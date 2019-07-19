"Евробляхи" в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей

В конце августа 2019 года истекает срок действия льготного периода растаможивания автомобилей на еврономерах, после чего водителей "евроблях" начнут штрафовать на очень крупные суммы за несвоевременную растаможку. Президент Украины Владимир Зеленский, идя навстречу "евробляхерам", внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке штрафных санкций еще на три месяца. Однако парламент может не успеть рассмотреть этот законопроект. "Апостроф" выяснил, какие есть варианты выхода из данной ситуации, и как в принципе следует решать вопрос растаможки "евроблях".

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий пролонгацию действия льготного периода растаможивания автомобилей на еврономерах. Этому решению предшествовала встреча главы государства с "евробляхерами", в ходе которой Зеленский пообещал решить их проблему.

Главная проблема владельцев "евроблях" известна – с 24 августа, в день празднования Независимости Украины, с владельцев нерастаможенных авто начнут взимать огромные штрафы. Так, за просрочку с растаможкой более чем на 30 дней нужно будет заплатить 170 тысяч гривен. При этом за вождение "евробляхи" предусмотрен штраф в размере 8500 гривен, а, если поймают повторно - 17 тысяч гривен.

Хроника пикирующего "евробляхера"

С 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно в Украине действовал льготный период таможенного оформления автомобилей, во время которого их можно было растаможить, уплатив половину стоимости акциза. При этом в течение еще трех месяцев была предусмотрена возможность растаможить авто с уплатой акциза в полном объеме, но все еще без упомянутых выше штрафов.

Штрафы должны были вступить в силу 25 мая. Но не вступили. За несколько дней до времени "Ч", а именно – 15 мая, "евробляхеры" провели акцию в центре Киева, перекрыв проезжую часть перед зданием Верховной Рады. Народные депутаты пошли навстречу протестующим и внесли изменения в соответствующий закон.

Теперь "евробляхерам" не грозят штрафы аж до 24 августа. Но что потом? Конечно, можно снова прийти к Раде, снова перекрыть улицу и потребовать продлить льготный срок растаможки – "евробляхеры", кстати, добиваются продления льготного периода до 2020 года, а также отмены акциза как такового. Но проблема в том, что ответом протестующим может стать тишина, так как новая Верховная Рада, которая будет избрана 21 июля, вряд ли начнет работу ранее конца августа. По иронии судьбы, согласно данным некоторых источников, первое заседание новоизбранной Рады планируют провести 24 августа. В любом случае, сложно представить, что новоиспеченные народные депутаты до того, как сформировать фракции, избрать президиум и утвердить новый состав правительства, начнут неотложно решать проблемы "евроблях" и их владельцев.

В ходе встречи с "евробляхерами" президент призвал их потерпеть, заверив, что новая власть будет искать быстрые и оптимальные пути решения этой проблемы. "Терпите, ребята. Мы можем пообещать, что решим эту проблему, как только у нас будет Рада, - сказал Владимир Зеленский. - Если мы раньше найдем другие инструменты, мы сделаем это раньше". И, похоже, президентская команда такой инструмент нашла. Одновременно с внесением законопроекта в парламент президент обратился к спикеру Андрею Парубию с просьбой созвать 18 июля внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения ряда неотложных вопросов, в том числе, законопроекта о "евробляхах". Парубий же указал на целый ряд процедурных ошибок в письме Зеленского, суть которых сводится к тому, что провести внеочередное заседание нельзя, но можно созвать внеочередную сессию, а потому потрудитесь составить прошение правильно. Таким образом, по состоянию на 18 июля, Рада заседание (или сессию) не проводит, и законопроект, соответственно, не рассматривается. Хотя, вполне возможно, Владимир Зеленский в скором будущем попросит Андрея Парубия созвать внеочередную сессию, и она таки будет проведена (лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, например, предложила провести сессию 23 июля).

Кто не успел, тот опоздал

Но, вполне возможно, вопрос "евроблях" до 24 августа решен не будет: например, не будет созвана внеочередная сессия или, даже если ее созовут, поданный президентом законопроект не наберет необходимого количества голосов в свою поддержку в сессионном зале.

Что тогда остается? Автоэксперт Александр Швец в комментарии "Апострофу" сказал, что не видит каких-либо внезаконодательных возможностей для решения этого вопроса. "Если это будет на уровне приказов Министерства внутренних дел своим сотрудникам не обращать внимания (на такие авто, – "Апостроф") и не трогать их, это будет незаконно, а, кроме того, будет поле для коррупционной составляющей", - отметил он.

Однако возможно обращение в Конституционный суд с целью отменить соответствующий закон как таковой. "В принципе, это возможно, но, опять-таки, успеет ли КС рассмотреть (соответствующее представление, – "Апостроф")?" - сказал Швец.

Таким образом, скорее всего, штрафы будут введены.

Но, надо полагать, что все, кто хотели растаможить автомобили, успели это сделать во время льготного периода, а те, кто сейчас протестует, - это меньшинство, хоть и довольно активное, надо признать.

Надо полагать, что все, кто хотели растаможить автомобили, успели это сделать во время льготного периода, а те, кто сейчас протестует, - это меньшинство, хоть и довольно активное, надо признать Фото: Евгений Котенко / Апостроф

"Вы много видите сейчас машин на иностранных номерах?" - риторически спрашивает генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. Таких автомобилей в последнее время действительно стало существенно меньше. В связи с этим Назаренко считает, что в принципе нецелесообразно продлевать льготный период для "евроблях".

