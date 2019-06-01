Лучшие поздравления с Днем защиты детей: открытки, стихи, поздравления в прозе и видео

1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Этот день ассоциируется с весельем, мороженым, аттракционами и началом летних школьных каникул.



Но на самом деле этот праздник несет за собой не совсем развлекательный подтекст. Он призван привлечь внимание общества к проблемам детей. День защиты детей был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.

С этим праздником можно поздравлять не только детишек и их родителей, а и взрослых, борющихся за права детей. "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в стихах, смс и в прозе. А также подготовил красочные открытки с поздравлениями.

Поздравления с Днем защиты детей в стихах

Дети – это наше счастье,

И об этом знают все.

Пусть же будет жизнь прекрасной

У детей на всей Земле!

В этот праздник пожелаю

Море радостных минут.

Смех, улыбки и веселье

Рядышком пускай идут!

***

Мы вас сегодня призываем

Любить детей и защищать,

Давайте мир их не сломаем!

А будем чаще обнимать.

Ведь детство - лучшая на свете,

Пора, достойная любви!

Когда здоровы наши дети,

То с ними счастливы и мы!

***

Поздравляю тебя

С Днем защиты детей!

Жизнь была для себя -

По-другому теперь.

Пусть ребенок растет,

Тебе счастье даря,

Каждый день, круглый год

Обожая тебя!

***

Пусть у вашего ребенка

Будет радостною жизнь,

Пусть всегда смеется звонко,

Пусть не знает взрослой лжи.

И сегодня - в день защиты

Наших с вами малышей,

Будут пусть сердца открыты,

Чтоб любить своих детей!

***

Вот и лето наступило,

Нынче первый день!

Нужный праздник подарило,

Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,

Полон волшебства.

Пусть от счастья и подарков

Светятся глаза.

Детский смех не умолкает,

По стране звенит.

Все желания исполняет

И добром манит!

Поздравления с Днем защиты детей в прозе

Каждый ребенок в нашем мире имеет право на беззаботное и безбедное детство. Сегодня, в День защиты наших детей, мы желаем, чтобы каждый маленький человечек в этом мире не был одинок, всегда ощущал тепло и нежность маминых рук и провел свое счастливое детство в любви и радости.

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Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.

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Нет в мире ничего более важного и ценного, нежели дети и детство. Потому сегодня, как и каждый год, мы и отмечаем День защиты детей, чтобы не забывать об этом. Пусть дети, наши цветы жизни, растут и крепнут день ото дня, а потом приведут нас в светлое будущее.

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Поздравляю с Днем защиты детей и желаю голубого неба и красочной радуги, веселых затей и замечательных друзей, счастливого детства и волшебных чудес, ярких увлечений и интересных приключений, доброй радости и отличного настроения.

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С Днем защиты детей! Желаю мирного неба над головой, яркого солнышка и зеленой травки. Хорошо учиться и стремиться к знаниям. Чтобы родные гордились и радовались успехам своего ребенка. Беззаботного детства, много игрушек и книжек.

Открытки на День защиты детей



Видеопоздравления с Днем защиты детей

