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У Зеленского сделали громкое заявление о перезагрузке власти в Киеве

четверг, 12 сентября 2019, 13:17
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В президентской партии "Слуга народа" планируют запустить процесс досрочных выборов в Киеве, по их предложению, выбирать киевляне будут и мэра, и городской совет.

Об этом заявил народный депутат Украины "Слуги народа" Александр Ткаченко, передает УНИАН.

Депутат утверждает, что жители столицы поддерживают такую инициативу.

"Киевсовет в очередной раз не собрался на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенции киевской власти - с одной стороны, и недееспособности мэра в управлении городом. Мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне", - сказал Ткаченко.

В партии выразили желание, чтобы выборы проводились по новому закону о столице, проект которого сейчас готовится к вынесению на голосование в парламенте.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что мэра Киева Виталия Кличко, по которому в правительстве приняли решение об увольнении, хотят назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации

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