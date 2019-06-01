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Лучшие поздравления с Днем защиты детей: открытки, стихи, поздравления в прозе и видео

Этот праздник призван привлечь внимание к защите прав ребенка

Татьяна Гайдина суббота, 1 июня 2019, 08:45
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Этот праздник призван привлечь внимание к защите прав ребенка Фото: pixabay.com

1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Этот день ассоциируется с весельем, мороженым, аттракционами и началом летних школьных каникул.

Но на самом деле этот праздник несет за собой не совсем развлекательный подтекст. Он призван привлечь внимание общества к проблемам детей. День защиты детей был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.

С этим праздником можно поздравлять не только детишек и их родителей, а и взрослых, борющихся за права детей. "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в стихах, смс и в прозе. А также подготовил красочные открытки с поздравлениями.

Поздравления с Днем защиты детей в стихах

Дети – это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же будет жизнь прекрасной
У детей на всей Земле!

В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Рядышком пускай идут!

***

Мы вас сегодня призываем
Любить детей и защищать,
Давайте мир их не сломаем!
А будем чаще обнимать.

Ведь детство - лучшая на свете,
Пора, достойная любви!
Когда здоровы наши дети,
То с ними счастливы и мы!

***

Поздравляю тебя
С Днем защиты детей!
Жизнь была для себя -
По-другому теперь.

Пусть ребенок растет,
Тебе счастье даря,
Каждый день, круглый год
Обожая тебя!

***

Пусть у вашего ребенка
Будет радостною жизнь,
Пусть всегда смеется звонко,
Пусть не знает взрослой лжи.

И сегодня - в день защиты
Наших с вами малышей,
Будут пусть сердца открыты,
Чтоб любить своих детей!

***

Вот и лето наступило,
Нынче первый день!
Нужный праздник подарило,
Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.

Детский смех не умолкает,
По стране звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!

Поздравления с Днем защиты детей в прозе

Каждый ребенок в нашем мире имеет право на беззаботное и безбедное детство. Сегодня, в День защиты наших детей, мы желаем, чтобы каждый маленький человечек в этом мире не был одинок, всегда ощущал тепло и нежность маминых рук и провел свое счастливое детство в любви и радости.

***

Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.

***

Нет в мире ничего более важного и ценного, нежели дети и детство. Потому сегодня, как и каждый год, мы и отмечаем День защиты детей, чтобы не забывать об этом. Пусть дети, наши цветы жизни, растут и крепнут день ото дня, а потом приведут нас в светлое будущее.

***

Поздравляю с Днем защиты детей и желаю голубого неба и красочной радуги, веселых затей и замечательных друзей, счастливого детства и волшебных чудес, ярких увлечений и интересных приключений, доброй радости и отличного настроения.

***

С Днем защиты детей! Желаю мирного неба над головой, яркого солнышка и зеленой травки. Хорошо учиться и стремиться к знаниям. Чтобы родные гордились и радовались успехам своего ребенка. Беззаботного детства, много игрушек и книжек.

Открытки на День защиты детей

Видеопоздравления с Днем защиты детей

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