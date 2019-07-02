Жара до +38: синоптики рассказали о погоде на неделю

После прохладной концовки июня в Украину снова вернулась жара - в первый день июля столбики термометров прогрелись до 30-34 градусов - впрочем ненадолго. В первую неделю июня привычная жара немного отступит. О капризах погоды на неделю узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 2 июля, на большинстве территории Украины пройдут дожди с грозами. Сухо будет только в южных областях и Крыму.

Прохладнее всего будет на западе - там воздух прогреется до 24-27 градусов тепла. В северных областях ожидается +26-29. В юго-западных, а также в центральных областях синоптики прогнозируют +29-31. Летняя жара сохранится на востоке и юге - в этих регионах ожидается +32-36. А настоящая тропическая жара будет в Одесской области - столбики термометров покажут +36-38.

Ночь будет теплой по всей стране - ожидается от 16 до 22 градусов с отметкой "плюс".

В среду, 3 июля, дождевой фронт переместится на юг. Также дождь с грозой ожидается в Харьковской и Донецкой областях. На остальной территории будет сухая погода.

Комфортные +22-24 тепла будут в западных областях, +24-27 ожидается на севере Украины, 25-27 градусов тепла будет в северо-восточных регионах и +27-29 ожидается в центре и на юго-востоке страны. Теплее всего в среду будет на юге Украины - здесь столбики термометров покажут 29-31 градусов тепла.

Холодная ночь ожидается в западных областях (+12-14). На остальной части страны будут комфортные 17-21 градусов тепла.

Прогноз погоды на 2 июля 1 / 1 Прогноз погоды на 3 июля 1 / 1 Прогноз погоды на 4 июля 1 / 1 Прогноз погоды на 5 июля 1 / 1 Прогноз погоды на 6 июля 1 / 1

В четверг, 4 июля, дожди с грозами ожидаются только в Крыму. На континентальной территории Украины будет сухая погода. Днем +22-25 синоптики прогнозируют в западных, северных и части центральных областей, +27-29 ожидается на востоке и в Одесской области, а 29-31 с отметкой "плюс" будет в южных областях и Крыму.

Ночью 12-14 градусов тепла будет в западных, северных и центральных регионах. На востоке и юге ночь будет теплой (+17-21).

Ясная погода по всей стране ожидается в последний рабочий день недели, 5 июля. Но и жарких температур в пятницу не будет. 21-24 градусов тепла будет на западе, востоке, севере и в центре. Лишь на юге ожидается от 25 до 27 градусов тепла.

В выходные, по прогнозам синоптиков, в Украину снова вернуться дожди. Так, в субботу, 6 июля, дожди с грозами ожидаются практически по всей стране. Сухо будет только в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Практически по всей стране ожидается 22-25 градусов с отметкой "плюс". Немного теплее будет на юге - там столбики термометров покажут +26-29.

Ночью ожидается +9-12 на западе, +10-12 на севере, +11-13 в центре, +13-15 на востоке и 16-19 градусов тепла на юге Украины.

В воскресенье, 7 июля, погодная картина существенно не изменится.