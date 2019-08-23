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День Независимости с грозами: что будет с погодой на выходные

Прогноз погоды на 24 - 28 августа

Артур Гор пятница, 23 августа 2019, 19:04
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Прогноз погоды на 24 - 28 августа Фото: pixabay.com

Предпоследняя неделя августа порадовала украинцев широким спектром температур: на смену прохладе вернулась 30-градусная жара, а под конец рабочей недели столбики термометров вновь резко опустились. Какой погоды украинцам ждать на этих выходных, которые, напомним, будут затяжными из-за празднования Дня Независимости, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 24 августа, в западных и восточных регионах Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Кроме того, осадки захватят и часть южных областей страны: Херсонскую и Николаевскую. На остальной территории будет облачно, но сухо.

Самые высокие температуры на День Независимости ожидаются на юге, востоке и в центре Украины. Днем столбики термометров в этих регионах покажут от 30 до 33 градусов тепла, а в Крыму и вовсе ожидается +34. После захода солнца будет прохладнее: от 17 до 21 градуса с отметкой "плюс".

Немного прохладнее будет на западе и севере Украины: от 24 до 27 градусов тепла столбики термометров покажут в дневное время суток и +11-14 будет после захода солнца. Правда, на Закарпатье температуры будут повыше: от 30 до 32 тепла днем и +14-16 ночью.

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В воскресенье, 25 августа, температурная картина в стране практически не изменится. Только в южных областях немного повысится дневная температура и составит от 31 до 34 градусов тепла.

Кроме того, воскресенье будет отличным днем для отдыха на природе, ведь на юге, севере, востоке и в центре страны синоптики прогнозируют абсолютно сухую погоду. Немного грозовых дождей ожидается на западе Украины, но они будут носить кратковременный характер.

Прогноз погоды на 24 августа
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Прогноз погоды на 25 августа
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Прогноз погоды на 26 августа
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Прогноз погоды на 27 августа
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Прогноз погоды на 28 августа
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В понедельник, 26 августа, который также является выходным днем, практически на всей территории страны установится ясная и сухая погода. Немного подпортит картину метеоситуация на Закарпатье: здесь синоптики ожидают дожди и грозы. Впрочем, эти осадки будут кратковременными.

Теплее всего в этот день будет в южных регионах Украины: от 29 до 32 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут днем и +16-19 ожидается ночью.

На остальной территории будет держаться практически идентичная погода: от 26 до 29 градусов выше нуля столбики термометров покажут в дневное время суток и +13-15 ожидается после захода солнца.

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