Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину

Жители оккупированного Армянска в Крыму снова жалуются на химические выбросы с предприятия "Крымский титан". Но российская оккупационная власть не обращает большого внимания на экологические проблемы полуострова. Она активно занимается милитаризацией Крыма. Насыщение Крыма российским оружием и военными по понятным причинам очень беспокоит Украину и ее западных партнеров. "Апостроф" попытался разобраться, какие риски для Украины и мира несет дальнейшая российская военная экспансия в Крыму.

Военизированный Крым - российский форпост

Если верить украинским исследованиям, по состоянию на 2018 год, численность российских военных в Крыму составляла более 30 тыс. военнослужащих, количество самолетов наступательной авиации - более 120 единиц, военных кораблей - более 70. Так же возросло и количество военных объектов, правда, большинство из них Россия не строит с нуля, а просто восстанавливает. Наращивание военного присутствия в РФ продолжается. В частности, на сегодняшний день, эксперты уже говорят о более 60 000 российских военных в Крыму. А размещение на полуострове серьезных наступательных вооружений - ракетных комплексов и боевой авиации представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Черноморского региона.

"На данный момент Россия расширяет военные возможности как Южного федерального округа так и группировки в Крыму для противостояния странам НАТО. Это - основная модель ее стратегии в Черноморском регионе. Крым в этой стратегии выступает неким форпостом, куда направляются новейшие вооружения. В первую очередь, это ракетные системы, в том числе, способные запускать ядерные заряды. Это свидетельствует о том, что войска в Крыму размещаются не просто для того, чтобы противостоять Украине, если мы начнем военную операцию в Крыму, но и для противодействия вмешательству НАТО или его доминированию в регионе. Союзники НАТО в Юго-Восточной Европе как раз попадают в зону действия тактического вооружения, активно размещаемого РФ в Крыму", - сообщил "Апострофу" генерал армии Украины Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки.

Может возникнуть вопрос, почему целью военных инвестиций россиян стал географически изолированный Крым, который имеет логистические проблемы с материковой Россией. Проблема в том, что в южных территориях России, которые имеют выход к Черному морю и могли бы выполнять те же военные функции, просто отсутствует необходимая инфраструктура. "Технически и логистически базы РФ на материковом побережье не приспособлены для активной военной деятельности. Именно поэтому Россия все годы до войны выступала за сохранение своей военно-морского присутствия в Крыму. Ведь местная инфраструктура, построенная еще при СССР, позволяет без особых затрат превратить Крым в очень серьезный логистический узел. Некую базу для операций России не только в Черноморском регионе, но и в Средиземноморье и даже Африке", - пояснил "Апострофу" эксперт "Майдана иностранных дел" Олег Белоколос.

Плацдарм для дальнейшей агрессии против Украины

Наиболее очевидной целью военного усиления России в Крыму является создание еще одного направления прямой атаки на Украину. Но география отнюдь не способствует использованию полуострова как плацдарма для вторжения в Украину. Перекопский перешеек самой природой определен как замечательная позиция для защиты от вторжения, причем в обе стороны. Но относительно благоприятной для обороны позиция Украины остается только перед вторжением сухопутных сил. А вот для использования против Украины морских и военно-воздушных сил - а именно их Россия усиливает на полуострове - Крым в качестве базы просто неоценим. К тому же, эксперты утверждают, что кроме прямого сухопутного вторжения и ударов с воздуха и моря, существует еще несколько сценариев использования против Украины размещенных в Крыму сил.

"Угроза агрессии России против Украины со стороны Крыма является постоянной. Именно для такого сценария наряду со стратегическими вооружениями - для противостояния НАТО, Россия в Крыму разворачивает и тактические вооружения - для противодействия Вооруженным Силам Украины. Они понадобятся, если мы начнем военную операцию по освобождению Крыма или когда в Украине возникнет дестабилизация и хаос, благоприятные для действий военного контингента РФ. В первую очередь, для действий сил специальных операций, но при поддержке тяжелого вооружения. И оперативно, и юридически такой формат вторжения в Украину предусмотрен руководством России", - отметил Николай Маломуж.

После оккупации полуострова Россией Крым де-факто стал плацдармом для дальнейшей агрессии против Украины на море. Именно контроль над полуостровом позволил России фактически аннексировать акваторию Азовского моря в конце 2018 года, отрезать порты Бердянска и Мариуполя и нанести серьезный удар по морским коммуникациям Украины. И есть все основания полагать, что одним только Азовским морем Россия не ограничится.

