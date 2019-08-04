Бойцы Нацгвардии выходят в люди: как это поможет

С 1 августа военнослужащие Нацгвардии Украины приступают к охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Соответствующий указ в конце июля подписал министр внутренних дел Арсен Аваков. Сразу же после появления этой информации в соцсетях и СМИ поднялась волна шума, возмущения и замешательства. Ведь до приказа Авакова нацгвардейцы патрулировали улицы только совместно с сотрудниками Нацполиции. Хейтеры МВД тут же заявили о превращении Украины в полицейское государство по российским лекалам и даже возвращении "Беркута" в новой обертке. Зачем МВД понадобилось отпускать гвардейцев в свободное плавание, разбирался "Апостроф".

Какие полномочия Нацгвардии?

Решение о самостоятельном патрулировании Нацгвардии было принято в МВД еще 26 июля. Но тогда на это никто не обратил внимания. И только после того, как гвардейцы появились на улицах украинских городов, прокатилась волна легкой паники. Основное опасение украинцев касается полномочий Нацгвардии. Ведь в пресс-службе МВД сообщили, что по закону гвардейцы имеют право останавливать транспортные средства, проверять документы, осуществлять поверхностную проверку подозреваемого в правонарушении человека и даже проникать в жилище без решения суда.

На самом же деле, ровно те же самые полномочия имеют и полицейские. В законе "О Национальной полиции" это называется "превентивными полицейскими мерами", а, например, проникновение в жилище без решения суда, которое так напугало украинцев, возможно только в самых крайних случаях: спасении жизни человека, в том числе, во время чрезвычайных ситуаций, и, если в доме во время преследования скрылся подозреваемый.

Впрочем, у полиции и Нацгвардии все же есть существенное отличие в полномочиях, а точнее, в возможностях. Так, если максимум, которым имеет право воспользоваться полиция при охране общественного порядка – огнестрельное оружие, то гвардейцы могут привлечь для этих целей боевую технику. Кроме того, согласно закону "О Национальной гвардии", военнослужащие привлекаются для разблокировки важных государственных объектов в случае их захвата, могут разоружать незаконные военизированные формирования и "принимать участие в восстановлении конституционного правопорядка, нарушенного при попытках захвата государственной власти или смены конституционного строя путем насилия". У Нацполиции таких функций нет.

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Сколько гвардейцев выйдет на улицы?

Уже с 1 августа на патрулирование заступило 2 тысячи гвардейцев в населенных пунктах Украины. Все они несут службу в составе 593 патрулей, из которых 317 патрулей самостоятельные пешие, еще 104 патруля на автомобилях, 172 патруля совместно с полицией (как было до 1 августа) и 68 патрулей со служебными собаками.

Все патрули несут службу в так называемых зонах оперативного реагирования площадью до 1,5 километра. Всего таких зон 175.

"Службу гвардейцы будут нести пять дней в неделю по шесть часов. Однако при осложнении оперативной обстановки время службы военнослужащих может быть изменено. Планирование маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте. Гвардейские патрули будут привлекаться в те районы города, где обстановка более напряженная", - подчеркнули в пресс-службе МВД.

Все патрули несут службу в, так называемых, зонах оперативного реагирования площадью до 1,5 километра. Всего таких зон 175 Фото: mvs.gov.ua

Зачем это нужно?

В МВД уверяют, что гвардейцы в патрулях нужны для того, чтобы усилить полицию и увеличить количество правоохранителей в местах массового скопления людей, а также в районах со сложной оперативной обстановкой. Да и вообще, практика самостоятельного патрулирования улиц военнослужащими достаточно распространена в странах Европы, поэтому паниковать по этому поводу не стоит.

Условно новшество МВД можно разделить на две категории: практической и политической целесообразности.

Что касается практической целесообразности, то введение самостоятельных патрулей Нацгвардии, по словам экспертов, опрошенных "Апострофом" - не самая лучшая идея.

"Нацгвардия – это военнослужащие и воинское формирование. Да, в законе написано, что у них есть правоохранительные функции, но сам закон сомнителен с точки зрения Конституции. Ведь в части 4 статьи 17 Конституции написано, что нельзя использовать воинские формирования для ограничения прав и свобод гражданина, а любое полицейское действие в какой-то мере является ограничением прав и свобод. Поэтому даже не принципиально как именно патрулирует Нацгвардия: с полицейскими или без них, вопрос конституционности остается, - поясняет "Апострофу" юрист, исполнительный директор ОО "Правозащитная Инициатива" Михаил Каменев. – Кроме того, очень сомнительно, чтобы гвардейцы могли кого-то привлечь к ответственности за административное правонарушение, так как в кодексе они прямо не упоминаются. Соответственно, в случае правонарушения гвардейцы все равно будут вынуждены привлекать полицию".

Однако, как отмечают эксперты, на такой шаг в МВД пошли не от хорошей жизни.

"Сами представители МВД и Нацполиции заявляли, что у них недобор патрульных около 20%. То есть, не хватает каждого пятого патрульного", - добавляет Каменев.

"Или выходит на улицы Нацгвардия, или не выходит никто, потому как работать в полиции просто некому, - говорит "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Любой начальник подразделения полиции 10 раз подумает: либо уволить по статье провинившегося сотрудника, либо дать ему еще один шанс, потому что в патруль завтра будет просто некому выйти".

В то же время, комплектация кадров Нацгвардии, в отличии от полиции, добровольно-принудительная. Ведь в гвардию попадают как контрактники, так и солдаты срочной службы, то есть проблему недобора в гвардию всегда можно решить новой порцией срочников.

Впрочем, за попытку навести порядок на улицах МВД сложно критиковать.

"Но это должна быть системная работа, а она подменяется по сути разовым показательным пиар-набегом, - сетует эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя ситуацию "Апострофу". – Нацгвардия создана для определенных целей и задач, а ее постоянно превращают в тушки: то гвардейцы закрывают подход к администрации президента, то живой цепью стоят под ВР".

Что касается политической стороны вопроса, то здесь роль играет несколько факторов. Во-первых: "Сейчас грядет большая перезагрузка правительства и, понятное дело, что каждый министр стремится показать свою максимальную эффективность", - сказал "Апострофу" один из депутатов "Слуги народа", который прошел в парламент.

Во-вторых, кроме эффективности, министру нужно показать и контроль над ситуацией в стране. Тем более на фоне информации, которая на днях появилась в СМИ, о создании нардепом Дмитрием Ярошем и его единомышленниками парамилитарной организации, которая будет находится в активной оппозиции к новой власти. Да и грядущее празднование Дня независимости после отмены военного парада вполне может обернуться провокациями.

"Но все будет зависеть от того, как такое патрулирование покажет себя на практике. Если эти патрули будут влиять на возможные протесты или политические акции, тогда можно будет говорить о серьезной политизации гвардейцев. Но если все ограничится только поддержанием правопорядка, то вряд ли можно говорить о политической составляющей. Аваков и без этого инструмента сохраняет достаточное влияние", - пояснил "Апострофу" политтехнолог Ярослав Макитра.