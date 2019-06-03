Мокрая жара: синоптики предупредили о капризах погоды на неделю

Высокие температуры воздуха уже давно установились на территории Украины, стремительно приближаясь к 30 градусам в дневное время суток. Впрочем, по прогнозам синоптиков, летнюю жару уравновесят дожди с грозами, которые ожидаются практически во всех регионах страны. Какой будет погода в ближайшую неделю, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 4 июня, на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы. При этом, температура воздуха в этот день будет высокой.

На юге и востоке днем столбики термометров покажут от 27 до 30 градусов тепла, а ночью +15-19.

В центре и на севере будет немного прохладнее: от 25 до 27 градусов тепла днем и от 14 до 18 после захода солнца. Свежее всего во вторник будет на Западе страны: от 23 до 26 градусов тепла столбики термометров покажут днем и +12-15 в ночное время суток.

В среду, 5 июня, ни температурная картина, ни ситуация с осадками не изменятся: все регионы Украины по-прежнему будут мокнуть от кратковременных грозовых дождей.

В четверг, 6 июня, кратковременные и не обильные дожди ожидаются по всей правобережной части Украины, а вот на левобережье будет сухо и без осадков.

Кроме того, температуры воздуха упадут на несколько градусов. На востоке, севере в центре и юге столбики термометров днем покажут от 26 до 28 градусов с отметкой "плюс", а ночью от 15 до 18 градусов тепла. Традиционно немного прохладнее на Западной Украине: +24-26 днем и 13-15 градусов тепла после захода солнца.

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В пятницу, 7 июня, температурные показатели не изменятся, а вот ситуация с осадками несколько поменяется. Сухо будет только на востоке, севере Украины и в Крыму. На остальной территории страны ожидаются кратковременные дожди.

По прогнозам синоптиков, июнь-2019 будет более жарким, чем обычно. Так, если среднемесячные температуры в июне в Украине составляют от 16 до 21 градуса тепла, то в этом году стоит ожидать среднемесячных температур в пределах 18-22 градусов с отметкой "плюс".

"Кратковременные грозовые дожди ожидаются по всей территории Украины. При грозах будут порывы ветра 15-20 метров в секунду. В центральных и южных областях осадки могут сопровождаться градом, - рассказал "Апострофу" начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык. – Температура значительно не изменится: дневные показатели будут на уровне 25 до 30 градусов тепла, а на юге и до 33 градусов может прогреться воздух. На западе Украины немного прохладнее: от 23 до 28 градусов. Ночные температуры установятся в пределах 13-18 градусов тепла".