Шторм и жара: синоптики "порадовали" прогнозом погоды в Украине

Во вторник, 2 июля, погода в Украине будет жаркой, местами ожидается до +38 градусов тепла, однако при этом в большинстве областей также прогнозируют дожди, грозы и шквалы ветра.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, дождливо будет во всех регионов, кроме юга. Также, на западе страны будет немного прохладнее, чем на остальной территории страны.

В западных областях дневная температура составит 26-28 градусов, на севере и в центре днем ожидается 27-29 градусов, на востоке Украины дневная температура достигнет 29-31 градусов. В Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму будет солнечно, днем воздух местами прогреется до 34-35 градусов, ночная температура составит 19-21 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Укргидрометцентре рассказали о том, какой погоды украинцам ожидать от июля.