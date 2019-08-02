Шутовство на высшем уровне: как Украина превращается в государство клоунов и паяцев

В четверг, 1 августа, информационное пространство Украины не на шутку взволновала новость об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Так, что же это все-таки было - троллинг или проверка реакции общества, и как эта история отразится на имидже Украине - мнение "Апострофа".

Победа Владимира Зеленского стала красной карточкой президентству Петра Порошенко в частности, и всему коррумпированному и неэффективном политическому классу Украины в целом. Это была безжалостная оценка всего, чего удалось достичь политической и правящей элите за 28 лет независимости.

Но после такого единодушного приговора над предыдущими правителями до сегодняшнего дня и украинцам, и международному сообществу так и не стало до конца понятно - кем и чем все же является новая власть?

Фейковая отставка Богдана представила прекрасный повод дать ответ на вопрос - кто сейчас руководит страной. Борец с олигархами – народный президент Василий Голобородько, воплощенный в реальной украинской политике актером Зеленским? Или поддерживаемый частью олигархата и политикума актер Зеленский с группой друзей, которые воспользовались конъюнктурой, взяли власть, а сейчас откровенно стебутся и над предшественниками, и над обществом? Новое поколение профессионалов-реформаторов? Или группы родственников-друзей-партнеров, которые вместе составляют некое групповое недоразумение, которое дискредитирует Украину в глазах мира?

Шуточная отставка Богдана позволяет уже дать конкретные ответы. Она - как история с фейковым убийством журналиста Аркадия Бабченко – по замыслу авторов должна была продемонстрировать звериный оскал Москвы, но на самом деле показала идиотизм прежней украинской власти.

Во-первых, фейковая отставка Богдана - это неуважение к обществу, шутовство на высшем руководящем уровне. С гражданами и СМИ разыграли глупую клоунаду. Смешно должно быть только клоунам. Гражданам, для которых государство значит что-то большее, вся эта история просто выглядит как унижение самого святого – сакрального института государства, где такие шутки просто немыслимы.

Для тех граждан, кто ждет от государства просто эффективного предоставления комплекса услуг, такие игры являются подтверждением того, что новые политики наверху не пашут над предоставлением им услуг, а играют в свои игры и решают свои вопросы. И тем, и другим, и всем остальным вместе взятым - должно быть страшно от того, кто сейчас стал хозяином страны.

Во-вторых, фейковая отставка Богдана - это удар по международному имиджу Украины. Можно ли представить подобную историю в любой стране, которая себя уважает? В США, Франции, Германии? Или даже в той же России или Беларуси?

Можно только представить, как всю эту историю опишут иностранные дипломаты и обыграют иностранные СМИ. И если до сих пор они присматривались - достаточно благожелательно и с попыткой построить логическую картину процессов принятия решений в новой политические команде, то после этого термин "шутовство" заменит все системные мэппинги и органограмы.

В-третьих, фейковая отставка Богдана - блестящее подтверждение навязываемой Россией концепции Украины как государства неудачника, Failed state, страны-недоразумения, которую не следует принимать всерьез. Война, говорите? Тысячи убитых? Военнопленные? Сотни тысяч временно перемещенных лиц? Серьезно? Политическое руководство проводит время между телепоездками и фотошутками, а вы нам о войне рассказываете... Страна с таким руководством не может выиграть войну. Тем более с таким агрессором, как Россия.

Руководитель президентского офиса Богдан должен был с первого дня прикладывать все свои усилия для построения имиджа президента Зеленского как политика и государственного деятеля, устранять в организации его ежедневной работы любые подозрения в том, что все это игра или клоунада. Однако, своими собственными действиями Богдан как раз и строит имидж новой украинской власти как клоунады или шутовства.

И не имеет никакого значения, была ли это шутка или нет. Но если все же шутка – за такие действия нужно увольнять.