Тропическая жара +34: синоптики удивили погодой на конец лета

В Украину вернулась жара. Конечно, до июньских температур вторая половина августа пока еще не дотягивает, но, по прогнозам синоптиков, это только начало. В некоторых регионах страны столбики термометров поднимутся до 34 градусов выше нуля. Какой будет погода в ближайшую неделю, и где будет жарче всего, а где прохладнее, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 20 августа, в стране ожидается абсолютно сухая погода. Небо будет практически полностью ясным, за исключением незначительной облачности.

Температура воздуха по всей Украине будет практически идентичной: днем столбики термометров поднимутся до 28-31 градуса с отметкой "плюс", а ночью упадут до 15-17 градусов тепла. На юге ночью будет немного теплее: от 17 до 20 градусов выше нуля.

Теплее всего будет в Закарпатской области - там столбики термометров днем покажут +30-32.

В среду, 21 августа, температурная картина немного изменится. Во-первых, на запад вернутся дожди с грозами. Также кратковременные грозы пройдут в Крыму. Во-вторых, на юге и востоке страны дневные показатели температур вырастут в диапазоне от 32 до 34 градусов с отметкой "плюс". Ночью придет спасительная прохлада: от 15 до 17 тепла на востоке и +18-21 в южных регионах Украины.

В центре температура останется прежней: +29-31 в дневное время суток и +14-17 после захода солнца. На пару градусов упадет температура на западе: от +27 до +29 ожидается днем и +14-17 синоптики прогнозируют в ночное время суток.

На остальной территории в среду будет сухо и солнечно.

Прогноз погоды на 20 августа 1 / 1 Прогноз погоды на 21 августа 1 / 1 Прогноз погоды на 22 августа 1 / 1 Прогноз погоды на 23 августа 1 / 1 Прогноз погоды на 24 августа 1 / 1

В четверг, 22 августа, небо над Западной Украиной прояснится и над всей территорией страны установится ясная и солнечная погода.

Температурная картина останется неизменной во всех регионах, кроме запада, где столбик термометра упадет на пару градусов и покажет +23-25 в дневное время суток и около 15-17 градусов тепла после захода солнца.

Правда, на Закарпатье будет немного теплее: +27-29 тепла в дневное время суток и 15-17 градусов после захода солнца.

Последний день рабочей недели, пятница, 23 августа, будет без осадков. Температурная картина также практически не изменится, только на севере Украины станет немного теплее: +24-26 столбики термометров покажут днем и около 14-16 градусов выше нуля будет наблюдаться в ночное время суток.

На День Независимости, 24 августа, будет сухая и ясная погода по всей стране. На востоке страны столбики термометров будут показывать от 28 до 30 градусов тепла. На западе и в центре немного прохладнее: от 24 до 27 градусов с отметкой "плюс". Летняя жара сохранится в центре и на юге - там столбики термометров покажут +30-33.

В воскресенье, 25 августа, температурная картина будет практически такой же, как в субботу, только на Западе столбики термометров покажут более теплые температуры: 26-28 градусов с отметкой "плюс". Дождей на воскресенье синоптики не прогнозируют.