Зона несвободной торговли

В свою очередь, Александр Швец отмечает, что отсрочка штрафов – это временная мера, которая не решает по сути самой проблемы растаможки. Ведь, по его словам, в Украине самые дорогие автомобили в Европе, да и, пожалуй, на всем постсоветском пространстве. Почему? – Дорогая и, главное, непрозрачная растаможка: "Нужно убрать зарегулированность: приезжаешь в сервисный центр, показываешь документы на автомобиль, за сколько ты его купил. Чтобы не было всех этих плавающих коэффициентов, оценки (стоимости авто) – соответственно заплатил какой-то процент. А еще лучше – фиксированная сумма".

Что по этому поводу думает новая власть (или, точнее, политическая сила, которая в ближайшем будущем, скорее всего, станет таковой)? "Апостроф" попытался узнать в пресс-службе "Слуги народа", есть ли у партии какие-либо наработки по законодательству, касающемуся авто на еврономерах, однако, к сожалению, по состоянию на момент написания материала, ответ на этот вопрос получен не был.

Однако не исключено, что такие наработки все же есть. По крайней мере, как сообщил Олег Назаренко, по просьбе президентской команды он готовит предложения по "автомобильному" законодательству, в котором, по его словам, присутствует много несуразностей. Так, отметил эксперт, в Украине отменена сертификация автозапчастей, но не автомобильных аксессуаров, например, резиновых ковриков. Также отменена сертификация новых автомобилей, а радиооборудования, которое установлено в авто, - нет.

Олег Назаренко также считает, что нужно отказаться от пошлин на автомобили из ЕС, поскольку между Украиной и Евросоюзом действует режим свободной торговли. При этом пошлины на авто, по его мнению, в принципе, не нужны. "Нужна отмена всего, что зависит от адвалорной стоимости (то, что определяется в процентах от таможенной стоимости товара, - "Апостроф") автомобиля, потому что она дает возможность манипулировать. Почему выступают против акциза? – Потому что акциз не дает возможности манипуляции. А у этих "решал" есть свои концы на таможне. Если мы ликвидируем все налоги, которые зависят от процентов, мы не оставим возможности для занижения стоимости", - рассказал специалист.

Таким образом, по его словам, нужно отменить пошлину, а также НДС, и оставить даже не акциз, а так называемый автомобильный налог, привязанный, например, к объему двигателя – 1 доллар за 1 кубический сантиметр. "Хочешь просто ездить, а не понты колотить, - заплати 800 долларов за Smart единый налог. Это что, большой налог, если платили только по 1 тысяче долларов за ввоз "бляхи"? А хочешь понты и ездить на 6-литровом "Кадиллаке", - заплати 6 тысяч долларов", - резюмировал эксперт.

Олег Назаренко считает, что нужно отказаться от пошлин на автомобили из ЕС, поскольку между Украиной и Евросоюзом действует режим свободной торговли Фото: UNIAN

Нулевая таможенная декларация

Автомобильный юрист Владимир Караваев предлагает еще более радикальный вариант – полностью обнулить ставки по НДС, таможенной пошлине и акцизу. "Принять соломоново решение и сказать, что у нас все, что касается транспортных средств, идет по нулевой ставке, так, как это делается в Грузии, на которую мы часто ссылаемся", - сказал он в комментарии "Апострофу".

При этом необходимо, что называется с калькулятором в руках, считать, что теряет бюджет и за счет чего можно компенсировать его потери: "Если будет найден чисто экономический вариант, каким образом будет получена компенсирующая сумма для бюджета, либо, наконец, кто-то перестанет воровать, потому что я лично убежден, что у нас на воровстве гораздо больше теряется, чем на растаможке автомобилей".

Свою позицию Караваев обосновывает тем, что в условиях, когда в Украине "традиционно" уровень подготовки водителей находится на крайне низком уровне, а "состояние дорог в стране можно даже не комментировать", остается третий фактор обеспечения безопасности дорожного движения – собственно, автомобиль. "Если государство не может обеспечить нормального водителя, если государство не может обеспечить фактор нормальной безопасной дороги, у него остается единственный выход – обеспечить людей безопасными автомобилями", - подчеркнул юрист. Он пояснил, что "15-летний Mercedes по своему качеству и по безопасности" гораздо более надежный, чем многие машины, которые выпускались в Украине или, например, в России.

Но здесь кроется еще одна опасность: отмена каких-либо сборов будет стимулировать к ввозу в страну пусть и европейских, но очень дешевых и, очевидно, старых машин, что может привести к тому, что Украина со временем превратится в общеевропейскую свалку автомобильного хлама. Не говоря уже о такой "мелочи", как экология.

Но и на этот вызов есть достойный ответ. "Если мы говорим о нулевой ставке, можно параллельно вводить условие обязательного прохождения техосмотра таких автомобилей при вводе в эксплуатацию. Ты не сможешь зарегистрировать автомобиль, пока ты не пройдешь техосмотр, и тебе не скажут, что он соответствует всем параметрам. И какие здесь затраты понесет человек, - это будут его личные проблемы. И он должен это понимать", - подчеркнул эксперт. Кроме того, по его словам, учитывая, что в Украине средний возраст автомобиля составляет 22 года, "как можно говорить о том, что 15-летний Mercedes кому-то навредит".