорту. Фото были сделаны в октябре 2014 года.