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Синоптик предупредила о скачке температуры до +35: прогноз на ближайшие дни

четверг, 08 августа 2019, 16:50
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9 августа в Украине ожидается нестабильная погода, местами возможны кратковременные дожди, а в некоторых регионах пройдут грозы.

Об этом 8 августа в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Специалист отмечает, что грозы, шквалы и град ожидаются в Приазовье. В западных и северных областях также прогнозируются осадки.

"На остальной территории Украины осадки маловероятны, будет много солнца... Жара в северных и западных областях ослабнет, завтра там ожидается +25+29 градусов, на Закарпатье - до +30 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей еще будет жарко, +26+32 градуса", - пишет Диденко.

В столице Украины 9 августа синоптик прогнозирует до 30 градусов тепла.

"Кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или уже под вечер", - добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что неподалеку от Мелитополя, Запорожской области, была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.

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