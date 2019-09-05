Дьявольская операция Путина: что стоит за освобождением Цемаха

Апелляционный суд Киева решил отпустить под личное обязательство Владимира Цемаха, важного свидетеля по делу самолета Boeing MH17, который был сбит над Донбассом в июле 2014 года. Прокомментировать это решение "Апостроф" попросил эксперта по вопросам безопасности Василия Богдана.

Почему выпустили Цемаха

Я думаю, что вопрос заключается в определенных договоренностях между украинской и российской властью. Потому что и 40 депутатов ЕС, и Фредерика Могерини, и нидерландская сторона призвали украинскую власть не обменивать Владимира Цемаха в связи с тем, что он является одним из ведущих свидетелей в ситуации со сбитым Boeing MH17 и нужно, чтобы нидерландская следственная комиссия его допросила. Возможно, чтобы не обострять отношения с РФ, украинская сторона решила освободить его из-под стражи. Это дает ему широкие возможности избежать ответственности, исчезнуть с контролируемой украинскими властями территории. Я лично расцениваю это как негативный факт, подыгрывание российской стороне. Не хочется верить, что произошел какой-то заговор и украинская сторона идет на необоснованные уступки, теряя не только репутацию в глазах европейского и мирового сообщества, но и перспективу получить всестороннюю поддержку в российско-украинской войне. Это и санкции, и военно-техническая поддержка, и финансирование логистики, и курс в ЕС и НАТО, который является гарантией нашей безопасности. Поэтому у меня складывается впечатление, что это дьявольская операция, которую проводит путинский режим в отношении Украины.

Почему это важно для Кремля

Проблема заключается не в обмене пленными. Во-первых, наши моряки, в соответствии с решением Гамбургского трибунала по морскому праву, должны быть освобождены немедленно и безусловно. Во-вторых, в рамках Минских договоренностей и работы совместной контактной группы существует решение об обмене военнопленных. И с 6 сентября начинается реализация санкций против России за невыполнение решений Гамбургского трибунала. А это арест собственности за рубежом, и другие вещи, которые причинят ущерб путинскому режиму. Поэтому он пытается провести подковерную игру, поиграть на чувствах украинского народа. Он спешит, потому что так или иначе будет вынужден освободить моряков и других политических заключенных. Но Путину можно верить только, если его припрут к стене. Он хочет привязать освобождения Цемаха к обмену пленными. Но это не может быть осуществлено, потому что Цемах является ключевым свидетелем в катастрофе MH17. 35 человек с обеих сторон давно определены. Но поскольку расследование по сбитому самолету доходит до определенного предела, где начинается конкретика, допрос свидетелей, а также признание вины России, то Кремль включился в процесс. Свидетельства Цемаха докажут, что это именно Россия должна понести и понесет уголовную ответственность за эти ужасные человеческие жертвы. Поэтому Путин боится Цемаха.

Украина должна демонстрировать свое достоинство, не идти на конъюнктурные компромиссы с Россией. Надо проявлять характер и твердость, иначе нас задавят.

Выживет ли Цемах

Александра Захарченко и других полевых командиров уже нет. Я думаю, такая же судьба ждет других террористических главарей - Пасечника, Пушилина. Они убирают тех, кто может впоследствии быть свидетелем на международном трибунале в Гааге. Я уверен, что там когда-то судить и самого Путина.