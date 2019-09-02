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Мечтают сбежать: появился грустный рассказ о жизни в Крыму

понедельник, 02 сентября 2019, 03:25
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В Армянске (оккупированный Российской Федерацией Крым) местные жители снова жалуются на загрязненный воздух: по их словам, запах химикатов появился вечером 29 августа.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Общественный активист Сергей Акимов заявляет, что оккупанты на самом деле не контролируют ситуацию.

"Сегодня 99% жителей Армянска с удовольствием бы уехали, но квартиры там никто не покупает, а местным ничего не остается делать, как жить там. Они понимают, что травят свое здоровье, своих детей, и еще неизвестно, как это дальше отразится на здоровье детей", - сказал он.

В свою очередь, активистка Екатерина Пивовар отмечает, что воздух в городе сейчас загрязнен, как год назад, только в сравнительно меньшей степени.

"Жалоб уже достаточно много, и сейчас состояния моих детей такое же, как было в августе 2018-го: опять сыпь, кашель, жжение в глазах, но не всегда, а с периодичностью, в вечернее время и в ночное. Есть запах серы и сладковатый привкус во рту. Приезжие в ужасе, спрашивают, что у нас тут происходит, потому что у них за три дня состояние ухудшилось. У многих обостряются хронические заболевания, они чувствуют, что здесь что-то не так. Точно такой же жирный налет в подъезде, на окнах, на машинах", - отметила она.

Напомним, экологическая катастрофа в городе Армянск из-за аварии на заводе "Крымский титан" произошла в августе 2018 года. В сети опубликовали множество фотографий с последствиями выброса неизвестного химического вещества в воздух.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму в городе Армянск после загрязненного воздуха жители жалуются на грязную воду с крана.

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