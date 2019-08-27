Закат лета: какой будет погода в конце августа

Последняя неделя лета 2019 года официально наступила. В течение всего летнего сезона погода в Украине менялась кардинально: от аномально жарких температур в июне, до таких же необычно низких температур в июле и даже в августе. Впрочем, по прогнозам синоптиков, финальный аккорд календарного лета обещает быть теплым и комфортным. Какой будет погода в последнюю неделю августа, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в среду, 28 августа, по всей территории страны ожидается абсолютно ясная и солнечная погода без осадков. Более того, в этот день синоптики прогнозируют на 100% безоблачное небо над Украиной.

Теплее всего в этот день будет на западе и юге страны. Днем столбики термометров покажут от 28 до 31 градуса тепла, а ночью на западе опустятся до 12-15 с отметкой "плюс", а на юге от +17 до +22.

В центре немного прохладнее: днем температура воздуха поднимется в диапазоне от 26 до 29 градусов с отметкой "плюс", а в ночное время суток упадет до 13-15 тепла. Прохладнее всего будет на севере и востоке Украины: днем в этих регионах 24-27 градусов тепла, а ночью - 13-15.

В четверг, 29 августа, в стране сохранится сухая погода, правда небо затянется облаками. Как следствие, и температура воздуха в Украине упадет на несколько градусов: от 27 до 29 тепла днем и +14-+18 ночью стоит ожидать на западе и юге страны. От 25 до 27 градусов с отметкой "плюс" днем и 12-15 тепла ночью будет в центре Украины. А вот на востоке и севере столбики термометров покажут от 22 до 24 тепла в дневное время суток, а после захода солнца упадут до 10-12 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 28 августа 1 / 1 Прогноз погоды на 29 августа 1 / 1 Прогноз погоды на 30 августа 1 / 1 Прогноз погоды на 31 августа 1 / 1 Прогноз погоды на 1 сентября 1 / 1

В последний день рабочей недели, в пятницу, 30 августа, в Украину вернутся дожди. Правда, осадки ожидаются только на Западной Украине. На остальной же территории сухо, но облачно. Температурная картина в этот день останется неизменной.

Однако уже в субботу, 31 августа, небо над Украиной прояснится: синоптики прогнозируют в этот день сухую и ясную погоду без осадков.

Немного вырастет и температура воздуха. На юге и в центре вновь ожидается 30-градусная жара в дневное время суток и около 13-16 градусов выше нуля после захода солнца. На Западной Украине днем столбики термометров покажут от 27 до 29 градусов тепла, а ночью опустятся до 13-15 градусов с отметкой "плюс". Будет теплее и на севере и востоке: от 25 до 27 тепла в дневное время суток и 11-13 выше нуля в ночное.

А вот первый день осени, суббота 1 сентября, практически ничем не будет отличаться от последнего дня лета. Сухая погода без осадков сохранится по всей территории Украины, да и температурная картина не изменится.