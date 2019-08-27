Осень переносится: прогноз погоды на конец августа и начало сентября

В последнюю неделю августа в Украине ожидается сухая, малооблачная погода. Осадки возможны только в западных регионах страны.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице Facebook.

"28-го августа на Западе и Юге +28+33 градуса тепла. На Севере, Востоке и в большинстве центральных областей ожидается +24+29 градусов. 29 августа на Севере и Востоке станет свежее, +22+26 градусов. Однако в дальнейшем снова везде тепло или очень тепло", - пишет она.

28 августа в Киеве будет солнечная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха будет достигать 27 градусов тепла. Уже через день будет немного прохладнее.

"Однако в дальнейшем вновь столбики термометров поползут вверх и 1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко", - добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 августа в Украине ожидается сухая, летняя погода, в среднем по стране будет около 28 градусов тепла.