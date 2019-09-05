Опасный свидетель: что произойдет с Цемахом в России

Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство Владимира Цемаха, важного свидетеля по делу об уничтожении самолета Boeing MH17, который был сбит над Донбассом в июле 2014 года. Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев рассказал "Апострофу", в чем могли заключаться секретные соглашения, предшествующие освобождению Цемаха.

Я думаю, что существуют определенные договоренности. В СМИ прозвучала информация, что из-за Цемаха задержали обмен пленными на прошлой неделе. Но вряд ли это была основная причина, потому что она же не могла возникнуть внезапно. Российская сторона уже совершила действия по этапированию украинских бойцов. Я сомневаюсь, что в последнюю ночь кто-то сказал - "еще Цемаха хотим". Сейчас договоренности будут реализоваться.

На данный момент есть основная стратегическая задача – установление мира на Донбассе. И понятно, что на пути к ней необходимы какие-то компромиссы, взаимные уступки и жертвы. Вопрос только - до какой степени они могут дойти, и где эта рациональная граница. Я думаю, если Украина решила отпустить Цемаха, то все позаботились об том, чтобы он дал все необходимые для европейского трибунала по крушению МН17 показания. Иначе это освобождение ничего не несло, по большому счету.

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Я могу ориентироваться только на то что говорит СБУ: человек является ценным свидетелем, потому что командовал ПВО (на момент катастрофы Цемах занимал должность "начальника ПВО" "Славянской бригады" так называемой "ДНР", – Апостроф). В ходе разбирательств стало понятно, чья была установка "Бук", как она была ввезена, где установлена и как она стреляла. Единственное, что не было понятно, - кем были операторы установки – российские действующие военные или какие-то люди из "ДНР и ЛНР". Этот свидетель может дать ответ на этот вопрос. Если Цемах скажет, что не в курсе, кто стрелял, значит стреляла российская сторона. Иначе он скажет – это были мои подчиненные.

Речь не идет о реализации Минских соглашений. Я не уверен, что они в том виде, в котором сейчас написаны, могут быть основой для мира на Донбассе. Финальная договоренность будет отталкиваться от них, но будет более сложной. В любом случае, первый шаг на пути к мирному урегулированию ситуации на Донбассе – это обмен военнопленными - то есть то, что происходит сейчас.

Я думаю, если Цемах будет вывезен в Россию, он там так или иначе исчезнет, потому что он - опасный свидетель. Я не думаю, что его убьют, но скорей всего постараются спрятать и от журналистов, и международных правоохранительных органов. Может, смысл компромиссных договоренностей и состоит в том, что Цемаха не отдают России, а он приезжает на Донбасс, а там его могут достать или СБУ– им выгодно иметь его живым, или "свои" - они могут сделать так, чтобы он прекратил быть свидетелем. Мы уже видели неоднократно, как боевики друг друга отстреливают, в том числе и по команде из Москвы.