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Адская жара с грозами: синоптики дали прогноз погоды на Троицу

Прогноз погоды на 15 - 18 июня

Адриан Радченко суббота, 15 июня 2019, 10:09
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Прогноз погоды на 15 - 18 июня Фото: pixabay.com

Ближайшие три дня украинцы будут отдыхать, поскольку в воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают Троицу. Поэтому выходной также будет и 17 июня. Какой же будет погода на эти дни - узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, жара в ближайшие дни не отступит. Кроме того, во многих регионах Украины будут дожди с грозами.

В субботу, 15 июня, дожди с грозами ожидаются в северных, центральных и западных регионах, кроме Волынской и Тернопольской областей. Сухо также будет на востоке, юге и в Крыму.

Жарче всего будет в восточных и южных областях - там столбики термометра покажут +31-33. В центральных и северных областях будет +29-32, а на западе ожидается +28-30.

Ночью на востоке синоптики прогнозируют комфортные +14-16, на юге жаркие +19-21, а на остальной территории Украины будет +17-19.

На Троицу, 16 июня, температурная картина существенно не изменится. На несколько градусов температура спадет на востоке. Там ожидается +27-29 с дождями и грозами. В северных, центральных и южных областях будет ясная погода, а столбики термометра днем покажут +29-31. Такая же температура будет и на западе, но там ожидаются грозы.

Прогноз погоды на 15 июня
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Прогноз погоды на 16 июня
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Прогноз погоды на 17 июня
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Прогноз погоды на 18 июня
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Прогноз погоды на 19 июня
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В понедельник, 17 июня, на пару градусов похолодает в западных областях - там ожидается от 24 до 29 градусов тепла. Также в регионе прогнозируются дожди с грозами, кроме Житомирской области. Стабильность сохранится на севере, в центре и на юге - там ожидается ясная погода, а столбики термометра покажут +28-31. На востоке также будет сухо, но на пару градусов холоднее (+27-29).

Стоит также отметить, что 15-17 июня, по данным Укргидрометцентра, в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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