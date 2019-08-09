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Тропические ночи и +34: синоптики удивили погодой на ближайшие дни

На выходных придет новая волна потепления

Артур Гор пятница, 9 августа 2019, 19:02
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На выходных придет новая волна потепления Фото: pixabay.com

В Украину возвращается жара и показатели температуры воздуха выше 30 градусов тепла. По крайней мере, такой прогноз дают синоптики на ближайшие дни. Где на этих выходных будет теплее всего, а в каких регионах пройдут дожди, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 10 августа, на всей территории страны, кроме восточных регионов ожидается облачная, но сухая погода. А в Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут дожди с грозами.

Теплее всего будет на юге, а также на Закарпатье и Буковине. Днем столбики термометров в этих регионах покажут от 29 до 31 градусов с отметкой "плюс", а ночью на юге ожидаются тропические ночи (+18-20).

На остальной территории Украины - в центре, на севере, западе и востоке - будет на несколько градусов прохладнее. В дневное время суток температура воздуха установится на уровне от +24 до +28, а после захода солнца столбики термометров упадут до 13-16 градусов с отметкой "плюс".

В воскресенье, 11 августа, дожди ожидаются на западе страны, а также в Черниговской и Сумской областях. На востоке небо хоть и затянет облаками, но дождей не будет, а вот в центре и на юге Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду.

На юге и в Закарпатской области синоптики ожидают +29-31 днем и +15-18 в ночное время суток. На территории Западной Украины столбики термометров покажут 26-29 градусов выше нуля днем и 15-17 после захода солнца.

На севере и в центре будет от 25 до 28 тепла в дневное время суток и 15-17 градусов с отметкой "плюс" ночью. Самые низкие температуры в воскресенье ожидаются на востоке Украины: +24-26 днем и 13-15 градусов выше нуля в ночное время суток.

Прогноз погоды на 10 августа
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Прогноз погоды на 11 августа
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Прогноз погоды на 12 августа
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Прогноз погоды на 13 августа
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Прогноз погоды на 14 августа
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А вот начало новой недели, понедельник, 12 августа, обещает быть жарким практически во всех регионах Украины. От 28 до 34 градуса тепла синоптики прогнозируют днем на юге, западе и в центре страны. После захода солнца столбики термометров в этих регионах опустятся до 16-19 градусов тепла. Немного прохладнее на севере и востоке: от 26 до 29 градусов с отметкой "плюс" днем и 14-16 выше нуля в ночное время суток.

Осадков в этот день синоптики не прогнозируют. Напротив, по всей территории Украины установится малооблачная и солнечная погода.

Дожди с грозами вернутся в Украину во вторник.

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