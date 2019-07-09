Европа нанесла Кремлю еще один удар из-за украинских моряков: как это им поможет

Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 9 июля приняла резолюцию, в которой признала военнопленными 24-х украинских моряков, захваченных российскими военными осенью прошло года. Также ОБСЕ "настоятельно призвала" Россию вывести оккупационные силы из Крыма и вернуть полуостров под контроль Украины.



О том, что означает данное решение, "Апостроф" спросил у адвоката Николая Полозова, занимающегося защитой пленных украинских моряков в России.

Я, безусловно, позитивно оцениваю резолюцию, поскольку в защите моряков мы опираемся в том числе и на нормы международного права. Еще в январе ПАСЕ признала их военнопленными и рекомендовала властям РФ обращаться с ними в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Фактически резолюция ОБСЕ дублирует те же положения.



Важно понимать, что резолюция носит рекомендательный характер. Нет никаких рычагов, чтобы обязать Россию ее выполнять. Это пока все еще диалог. Другое дело, что невыполнение Россией приказа Международного трибунала может повлечь более жесткие последствия, в том числе санкционного характера. Такая резолюция – это своего рода еще одно напоминание российским властям, что эту проблему непременно надо решать. И решать раньше, чем будет какая-то более жесткая реакция.

Единственное! Я не увидел в резолюции каких-либо ссылок на приказ Международного трибунала, который также обязует Россию освободить моряков. Но сам факт принятия резолюции важен. Поскольку необходимо фиксировать те нарушения, которые допускают российские власти по отношению к украинским морякам.

Мы последовательно приобщаем все резолюции к материалам уголовного дела. Другое дело, что российские суды не реагируют на наши призывы соблюдать нормы международного законодательства, Женевской конвенции. Но некоторое политическое давление, созданное этой резолюцией, может влиять на принятие политических решений по этому делу. И мы надеемся, что такие решения будут приняты.

Давление на Кремль идет разновекторное. Юридическое – включая приказ Международного трибунала по морскому праву. Дипломатическое – недавние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в Осаке. Принятие соответствующих резолюций.

Надеюсь, что политическое давление на Россию все-таки будет оказано, в том числе и со стороны Европейского Союза. Что это не будут только заявления озабоченности. Мы рассчитываем, что совокупность всех этих факторов приведет к тому, что Кремль примет позитивное решение. Тем более, что трибунал не обязал Россию прекращать уголовное дело – речь идет о том, что Россия может проводить необходимые ей процедуры. Единственное условие – вернуть корабли и моряков. Это не такая большая цена. Надеюсь, что Кремль пойдет на это, чтобы продолжать диалог с внешним миром.

Сейчас продолжается предварительное следствие. На следующей неделе нам предстоит очередной суд по продлению срока содержания под стражей. Ждем, пока будут предъявлены обвинения в окончательной редакции. Дальше мы перейдем к стадии ознакомления с материалами дела – это может занять не меньше трех месяцев.

Не страшно ли защищать украинских моряков? Нет. Кто-то должен делать это. Это мой осознанный выбор, как и всех остальных. Изначально, когда был набор в адвокатскую команду, речь шла о добровольной работе. Все понимали, что это за дела, все знали, какой риск. Потому все наши адвокаты работают по этому делу осознанно.

Угрозы или другое давление? Слава Богу, мы о таких фактах еще не слышали.