"Милитаризация Крыму является резко отрицательным фактором и с точки зрения внешних экономических интересов Украины. Порты Одессы и Ильичевска - это те направления, по которым осуществляется львиная доля украинского экспорта. Существует возможность перекрытия подходов к этим портам морскими силами России из крымских баз, особенно учитывая, что Россия склонна к непредсказуемым действиям. Это должно учитываться Украиной при осуществлении мероприятий в области обороны", - сообщил Олег Белоколос.

Есть ли ядерное оружие РФ в Крыму?

Как видим, наращивание военного присутствия России в Крыму само по себе чревато серьезными негативными последствиями для Украины и региона. Но наибольшую тревогу вызывает перспектива размещения российского ядерного оружия на оккупированной украинской территории. Более того, Мустафа Джемилев и экс-министр иностранных дел Павел Климкин высказывали предположение, что Россия уже разместила свое ядерное оружие на полуострове.

Еще больше беспокойства в этом смысле вызывает восстановление Россией ядерного арсенала в районе Феодосии.

Такие действия Кремля не просто нарушают хрупкий ядерный баланс и создают катастрофическую коллизию вокруг безъядерного статуса Украины. Они становятся серьезным вызовом для международной безопасности. "Сейчас есть информация, что в Крыму размещены ракетные комплексы, способные нести ядерные заряды, и Россия декларирует, что может в любой момент перенести такие заряды в Крым. Это - однозначное нарушение безъядерного статуса Украины. А еще это нарушение действующих глобальных соглашений об ограничении стратегических вооружений. Более того, наши западные партнеры - США и страны НАТО сейчас воспринимают оккупацию Крыма как серьезное нарушение международных норм, но сегодня этот вопрос не является критическим для их безопасности. А вот нарушение безъядерного статуса Крыма - это уже будет прямым вызовом НАТО и попранием базовых основ современного международного порядка. Ядерное вооружение является не региональной угрозой, а глобальной. Поэтому нарушение безъядерного статуса Крыма будет иметь очень серьезные и жесткие последствия для России ", - отметил Николай Маломуж.

Тем не менее, для гипотетического размещения российского ядерного оружия в Крыму есть серьезные сдерживающие факторы. "Система размещения ядерного оружия России, по крайней мере пока, функционирует в рамках двусторонних российско-американских договоренностей. И на этом этапе Россия не идет на их явное нарушение. Очевидно, Кремль желает сохранить этот двусторонний формат. А он предусматривает определенные инспекционные мероприятия и определенные ограничения. Поэтому к оценкам вероятности размещения российского ядерного оружия в Крыму надо подходить осторожно. В будущем такой сценарий не исключен, но сегодня давать категоричные оценки этому процессу не стоит. Пока Россия не готова ломать международный режим контроля над распространением ядерного оружия", - считает Белоколос.

Как Украины противодействовать военизации Крыму

Учитывая региональные и даже глобальные риски от милитаризации оккупированного Крыма, возникает вопрос, можно если не остановить этот процесс, то хотя бы минимизировать его. Ответ на этот вопрос, как убеждены эксперты, к сожалению, лежит вне возможностей Украины как самостоятельного игрока. А значит нам нужно серьезное международное сотрудничество для влияния на ситуацию.

"Военно-политические средства воздействия на процессы милитаризации Крыма лежат буквально на поверхности. В первую очередь нам необходимо способствовать совместным военным активностям с НАТО. Чтобы наши порты как можно чаще посещали корабли ВМС западных стран. Фактически, Украина должна сделать все, чтобы усилить присутствие НАТО в Черном море, а также активизировать региональное сотрудничество - с той же Румынией и Болгарией. Пытаться иметь союзников в регионе. Отдельные действия в этом направлении уже происходили - те же визиты американских кораблей в Одессу летом, но эта практика стала системной", - отметил Олег Белоколос

Сотрудничество Украины с западными государствами и НАТО, в частности для создания противовеса милитаризации Крыма, сейчас находится в начальном состоянии, но далее будет активизироваться. "Российская военная экспансия в Крыму, особенно проблема размещения ядерного оружия - большая угроза для Запада. Здесь вопрос стоит не просто о нарушении международных норм либо о поддержке Украины, но уже непосредственно о безопасности США, Великобритании, Германии и других государств-членов НАТО. А это порождает несколько иной формат и темп решения проблемы. поэтому в данной ситуации Украина должна демонстрировать Западу факты реальных угроз не только для нашего государства, но для всего мира. Этот фактор может консолидировать сильные государства вокруг проблемы, и сделает риски для России гораздо большими. Ведь если западные государства почувствуют реальную угрозу, то их давление и противодействие России станут гораздо сильнее", - считает Николай Маломуж.