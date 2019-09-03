Автопарк Юрского периода: как "евробляхи" не дают украинцам дышать

Владельцы "евроблях" получат очередную отсрочку по выплате штрафов за использование автомобилей на иностранных номерах: президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, которым введение таких санкций будет отложено еще на три месяца. При этом известно, что большинство "евроблях" имеют довольно солидный возраст, а потому не соответствуют современным стандартам экологии, установленным в том числе и в нашей стране. "Апостроф" выяснял, насколько серьезным является экологический ущерб от таких авто, и что нужно сделать, чтобы его минимизировать.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить срок таможенного оформления автомобилей на иностранных номерах, известных в народе как "евробляхи", еще на три месяца, в течение которых с владельцев таких машин не будут взиматься штрафы. Соответствующий президентский законопроект повторно зарегистрирован в парламенте - в июле Зеленский уже подавал аналогичный документ в Раду после встречи с представителями "евробляхеров", на которой он пообещал им решить вопрос отсрочки штрафов, но прежний состав парламента этот законопроект не рассмотрел.

В первый день работы Верховной Рады нового созыва, 29 августа, законопроект был зарегистрирован снова, и он определен президентом как неотложный.

В последний раз

Последний раз Верховная Рада продлевала срок растаможки "евроблях" 16 мая, после того как владельцы таких авто перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве перед зданием парламента.

Мотивы "евробляхеров" понятны – за просрочку с таможенным оформлением более чем на 30 дней им придется заплатить штраф в размере 170 тысяч гривен, а за вождение нерастаможенной машины – 8,5 тысячи гривен, при повторном нарушении - 17 тысяч гривен.

Но проблема заключается в том, что срок растаможки без штрафных санкций истек 23 августа, а потому полиция имеет полное право штрафовать нарушителей. Накануне времени "Ч" появилась информация, что у правоохранителей якобы нет доступа к базам данных таможни, в связи с чем владельцев таких авто штрафовать не смогут, однако вскоре эту информацию опровергли. Более того, уже есть свидетельства того, что штрафы выписывают и взимают. И, пока президентский закон не будет рассмотрен, принят и подписан самим главой государства, даже если это все произойдет достаточно оперативно, санкции в отношении "евробляхеров" продолжатся.

Вместе с тем, как ранее писал "Апостроф", есть большие сомнения, что "евробляхеры", которые требуют очередной отсрочки таможенного оформления, на самом деле собираются их растамаживать - ведь времени для этого было достаточно, и те, кто действительно хотел это сделать, уложились в предоставленные для этого сроки. При этом некоторые автомобили дешевле сдать на разборку или вовсе бросить гнить в чистом поле. То есть, по сути, речь идет о возможности и дальше ездить на "убитых" машинах и не платить за это штрафы в течение еще нескольких месяцев - а там, глядишь, снова можно перекрыть улицу перед Радой - вдруг новая власть "моргнет", и сроки опять сдвинутся (хотя в президентской партии "Слуга народа" утверждают, что дальнейших отсрочек не будет).

Смертельные газы

Старые автомобили, которые составляют львиную долю "евроблях", наносят значительный ущерб окружающей среде. "Сейчас автомобили импортируются в Украину в любом состоянии, с каким-угодно состоянием выхлопной системы и даже без необходимого оборудования" - рассказал "Апострофу" эксперт центра экологических инициатив "Экодия" Олег Савицкий.

Олег Савицкий: "Старые автомобили, которые составляют львиную долю "евроблях", наносят значительный ущерб окружающей среде" Фото: unian

Проблемой является и то, что в Украине очень много некачественного топлива, даже того, что продается на официальных АЗС, не говоря уже о торгующих контрафактом нелегальных "заправках", которые составляют значительную часть рынка горючего нашей страны. "В нем (топливе) больше содержания серы, других вредных примесей, и контроль качества топлива оставляет желать лучшего", - отметил Савицкий.

По словам главы Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, газы, которые выделяются в результате сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания, содержат более 200 наименований вредных веществ, среди которых - угарный газ, диоксиды углерода и азота, а еще - массу несгоревших углеводородов". "В этом списке присутствуют также токсичные канцерогены, которые повышают вероятность возникновения злокачественных опухолей, вызывают кислородную недостаточность тканей, атеросклероз сосудов головного мозга, снижают действие гемоглобина в крови. В выхлопных газах содержится множество тяжелых металлов, которые имеют свойство оседать в организме, накапливаясь постепенно", - сказала она в комментарии изданию.

Все под контроль

Как можно решить эту проблему? - Очевидно, путем осуществления более жесткого контроля автомобилей в плане соблюдения экологических стандартов, повышения стандартов качества топлива, считает Олег Савицкий. "Если бы автомобили проходили такую проверку, и завозились бы только исправные автомобили, это уже могло бы сократить риски", - подчеркнул он.

Проблему, по идее, мог бы решить технический осмотр, обязательность которого в отношении легковых автомобилей была отменена в 2011 году. На сегодня техосмотр в Украине должны проходить легковые автомобили, используемые для транспортировки грузов или перевозки пассажиров с целью получения прибыли, кроме тех, что находятся в эксплуатации до двух лет. Обязательный техосмотр распространяется также на грузовые автомобили и прицепы, автобусы и специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы.

