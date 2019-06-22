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Солнце поджарит небеса: синоптики рассказали о погоде на выходные

В ближайшие дни жара не спадет

Артур Гор суббота, 22 июня 2019, 08:00
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В ближайшие дни жара не спадет Фото: pixabay.com

В Украине продолжают господствовать высокие температуры воздуха. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в стране сохранятся средние дневные температуры на уровне +30 градусов, а западные территории накроют ливни. Какой будет погода уже на этих выходных, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 22 июня, на Западную Украину обрушатся дожди с грозами. При этом, если в большинстве западных регионов осадки будут носить кратковременный характер, то в Ивано-Франковской, Волынской и Черновицкой областях дожди обещают, как днем, так и ночью. На остальной территории страны сохранится сухая погода.

Теплее всего будет на юге, севере и востоке Украины: от +32 до +34 днем и около 18-20 градусов выше нуля ночью. На юге столбики термометров покажут +20 - 23 градуса. В центре немного прохладнее: днем воздух прогреется до 30 до 32 градусов, а ночью температура упадет до 18-19 градусов тепла.

Прохладнее всего в субботу будет на западе страны: от 25 до 28 градусов тепла днем и около 16-19 после захода солнца.

В воскресенье, 23 июня, температура воздуха на севере, юге, востоке и в центре Украины поднимется до 31 - 34 градусов тепла днем, а с наступлением темноты столбики термометра покажут +18-+21.

Прогноз погоды на 22 июня
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Прогноз погоды на 23 июня
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Прогноз погоды на 24 июня
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Прогноз погоды на 25 июня
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Прогноз погоды на 26 июня
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А вот на Западной Украине днем стоит ожидать от 25 до 27 градусов с плюсом (кроме Закарпатья, где будет держаться температура +29), а после захода солнца воздух остынет до 15-17 градусов тепла.

Кроме того, в этот день запад Украины накроет мощными, обильными дождями и грозами. На остальной же территории будет наблюдаться облачная, но сухая погода.

Ожидать кардинального изменения метеоситуации с началом новой и последней недели июня не приходится. По прогнозам Гидрометцентра, температура на уровне +30 градусов будет сохраняться в течение всей следующей недели на большей части территории страны. Только на западе будет немного прохладнее: 25-28 градусов с отметкой "плюс".

В то же время, как сообщил "Апострофу" народный синоптик Леонид Горбань, подобные температуры, с разницей в пару градусов, будут наблюдаться весь июль и часть августа.

"Эта жара, которую мы ощущаем сейчас, закончится только 15 августа", - отметил Горбань.

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