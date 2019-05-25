Международный трибунал обратился с важным требованием к России

Международный трибунал по морскому праву, который находится в немецком городе Гамбург, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда.

С таким заявлением выступил председатель трибунала.

"РФ немедленно освободить украинские военные корабли ... и вернуть их в управление украинской стороны", - сказал он.

Известно, что всего голосовали 20 судей. 19 из проголосовавших выступили против действий России.

"19 голосов "за" и 1 "против": РФ немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - сказал глава трибунала.

Тем временем в РФ заявили, что возможность задействования данной Конвенции ООН для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена.

Как известно, в 2018 году Россия захватила три украинских корабля и 24 военнослужащих.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские моряки, попавшие в плен во время атаки российских кораблей в Азовском море, передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.