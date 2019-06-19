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Сезон тропических ночей: Украину накроет аномальная жара

Ближайшие дни - с 19 по 23 июня - не порадуют украинцев прохладой

Артур Гор среда, 19 июня 2019, 07:32
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Ближайшие дни - с 19 по 23 июня - не порадуют украинцев прохладой Фото: Pixabay.com

Вторую неделю дневные температуры в +30 градусов и более держатся на территории Украины. По прогнозам синоптиков, текущая неделя не станет прохладным исключением: напротив, в некоторых регионах столбик термометра дойдет до +35. И даже осадки, которые ожидаются практически во всех частях страны, кардинально не изменят температурной картины. Какой будет погода на этой неделе, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в среду, 19 июня, кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе, востоке и юге Украины (кроме Крыма).

Наиболее высокие показатели температуры воздуха в этот день ожидаются на юге: от 30 до 32 градусов тепла днем и около 17-20 градусов с отметкой "плюс" в ночное время суток.

На севере, востоке и в центре температура воздуха будет на пару градусов ниже: от 28 до 30 градусов тепла столбики термометров покажут днем и около 17-19 градусов ожидаются ночью.

На Западной Украине температура немного не дойдет до отметки в +30 градусов, но все равно будет жарковато: +27 - +29 днем и 16-19 тепла после захода солнца.

В четверг, 20 июня, дожди покинут юг и восток страны. Грозы и кратковременные осадки в этот день ожидаются только на Западной Украине.

А вот температура воздуха начнет расти. На юге, в центре и востоке Украины днем будет настоящая жара: от 32 до 35 градусов. В ночное время суток в этих регионах столбики термометров покажут от 16 до 20 градусов.

На севере и западе страны будет немного прохладнее: от 29 до 32 градусов тепла в дневное время суток и 16-18 тепла после наступления темноты.

В последний рабочий день недели, пятницу, 21 июня, температурная картина и ситуация с осадками практически не изменятся: кратковременные дожди на западе, жарко на севере и западе (до +32 тепла), очень жарко на юге, востоке и в центре (до +35 тепла).

В субботу, 22 июня, осадки продолжат заливать Западную Украины. Температура воздуха в этот день здесь немного упадет: днем столбики термометра покажут от 24 до 28 градусов тепла, а после захода солнца остановятся между 15 и 18 градусами тепла.

На остальной же территории Украины - без температурных изменений: от 32 до 35 градусов с отметкой "плюс" в дневное время суток и около 19-21 градуса тепла ночью.

Последний день предпоследней недели июня принесет немного свежести в виде кратковременных дождей с грозами жителям Черкасской, Киевской областей и западных регионов Украины. На остальной территории страны ожидается практически безоблачная погода.

В восточных и южных областях Украины синоптики прогнозируют днем от 32 до 35 градусов тепла, а ночью около 20 с отметкой плюс. В центре и на севере немного прохладнее: 31-33 тепла днем и 17-19 градусов выше нуля в ночное время суток. На западе страны стоит ожидать от 25 до 27 градусов днем и около 15-17 градусов ночью.

Как пояснила "Апострофу" заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, температуры воздуха, которые сейчас установились на территории Украины, являются аномальными даже для лета.

"По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского в Киеве ,температура воздуха выше нормы почти на 9 градусов и это очень существенная аномалия. Считается, что температура является аномальной, если она превышает 1-2 градуса от нормы, а у нас - 9. Как правило, такие высокие температуры характерны для июля и августа, да и то на юге и юго-востоке Украины, а для северных областей страны 32-33 градуса - это аномалия. Кроме того, у нас довольно высокие температуры ночью – выше 20 градусов, а это говорит о том, что у нас наблюдаются, так называемые, тропические ночи", - отмечает Балабух.

По словам Веры Балабух, на рост температуры влияют два фактора.

"Мы видим изменение атмосферной циркуляции, которое и приводит к повышению температуры воздуха. В данном случае у нас в течение довольно длительного периода наблюдается антициклональная – безоблачная погода. Плюс, приходит теплый воздух с южных широт. Эти два фактора и влияют на температуру воздуха", - резюмировала ученая.

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