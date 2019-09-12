Нокаут Зеленскому: сможет ли Кличко остаться в киевском "ринге"

Мэр Киева и пока еще председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко 12 сентября объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп Киевского городского совета по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета VIII созыва. "Апостроф" разбирался, кому это выгодно.

"Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва", - заявил Кличко перед началом пленарного заседания Киевсовета, 12 сентября, которое не собрало кворума.

Он выразил возмущение неявкой депутатов. Мэр отметил, что ему неинтересны "чьи-то договорняки и манипуляции", добавив, что "депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали, и, судя по всему, уже скоро". Отсутствие кворума мэр пояснил тем, что со многими депутатами "ведется работа". После выступления Кличко заседание закрылось.

Фракционная война

Для тех, кто мало интересуется киевской политикой, стоит разъяснить расстановку сил в Киевсовете. Из 120 депутатов сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Это прокличковская "Солидарность" из 52 депутатов, "Батьківщина" из 17 депутатов, "Єдність" экс-мэра Александра Омельченко из 15 депутатов, радикальная "Свобода" из 14 депутатов и фракция "Самопомочи", которая раскололась на, собственно, фракцию из двух депутатов и депутатскую группу "Киевская команда" из 17 человек. Еще три депутата из бывшей фракции "Самопомич" - внефракционные. Минимальное необходимое количество голосов для принятия решения составляет 61 депутат, поэтому говорить о монобольшинстве не приходится. Все решения, так или иначе, принимаются при негласной договоренности двух и более фракций.

Последнее заседание городского совета в 2019 году проводилось еще в августе. Это вызвало недовольство работой мэра и депутатов. Накануне заседания, ряд депутатов заявили о намерении Кличко "захватить власть" в городе путем принятия соответствующего решения Киевсовета на ближайшем заседании 12 сентября.

Так, по словам председателя депутатской группы "Киевская команда" Сергея Гусовского, есть опасность, что на ближайших заседаниях будут продвигаться "опасные инициативы". "Хочу отметить одну из них. Это такое фиктивное восстановление местного самоуправления. То есть, речь идет не о настоящем современном самоуправлении, таком, как в столицах Европы, а просто о том, чтобы переподчинить и разобрать КГГА на какие-то отдельные департаменты, исполнительные органы. Фактически, речь идет о том, чтобы захватить и удержать власть", - заявил Гусовский.

При этом, в повестке заседания горсовета подобных решений не было, хотя согласно регламенту, они могут быть внесены "с голоса".

Некоторые депутаты считают, что отказ от заседаний фактически может заблокировать нормальную работу города. Так, например, депутат Владимир Левин считает, что это приведет к тепловому коллапсу.

"Это означает, что 15 октября мы точно нормально не войдем в отопительный сезон. И, если не соберем 19 сентября бюджетную сессию Киевсовета, то бюджетный процесс 2020 года в столице не запустится, а Киев в следующем году будет финансироваться по 1/12. То есть, без капитальных расходов. Это означает – стоп строительству школ, мостов, ремонту дорог и прочих инфраструктурных объектов. Ведь не будет возможности перераспределить около 1,5 млрд в бюджете на все это, рассчитаться по долгам за газ, закупить мазут в 2019 году и не будет принят бюджет 2020", - сообщил он.

Лидер фракции "Всеукраинского объединения "Свобода" Юрий Сиротюк в комментарии "Апострофу" сообщил, что причины отсутствия депутатов на заседании называются разные: от давления со стороны Банковой до просто нежелания работать.

"Не работающий городской совет городу не нужен. Поэтому наша партия поддерживает перевыборы горсовета. Мы считаем, что эти выборы нужно назначать одновременно с выборами в районные советы столицы", - сказал Сиротюк.

По его словам, консультации назначены на начало следующей недели.

Новые выборы в Киеве

Горсовет, согласно регламенту, может сам себя распустить. В ст. 36.1. сказано, что Киевский городской председатель может поднять перед Верховной Радой вопрос о назначении внеочередных выборов в том случае, если сессии Киевсовета не проводятся без уважительных причин и в сроки, установленные действующим законодательством либо если Киевсовет не решает вопросы, входящие в его компетенцию.

При этом, согласно ст. 36.5. регламента, Киевсовет, полномочия которого досрочно прекращены по решению городского референдума, либо если Верховная Рада приняла решение о проведении внеочередных выборов, продолжает действовать до избрания нового состава Киевсовета.

Поэтому, несмотря на заявления Кличко, эти депутаты обязаны будут выходить на работу и принимать решения до новых выборов.

В партии "Слуга народа" оперативно отреагировали на решение Кличко. Там намерены инициировать досрочные выборы в столице - как мэра, так и Киевсовета.

"Сегодня Киевсовет не собрался на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенции киевской власти и неспособности мэра управлять городом. Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как этого давно хотят киевляне", - сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

При этом планируется, что выборы будут проводиться уже по новому закону о столице, проект которого сейчас готовится и в ближайшее время будет вынесен на голосование Верховной Рады.

В свою очередь, СМИ указывают конкретную дату – 8 декабря. "Теоретически могут выборы быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, успеем ли написать законопроект, подать и провести по процедуре", – рассказал журналистам один из народных депутатов.

Если же будет действовать старая схема, то выборы депутатов горсовета пройдут по смешанной системе, то есть, сильные мажоритарщики пройдут в рамках распределения мандатов по спискам партий. И тут у Кличко появляется шанс.

Последний шанс мэра

Виталий Кличко по-прежнему остается фаворитом для киевлян, несмотря на явные недочеты городской власти. При этом в столице явно нет подходящей замены для Кличко, его старые соперники по столичному рингу – Александр Омельченко и Борислав Береза растеряли позиции, а новые еще не начали работу с горожанами.

Сила Кличко также в его депутатах. За последние 4 года депутаты от "Солидарности" показывают активную работу в районах, что повышает их шансы быть избранными на мажоритарной системе. В свою очередь, проведение выборов в декабре фактически лишает партию Зеленского возможности подобрать "нужных людей" в районах.

Важно и то, что киевляне привыкли видеть в горсовете тех, кого они знают и к кому придут со своими проблемами. Это не абстрактные народные депутаты от столицы, которые представляют партию "Слуга народа", а реальные люди. И тут у Кличко все не так уж и плохо. Во всех 13 киевских парламентских округах депутаты от "Солидарности", действующие депутаты Киевсовета лишь незначительно проиграли "зеленым слугам народа".

Поэтому ставка Кличко на скорые выборы может сыграть. Тогда партия "Солидарности" наберет необходимое количество голосов, что сделает невозможным изменение власти в столице. Решающими факторами станут адекватность подбора кандидатов от "Слуги народа" и быстрое переманивание действующих сильных депутатов в команду Зеленского.