Как заявила Татьяна Тимочко, Всеукраинская экологическая лига, которую она возглавляет, категорически не соглашается с возможностью ввоза "евроблях" из-за границы, которые не проходят экологическую проверку. "Если бы каждое авто проходило техобслуживание, где бы измеряли концентрацию выхлопов в соответствии с экологическим стандартом Евро-5, который был введен правительством еще 1 января 2016 года, большое количество транспортных средств не попало бы на наши дороги, и украинцы имели бы возможность дышать более чистым воздухом", - сказала эксперт.

С одной стороны, вроде бы наша страна худо-бедно в этом направлении движется, но временами эти движения вызывают недоумение. Как написал в Facebook генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, с 1 января 2020 года в Украину будет разрешен ввоз новых автомобилей с экологическим стандартом не ниже Евро-6, при этом подержанные автомобили, то есть, по сути, "евробляхи", можно по-прежнему ввозить не только со стандартом Евро-5, но и Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. По его словам, запретом новых авто Евро-5 мы стимулируем только импорт подержанных авто Евро-2.

Бессмысленный техосмотр

По словам генерального директора информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олега Омельницкого, большинство "евроблях" в Украине относятся к экологическому классу Евро-2. "Соответственно, ущерб (который они наносят экологии) пропорционален тому экологическому классу, к которому они относятся", - отметил он в разговоре с "Апострофом".

Эксперт уверен, что если в Украине вернут техосмотр, и он будет не формальностью, как раньше, а станет жестким, как, например, в Германии, большинство "евроблях" - порядка 95% - его просто не пройдут. "По этой причине их сюда и сплавили – дешевле было от них избавиться, чем приводить в нормальное состояние", - считает Омельницкий.

В Европе использование старого автомобиля обходится дорого, соглашается Татьяна Тимочко: "С каждым годом экологический налог для такой машины становится все более высоким, как и страховка, без которой невозможно эксплуатировать авто. В Германии одни из наиболее высоких экологических налогов - порядка 1,5-2 тысяч евро в год может обойтись использование старого автомобиля".

Но в Украине пока это невозможно, считают эксперты. Как отметил в комментарии изданию автомобильный юрист Владимир Караваев, очевидно, что одна из главных причин этого – коррупция, а потому, пока она не будет хотя бы снижена, никаких результатов от техосмотра ждать не стоит.

Олег Омельницкий согласен: "На данном этапе с тем уровнем коррупции и с тем уровнем технического оснащения техстанций, которые могут его проводить, он (техосмотр) будет абсолютно бессмысленным". Эксперт считает, что в случае одномоментного введения жесткого техосмотра, как в Германии, можно ожидать значительного сопротивления со стороны автомобилистов, бунтов тех же "евробляхеров". А потому целесообразнее для начала ввести некие промежуточные требования к автомобилям, в частности, разместить на дорогах мобильные пункты контроля, которые бы имели полномочия проверять машины и, в случае выявления угроз, отбуксировать их на штрафплощадку - "чтобы не было откровенных ржавых ведер на дорогах".

Автопарк Юрского периода

Но, на самом деле, проблема куда шире "евроблях". На сегодня в Украине таких машин, по различным оценкам, - от 150 тысяч до, максимум, 400 тысяч единиц, при этом весь отечественный автопарк можно оценить примерно в 12-13 миллионов единиц (до аннексии Крыма и оккупации Донбасса было 14 миллионов), говорит Владимир Караваев. "При этом средний возраст автомобиля в Украине приближается к 23 годам", - подчеркивает он.

Владимир Караваев: "Средний возраст автомобиля в Украине приближается к 23 годам" Фото: unian

Кроме того, по словам Олега Омельницкого, 27% украинского автопарка состоит из автомобилей стандарта Евро-0.

"С тем автомобильным парком, который у нас уже есть, с тем уровнем загрязнения воздуха в городах, проблема (экологии) будет только усугубляться, если ничего не делать для того, чтобы сокращать вредные выбросы", - предупреждает Олег Савицкий.

И снова возникает злополучный вопрос: "Что делать?" Оказывается, для этого не нужно изобретать велосипед, или, перефразируя в соответствии с контекстом, автомобиль. Нужно идти по тому пути, по которому уже успешно движутся другие государства, прежде всего в Европе - стимулировать владельцев старых авто пересаживаться на более новые, а, значит, более экологичные машины - с классом Евро-5 и Евро-6, а также гибриды и электромобили, отмечает Олег Омельницкий.

Нужны механизмы, которые бы стимулировали людей к обновлению своих автомобилей, соглашается Владимир Караваев. При этом старые авто можно переправлять в те страны, где пока не действуют строгие экологические нормы - такие себе "укробляхи".

Но как реально "простимулировать" покупку нового авто? - Очевидно, что и здесь примером должна стать Европа. "Грубо говоря, если твоему автомобилю пять лет, ты в год платишь такой-то налог, шесть лет – налог увеличивается, и с каждым годом идет дальнейшее увеличение. И ты тогда думаешь, что тебе выгоднее – может быть, вместо этого налога заплатить проценты по кредиту и купить новый автомобиль?" - отмечает Караваев.

При этом, если говорить об общем состоянии экологии в Украине, только "автомобильными" мерами ограничиваться нельзя. По словам Олега Савицкого, необходим мониторинг качества воздуха, нужны меры по сокращению больших транспортных потоков в густонаселенных районах, а для этого нужно соответствующее планирование транспортной инфраструктуры.