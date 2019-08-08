Синоптик предупредила о скачке температуры до +35: прогноз на ближайшие дни

9 августа в Украине ожидается нестабильная погода, местами возможны кратковременные дожди, а в некоторых регионах пройдут грозы.

Об этом 8 августа в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Специалист отмечает, что грозы, шквалы и град ожидаются в Приазовье. В западных и северных областях также прогнозируются осадки.

"На остальной территории Украины осадки маловероятны, будет много солнца... Жара в северных и западных областях ослабнет, завтра там ожидается +25+29 градусов, на Закарпатье - до +30 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей еще будет жарко, +26+32 градуса", - пишет Диденко.

В столице Украины 9 августа синоптик прогнозирует до 30 градусов тепла.

"Кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или уже под вечер", - добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что неподалеку от Мелитополя, Запорожской области, была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.